INNENPOLITIK / SICHERHEIT

Die Vergewaltigungskrise, über die die Schweiz nicht reden will

1'402 angezeigte Vergewaltigungen, ein Plus von 29 Prozent, ein neues Sexualstrafrecht als Erklärung — und eine Politik, die lieber wegschaut als die unbequemen Zusammenhänge zu benennen.

Von der Swissvox-Redaktion | Zürich, März 2025

Jeden Tag werden in der Schweiz durchschnittlich fast vier Frauen Opfer einer angezeigten Vergewaltigung. Im Jahr 2024 registrierte das Bundesamt für Statistik insgesamt 1'068 solcher Straftaten — und das nach der alten, engeren Rechtsdefinition. Seit dem 1. Juli 2024 gilt das neue Sexualstrafrecht nach dem «Nein-heisst-Nein»-Prinzip. Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist für das Gesamtjahr 2024 bereits 1'402 Fälle aus, ein Anstieg von 29,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Frage, die niemand stellen will: Warum?

Rekordwerte seit Beginn der Statistik

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2024 des Bundes, veröffentlicht im März 2025, liest sich wie ein Spiegel einer Gesellschaft im Stress. Insgesamt wurden 563'633 Straftaten registriert — acht Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den schweren Gewaltstraftaten wurde mit 2'456 Fällen der höchste Stand seit Erfassungsbeginn 2009 erreicht. Ein Plus von 19,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Besonders dramatisch ist die Entwicklung bei den Vergewaltigungen. Der Anstieg von 29,4 Prozent ist der stärkste je verzeichnete Jahressprung in dieser Kategorie. Und selbst wer die Ausweitung der Rechtsdefinition durch das neue Sexualstrafrecht einrechnet — was methodisch zwingend notwendig ist — bleibt ein beunruhigender Befund: Die Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Nicht ab.

Erschwerend kommt hinzu: Bei Vergewaltigungen gilt ein besonders hohes Dunkelfeld. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass nur ein kleiner Bruchteil der tatsächlich begangenen Übergriffe zur Anzeige gebracht wird — aus Scham, aus Angst vor dem Täter, aus Misstrauen gegenüber den Behörden. Die Zahl 1'402 ist also mit grosser Wahrscheinlichkeit die Spitze eines weit grösseren Eisbergs.

1'402

Angezeigte Vergewaltigungen 2024

+29.4%

Zunahme gegenüber 2023

~3.8

Angezeigte Fälle pro Tag

2'456

Schwerste Gewaltstraftaten total

Quelle: Bundesamt für Statistik, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2024

Das neue Sexualstrafrecht: Erklärung, aber keine Entlastung

Die politisch korrekte Reaktion auf die Zahlen folgte prompt: Das Bundesamt für Statistik und weite Teile der Schweizer Medien beeilten sich darauf hinzuweisen, dass der Anstieg der Vergewaltigungszahlen «methodisch erklärbar» sei. Am 1. Juli 2024 trat das revidierte Sexualstrafrecht in Kraft. Der neue «Nein-heisst-Nein»-Grundsatz weitet die Strafbarkeit aus: Nun reicht auch ein verbales Nein, eine abweisende Geste oder das sogenannte «Einfrieren» — das Erstarren vor Angst — als rechtlich relevante Ablehnung.

Diese Erklärung ist korrekt — und dennoch unvollständig. Denn die Ausweitung der Rechtsdefinition erklärt einen Teil des Anstiegs, nicht den gesamten. Und sie erklärt mit Sicherheit nicht den langfristigen Aufwärtstrend bei Gewaltstraftaten, der sich seit 2021 beobachten lässt. Das Bundesamt für Statistik selbst hält fest: «Ein Vergleich der Zahlen mit früheren Jahren ist daher nur eingeschränkt möglich.» Eingeschränkt — nicht unmöglich.

Was bleibt, ist die Tatsache: Mehr Frauen wagen es, zur Polizei zu gehen. Das ist ein Fortschritt. Aber mehr Frauen gehen zur Polizei, weil mehr Frauen Opfer werden. Und das ist ein Skandal.

Wo findet die Gewalt statt? Vor allem zuhause

Wer das Bild des anonymen Fremden in der dunklen Gasse vor Augen hat, der irrt. Die Statistik zeigt ein ernüchterndes Bild: Von 1'068 registrierten Vergewaltigungen im Jahr 2024 ereigneten sich 791 im privaten Raum — also in der eigenen Wohnung, beim Partner, in der Familie. Das sind rund 74 Prozent. Weniger als ein Drittel der Fälle fand im öffentlichen Raum statt.

Im Bereich der häuslichen Gewalt haben Vergewaltigungen 2024 um 38 Prozent zugenommen. Missbrauch von urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Personen stieg im häuslichen Kontext sogar um 47 Prozent. Insgesamt wurden 21'127 Straftaten im häuslichen Bereich registriert — ein neuer Höchststand.

Das bedeutet: Die grösste Bedrohung für Frauen geht von Menschen aus, die sie kennen. Die Prävention muss dort ansetzen — in der Partnerschaft, in der Familie, in der unmittelbaren sozialen Umgebung. Eine öffentliche Debatte, die sich ausschliesslich auf Tätergruppen nach Herkunft fokussiert, verkennt diesen zentralen Befund.

Die Nationalitätenfrage: Was die Statistik wirklich sagt

Die polizeiliche Kriminalstatistik weist für schwere Gewaltstraftaten insgesamt aus: 54 Prozent der beschuldigten Personen haben einen ausländischen Pass. Bei den häuslichen Gewalttaten spezifisch zeigen Bundesratszahlen: Im Jahr 2024 betrug die Anzahl beschuldigter Personen pro 10'000 Einwohner der jeweiligen Bevölkerungsgruppe 33,3 bei ausländischen Männern und 12,6 bei Schweizer Männern.

Diese Zahlen sind bedeutsam und dürfen nicht verschwiegen werden. Sie verlangen aber nach Einordnung: Der Ausländeranteil in der Schweiz liegt bei rund 27 Prozent der Wohnbevölkerung, berücksichtigt man Kurzaufenthalter, Asylsuchende und irreguläre Migranten, steigt dieser Anteil. Ein erhöhter Anteil in der Kriminalstatistik reflektiert damit auch sozioökonomische Faktoren: Armut, mangelnde Integration, fehlende Perspektiven, kulturelle Entwurzelung und — in manchen Herkunftsmilieus — ein patriarchales Frauenbild, das Gewalt normalisiert.

Die unbequeme Wahrheit: Beides stimmt gleichzeitig. Die Überrepräsentation bestimmter Gruppen in der Täterstatistik ist real und verlangt nach klaren politischen Antworten — ohne Verharmlosung. Und die Mehrheit der Täter agiert im häuslichen Umfeld, unabhängig von Nationalität und Herkunft. Eine Debatte, die nur eine dieser Wahrheiten ausspricht, ist keine ehrliche Debatte.

Zuwanderung und Kriminalität: Eine Debatte, die Klarheit braucht

Der Zusammenhang zwischen unkontrollierter Zuwanderung und steigender Gewaltkriminalität ist ein legitimes politisches Thema. Wer ihn verschweigt, macht sich mitschuldig an einer Debattenverdrängung, die letztlich den Opfern schadet. Aber wer ihn vereinfacht, macht sich ebenfalls mitschuldig — an einer Debatte, die mehr Hitze als Licht produziert.

Die Fakten: Die Schweiz hat in den letzten Jahren eine der höchsten Nettozuwanderungsraten Europas verzeichnet. Gleichzeitig sind die Integrationsmassnahmen vielerorts unzureichend, die Wohnraumsituation angespannt, die sozialen Auffangnetze überlastet. Das schafft Brennpunkte. Das schafft Frustrationen. Das schafft in manchen Fällen auch Gewalt.

Gleichzeitig gilt: Die Mehrheit der Zugewanderten begeht keine Straftaten. Und die Mehrheit der Vergewaltigungen in der Schweiz wird nicht von frisch eingereisten Migranten begangen, sondern im privaten Bereich, oft durch Personen aus dem näheren Umfeld des Opfers. Diese differenzierte Wahrheit ist unbequem für alle politischen Lager — und deshalb wird sie selten ausgesprochen.

Was die Politik schuldet: Klarheit, Konsequenz, Respekt vor den Opfern

Der Bundesrat hat auf eine parlamentarische Anfrage zu Täternationalitäten geantwortet. Das ist gut. Was fehlt, ist eine Gesamtstrategie, die drei Ebenen gleichzeitig adressiert: erstens die konsequente Strafverfolgung und härtere Urteile für Sexualstraftäter, zweitens wirksame Präventionsmassnahmen im häuslichen und schulischen Umfeld, drittens eine ehrliche Zuwanderungs- und Integrationspolitik, die nicht zwischen Wunschdenken und Realität laviert.

Es ist ein Skandal, dass der Nationalrat 2024 einen Vorstoss abgelehnt hat, der einen automatischen Landesverweis für schwere Straftaten im häuslichen Bereich — einschliesslich Vergewaltigung — vorsah. Stattdessen bleibt es bei richterlichem Ermessen. Das signalisiert den Opfern: Eure Sicherheit ist zweitrangig.

1'402 angezeigte Vergewaltigungen. Fast vier pro Tag. Jede davon ist eine Frau mit einem Namen, mit einem Leben, das in Scherben liegt. Die Debatte darüber, wer die Täter sind und wie man sie stoppt, ist nicht nur legitim. Sie ist zwingend. Was nicht legitim ist: die Opfer für politische Narrative zu instrumentalisieren — weder linke noch rechte.

FAZIT

Die Vergewaltigungsstatistik 2024 ist ein Weckruf. Das neue Sexualstrafrecht erklärt einen Teil des Anstiegs — aber nicht alles. Häusliche Gewalt ist der Hauptschauplatz. Der Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kriminalität ist real, aber komplex und muss differenziert diskutiert werden. Was die Schweiz braucht: härtere Konsequenzen für Täter, bessere Prävention, eine ehrliche Migrationspolitik — und eine Öffentlichkeit, die beides erträgt: die unbequemen Zahlen und die unbequeme Differenzierung.

Quellen: Bundesamt für Statistik (BFS), Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 (PKS 2024), veröffentlicht März 2025; SRF News; Tages-Anzeiger; NZZ; Blick; Bundesratsantwort auf Vorstoss SVP-Nationalrat Pascal Schmid zu häuslicher Gewalt (2025).

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