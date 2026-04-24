Über Clickbait-Aktivismus, Schweizer Justiz und die bittere Wahrheit hinter dem Geldsystem der Rechtsprechung

Man kennt diese Videos. Titel in Versalien, dramatische Musik, ein aufgeregter Mann oder eine aufgeregte Frau vor der Kamera. «Jetzt kommt alles raus.» «Wir haben alle Beweise.» «Die gehören alle hinter Gitter.» «Es ist so weit.» «Bald machen wir den Prozess.»

Und dann?

Nichts.

Drei Monate später kommt das nächste Video. Mit denselben Versprechen. Denselben «Beweisen». Denselben «Verantwortlichen». Nur die Thumbnails werden greller.

Der Aktivismus als Dauerloop

Was sich auf YouTube, Telegram und diversen alternativen Plattformen als mutiger Widerstand inszeniert, ist in Wirklichkeit ein Geschäftsmodell. Views generieren Werbeeinnahmen. Empörung generiert Views. Versprechen generieren Abonnenten. Und Versprechen, die nie eingelöst werden müssen, kann man beliebig oft wiederholen.

Das wäre noch verkraftbar, wenn es nur um Klicks ginge. Das eigentliche Problem ist ein anderes: Diese Dauerschleife aus angekündigtem Triumph und ausgebliebenem Ergebnis lenkt ab von der eigentlichen Frage, die niemand wirklich stellen will.

Warum passiert tatsächlich nichts?

Die Antwort, die unbequem ist

Nicht weil die «Beweise» gefälscht wären. Nicht weil die Justizministerin persönlich jeden Fall abblockt. Nicht weil ein geheimer Zirkel aus dem Bundeshaus aus die Akten vernichtet.

Sondern weil das Schweizer Justizsystem so konstruiert ist, dass es ohne Geld schlicht nicht funktioniert.

Das ist kein Verschwörungstheorie. Das ist Struktur.

In der Schweiz trägt grundsätzlich die klagende Partei das finanzielle Risiko eines Verfahrens. Wer klagt, hinterlegt Kostenvorschüsse. Wer verliert, bezahlt die Gerichtskosten plus die Anwaltskosten der Gegenseite. In einem komplexen zivil- oder verwaltungsrechtlichen Verfahren gegen eine Behörde, ein Unternehmen oder eine Einzelperson mit guten Anwälten reden wir schnell von fünfstelligen Beträgen – pro Instanz.

Das bedeutet in der Praxis: Wer CHF 500 auf dem Konto hat, lässt es bleiben. Wer CHF 500’000 hat, klagt. Und wer CHF 5 Millionen hat, klagt durch alle Instanzen bis zum Bundesgericht – und sitzt dabei gemütlich ab, bis der Gegner finanziell am Ende ist.

Gleich vor dem Gesetz? Theorie.

Die Schweizer Bundesverfassung garantiert in Artikel 8 die Rechtsgleichheit. Schöner Satz. In der Praxis bedeutet er: Alle sind gleich, sofern sie sich das Gleichsein leisten können.

Die unentgeltliche Rechtspflege existiert zwar, wird aber so restriktiv gewährt, dass sie in der Mehrzahl der Fälle versagt wird oder nur einen Teil der Kosten deckt. Prozesskostenversicherungen sind in der Schweiz kaum verbreitet. Legal-Tech-Lösungen in den Anfängen. Und die Kantone – die für den Grossteil der Justiz verantwortlich sind – haben kein Interesse daran, das System zugänglicher zu machen, denn jede gewonnene Klage gegen eine Behörde ist eine Klage gegen sie selbst.

Der strukturelle Vorteil der Mächtigen

Grosse Konzerne, Banken, Behörden und politisch vernetzte Privatpersonen kämpfen nie mit ihrem eigenen Geld. Sie kämpfen mit Unternehmensmitteln, Steuergeld oder Rechtsschutzversicherungen. Ihre Anwälte kennen die Richter. Nicht im kriminellen Sinn – sondern im systemischen: Sie sprechen dieselbe Sprache, verkehren in denselben Kreisen, wurden an denselben Universitäten ausgebildet und verstehen die ungeschriebenen Regeln des Verfahrens.

Der Bürger, der mit einem selbst ausgedruckten «Beweisdossier» zur Staatsanwaltschaft geht, versteht diese Regeln nicht. Er glaubt, Beweise zählten. In einem gut geölten Rechtsstaat sollten sie das auch. In der Schweizer Realität zählen Beweise erst dann, wenn sie von jemandem vorgelegt werden, der weiss, wie man sie verfahrensrechtlich korrekt einbringt, wer zuständig ist, welche Fristen gelten und – vor allem – wer die Kosten eines langen Kampfes trägt.

Was YouTube-Aktivismus dabei anrichtet

Die Dauerbeschallung mit «Jetzt wird abgerechnet»-Videos richtet konkreten Schaden an. Sie erzeugt eine falsche Vorstellung davon, wie Rechtsdurchsetzung funktioniert. Sie suggeriert, es brauche nur genug Empörung, genug Shares, genug kollektiven Willen – und dann bricht das System zusammen.

Das ist falsch. Und diese Falschvorstellung hält Menschen davon ab, die richtigen Fragen zu stellen: Nach Prozesskostenreform. Nach echter unentgeltlicher Rechtspflege. Nach struktureller Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften von politischen Instanzen. Nach Transparenz in der Richterwahl. Nach einem System, in dem Beweise tatsächlich zählen – unabhängig vom Kontostand des Klägers.

Der bittere Schluss

Die Videos werden weitergemacht. Die «Beweise» werden weiter präsentiert. Die Verantwortlichen werden weiter «bald» zur Rechenschaft gezogen. Und die eigentlichen Strukturen, die das verhindern, bleiben unangetastet – weil niemand ein Interesse daran hat, sie anzutasten, der die Mittel hätte, es durchzusetzen.

In der Schweiz regiert das Recht. Und das Recht regiert das Geld.

Das steht zwar nirgendwo in der Verfassung. Aber es steht in jedem Kostenvorschuss, den sich jemand nicht leisten kann.

Swissvox – Unabhängiger Schweizer Journalismus