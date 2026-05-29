Nico Stino / Geopolitik – 29. Mai 2026

Israel hat in der Nacht auf Donnerstag einen gezielten Attentatsanschlag auf einen hochrangigen Kommandeur der Hisbollah im südlichen Beiruter Vorort Dahieh durchgeführt. Es ist der erste bekannte Angriff dieser Art auf Beirut, seit der aktuelle Waffenstillstand in Kraft getreten ist – und er wirft neue Fragen über die Tragfähigkeit der Waffenruhe auf.

Das Ziel: Kommandeur der Raketeneinheit

Zwei israelische Sicherheitsquellen identifizierten das Ziel als Ali al-Husseini, den Chef der Raketenabteilung in der sogenannten Imam-Hussein-Division – einer Miliz, die nach israelischen Angaben mit Hisbollah und Iran verbündet ist. ￼ Israelische Medien hatten ihn zuvor als Kommandeur der Raketeneinheit der Hisbollah bezeichnet. Ob das Attentat erfolgreich war, blieb zunächst unklar. ￼

Das israelische Militär bestätigte zwar einen «präzisen Angriff» in Beirut, nannte jedoch keine weiteren Einzelheiten. Nach Berichten israelischer Medien scheiterte der Versuch, al-Husseini zu töten. Eine offizielle Bestätigung seitens der Hisbollah lag zunächst nicht vor.

Drei Wochen Zurückhaltung – dann der Bruch

Offiziellen Vertretern Israels zufolge hatte das Militär aufgrund von Bitten der US-Regierung drei Wochen lang von einem Angriff auf Beirut abgesehen. ￼ Dieser Schritt markiert damit eine bewusste Kehrtwende: Israel signalisiert, dass es sich gegenüber dem Waffenstillstand keine dauerhafte Selbstbeschränkung auferlegen lässt.

Der aktuelle Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah war am 17. April 2026 in Kraft getreten – nach einem erneuten Aufflammen des Konflikts, der seit dem Frühjahr als «2026 Lebanon war» dokumentiert wird. Die Kämpfe im Süden des Libanon waren seither trotz der Waffenruhe nicht vollständig zum Erliegen gekommen; die Hisbollah hatte vermehrt auf Glasfaser-Drohnen umgestellt, während Israel weiterhin regelmässig angriff. ￼

Kontext: Eskalation trotz formalem Stillstand

Der Anschlag reiht sich in ein Muster ein, das seit dem Beginn der aktuellen Waffenstillstandsphase anhält. Seit dem Inkrafttreten am 17. April hatte Israel nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministers bereits 380 Menschen das Leben gekostet und über 1’100 weitere verletzt. ￼

Erst am 7. Mai hatte Israel erstmals seit Beginn der Waffenruhe wieder einen Vorort Beiruts angegriffen – mit dem erklärten Ziel, einen Kommandeur der Radwan-Einheit der Hisbollah zu «eliminieren». Israelischen Medien zufolge kamen dabei der Radwan-Kommandeur Malek Balut, sein Stellvertreter sowie weitere Kämpfer ums Leben. ￼

Parallel dazu erklärte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Ende Mai, Israel befinde sich in einem «Krieg mit der Hisbollah» und werde die Intensität der Angriffe weiter erhöhen. Nach seinen Angaben hatten die israelischen Streitkräfte in den vorangegangenen Wochen mehr als 600 Hisbollah-Kämpfer getötet. ￼

Einordnung

Der Anschlag auf Ali al-Husseini zeigt, dass Israel den Waffenstillstand primär als operative Pause – nicht als politische Lösung – betrachtet. Die gezielte Liquidierung von Kommandeuren der Raketeninfrastruktur folgt einer Doktrin, die Israel seit Jahren verfolgt: die militärische Schlagkraft der Hisbollah durch Köpfung ihres Führungspersonals systematisch zu erodieren.

Ob der Anschlag scheiterte oder nicht, ist in diesem Zusammenhang sekundär. Die Botschaft an Beirut, Teheran und Washington ist dieselbe: Israel ist bereit, den Waffenstillstand jederzeit zu unterlaufen, wenn es seinen Sicherheitsinteressen entspricht. Die Frage, die sich nun stellt, ist nicht ob die Hisbollah reagiert – sondern wie und wann.

Quellen: ZDF heute, Tachles, i24News, israelische Sender 12 und 13 (via rsvdr.wordpress.com)