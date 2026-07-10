Von Nico Stino

Es ist eine bemerkenswerte Kehrtwende: Wo vor wenigen Jahren noch Skepsis und Kritik an der autoritären Führung Pekings den Diskurs prägten, wittert die junge Schweizer Unternehmergeneration heute Chancen. Ein aktueller Bericht der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zeigt, wie ein privates Vermittlungsprogramm namens China Tech Fellowship Schweizer Nachwuchsunternehmer:innen direkt vor Ort mit chinesischen Firmen und Investoren zusammenbringt – und wie sich dahinter ein tieferliegender Strukturwandel des hiesigen Kapitalmarkts verbirgt.

Vom Auslandssemester zur Geschäftsidee

Beispielhaft für diesen Trend steht der 22-jährige Noah Pittet aus Lausanne, HSG-Absolvent und im Familienbetrieb einer Fahrschulkette tätig. Nach einer Reise nach Shanghai im vergangenen Herbst ist er überzeugt, dass China dieses Jahrhundert anführen werde. swissinfo Er plant nun den Import chinesischer Motorräder – Qualität und Preis würden stimmen. Bemerkenswert ist, dass er die Reise nicht als touristischen Abstecher verstand, sondern gezielt zur Kontaktpflege nutzte, und wenige Monate später mit seinen Eltern privat zurückkehrte.

Organisiert wird das Fellowship von der Lausannerin Louise Maunoir zusammen mit der vor Ort ansässigen Catherine Duan. Die fünftägige Reise nach Shenzhen oder Shanghai kostet 2800 Euro und richtet sich an Teilnehmende zwischen 18 und rund 40 Jahren. Im Zentrum stehen Firmenbesuche und Networking – Letzteres ist in China von besonderer Bedeutung: Persönliche Beziehungen, das sogenannte «Guanxi», gehen dem Geschäftlichen meist voraus, und westliche Kommunikationskanäle wie WhatsApp funktionieren wegen der Zensurmauer ohnehin nicht.

Der eigentliche Treiber: ein enger Schweizer Kapitalmarkt

Interessanter als die einzelnen Reiseerlebnisse ist die strukturelle Erklärung, die der Artikel liefert. Nils Rode, Chief Investment Officer bei Schroders Capital, verweist darauf, dass lokale Investoren bei grossen Finanzierungsrunden hierzulande deutlich untervertreten seien. Genau in diese Lücke stossen seit Jahren gezielt Kapitalgeber aus den USA und China, die Schweizer Deep-Tech-Talente rekrutieren. Für Vikara und vergleichbare Schweizer Deep-Tech- und Cleantech-Vorhaben ist das keine akademische Randnotiz, sondern gelebte Realität: Wer in der Schweiz kapitalintensive Technologie skalieren will, stösst rasch an die Grenzen eines Marktes, der schlicht zu klein ist, um grosse Runden allein zu stemmen.

Die Historikerin Ariane Knüsel von der Universität Freiburg mahnt allerdings zur Vorsicht: Chinas Fünfjahrespläne würden unmissverständlich die Dominanz in verschiedenen Hightech-Sektoren als strategisches Ziel formulieren – für ausländische Rivalen bleibe da langfristig kein Platz. Auch das Risiko eines ungewollten Wissenstransfers bei Partnerschaften wird im Artikel angesprochen. Diese Warnung verdient Beachtung, gerade weil sie im Windschatten der positiven Anekdoten leicht unterzugehen droht.

Ein Imagewandel mit Symbolkraft

Über das Geschäftliche hinaus beobachtet der Bericht einen kulturellen Trend: Unter Schlagworten wie «Becoming Chinese» oder «Chinamaxxing» eignen sich junge Menschen in sozialen Medien chinesische Ästhetik, Küche und Lebensstil an. Gleichzeitig hat Peking die Einreisebestimmungen gelockert – Schweizerinnen und Schweizer benötigen für Kurzaufenthalte kein Visum mehr –, was 2025 zu einem Rekord an Einreisen geführt hat. In einem geopolitischen Klima, in dem Russland und die USA zunehmend als aggressive Akteure wahrgenommen werden, positioniert sich China bewusst als scheinbar friedliche, innovationsgetriebene Alternative – unterlegt mit medienwirksamen Bildern von marathonlaufenden Robotern und liefernden Drohnen.

Einordnung

Der Bericht fügt sich in ein grösseres Muster: Schweizer Kapitalknappheit im Deep-Tech-Bereich trifft auf ein China, das seit zwei Jahrzehnten systematisch ausländisches Gründertalent anzuwerben versteht. Wer als Schweizer Unternehmen den Weg nach Shenzhen oder Shanghai sucht, tut dies selten aus reiner Neugier, sondern aus nüchterner Kapitalmarktlogik. Gleichzeitig bleibt die von Knüsel benannte strategische Asymmetrie bestehen: Zugang zu chinesischem Kapital und chinesischen Märkten ist selten voraussetzungslos. Für Schweizer Akteure in Greater-Bay-Area-Projekten bedeutet das: Chancen nutzen, ohne die eigene technologische Substanz und IP-Position aus den Augen zu verlieren.