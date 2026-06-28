Prämienzahler zahlen die Rechnung: Wie der Bundesrat die Psychotherapiekosten explodieren liess

von Nico Stino

Es ist eine Geschichte, die symptomatisch ist für einen Schweizer Staat, der mit der einen Hand spart und mit der anderen das Portemonnaie der Versicherten plündert. Seit 2022 können psychologische Psychotherapeuten direkt zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) tätig werden – auf blossen ärztlichen Auftrag hin, ohne die früher vorgeschriebene ärztliche Aufsicht. Die Folgen sind absehbar eingetreten: Die Kosten sind explodiert, der belegte Nutzen bleibt bescheiden.

Ein Systemwechsel mit absehbaren Folgen

Bis 2022 galt in der Schweiz ein strenges Delegationsmodell: Psychologische Psychotherapeuten wurden nur vergütet, wenn sie unter ärztlicher Aufsicht und in deren Praxisräumen arbeiteten – eine Regelung, die seit 1981 galt. Mit dem Wechsel zum sogenannten Anordnungsmodell fiel diese Hürde. Ein ärztliches Rezept genügt seither, um die Behandlungskosten auf die Grundversicherung aller Prämienzahler abzuwälzen.

Das Ergebnis: Die Zahl der OKP-zugelassenen Psychotherapeuten schnellte von 27 Vollzeitäquivalenten (VZA) pro 100’000 Versicherte auf 40 VZA pro 100’000 Versicherte hoch – ein Anstieg von knapp 50 Prozent. Der Markt reagierte, wie Märkte eben reagieren, wenn plötzlich eine neue Einnahmequelle erschlossen wird.

Fast eine Milliarde Franken – für was genau?

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Die Gesamtkosten der ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung stiegen zwischen 2014 und 2024 von 1,139 auf 2,035 Milliarden Franken – eine Verdoppelung innerhalb eines Jahrzehnts. Noch dramatischer fällt der Blick auf die psychologische Psychotherapie im engeren Sinne aus: Hier stiegen die OKP-Kosten von 528 Millionen Franken im Jahr 2021 auf 922 Millionen Franken im Jahr 2024. Ein Plus von 75 Prozent, oder fast 400 Millionen Franken, in gerade einmal drei Jahren.

Der Anteil der psychologischen Psychotherapie an den Gesamtkosten der ambulanten psychiatrischen Versorgung sprang von 34 Prozent im Jahr 2021 auf 45 Prozent im Jahr 2024. Und der Tarif selbst ist unter dem neuen Modell im Schweizer Landesschnitt rund 16 Prozent höher als zuvor.

Fast die Hälfte der Mehrkosten: unerklärlich

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat ein Monitoring durchgeführt und ist dabei auf eine beunruhigende Erkenntnis gestossen: Rund 18 Prozent des Kostenanstiegs lassen sich auf einen langfristigen Aufwärtstrend zurückführen, weitere 6 Prozent auf Bevölkerungs- und Versichertenwachstum. Etwa ein Drittel der Mehrkosten ist auf Tarifeffekte des neuen Modells zurückzuführen.

Doch fast die Hälfte des Kostenanstiegs bleibt schlicht unerklärlich – zurückzuführen auf «nicht direkt beobachtete Faktoren», wie es im Amtsdeutsch heisst. Vermutet werden eine höhere Inanspruchnahme, ein Abbau von Unterversorgung sowie die Verlagerung von Kosten, die früher privat oder über Zusatzversicherungen getragen worden waren. Kurzum: Man weiss es nicht genau.

Kein nachweisbarer Nutzen

Was die Sache besonders brisant macht: Der Nutzen der Reform ist, trotz massiv gestiegener Kosten, kaum nachweisbar. Der Evaluationsbericht des BAG stellt fest, dass weder die stationären Aufenthalte wegen psychiatrischer Gesundheitsprobleme zurückgegangen sind noch die Wartezeiten trotz der stark gewachsenen Versorgungsdichte abgenommen haben. Auch beim Einsatz von Psychopharmaka ist keine deutliche Abnahme zu verzeichnen.

Dies ist eine vernichtende Bilanz. Mehr Angebot, mehr Kosten, mehr Bürokratie – aber für die betroffenen Patienten keine messbaren Verbesserungen. Die Reform hat primär eines erreicht: Sie hat einen neuen, lukrativen Abrechnungskanal für einen wachsenden Berufsstand geöffnet.

Der Bundesrat als Kostentreiber

Die eigentliche Ironie liegt in der politischen Konstellation: Der Bundesrat bekundet seit Jahren seinen Sparwillen im Gesundheitswesen. Prämienverbilligungen, Effizienzdebatten, Referenzpreissysteme – die Beteuerungen sind zahlreich. Und doch ist es derselbe Bundesrat, der mit dem Anordnungsmodell 2022 den Grundstein für diese Kostenexplosion gelegt hat.

Als wäre das nicht genug, bewilligte er in der gleichen Woche, in der der Monitoringbericht veröffentlicht wurde, eine neue Datenbank zur Überwachung übertragbarer Krankheiten – Kosten in den ersten Umsetzungsjahren: 45,3 Millionen Franken. Dazu kommen höhere Vergütungen für ambulante und stationäre Pflegeleistungen. Die Liste der kostentreibenden Entscheide wächst, während die Versprechen zur Kostensenkung leer bleiben.

Wer zahlt? Die Prämienzahler.

Am Ende zahlen, wie immer, die Versicherten – durch steigende Krankenkassenprämien bei Helsana, CSS, Swica, Assura, Sanitas, Visana, Groupe Mutuel, Concordia, ÖKK und allen anderen. Das System hat eine strukturelle Schieflage: Wer Leistungen erbringt, hat ein Interesse daran, möglichst viele Leistungen abzurechnen. Wer die Rahmenbedingungen setzt – also der Bundesrat und das BAG –, hätte die Pflicht, die Kostendynamik im Blick zu behalten. Diese Pflicht wurde sehenden Auges vernachlässigt.

Das BAG will nun das Monitoring ausbauen und denkt gar über eine Datenbank zur Vermittlung freier Therapiekapazitäten nach. Mehr Bürokratie, mehr Kosten – als Antwort auf eine Kostenexplosion, die durch zu wenig Steuerung entstand. Man reibt sich die Augen.

Einordnung

Die psychologische Psychotherapie verdient als Leistung grundsätzlich ihren Platz im Gesundheitswesen. Psychische Erkrankungen sind real, und mangelnder Zugang zu Behandlung verursacht menschliches Leid und volkswirtschaftliche Schäden. Doch eine Reform, die fast eine Milliarde Franken Kosten verursacht, ohne messbar bessere Versorgungsresultate vorzuweisen, ist keine Sozialpolitik – sie ist Interessenpolitik zugunsten eines Berufsstandes.

Der Bundesrat wäre gut beraten, das Anordnungsmodell ernsthaft zu evaluieren und notfalls nachzusteuern: mit klaren Mengenlimiten, engerer ärztlicher Einbindung oder differenzierten Tarifstrukturen. Solange das nicht geschieht, darf man den Sparreden aus Bern getrost mit Skepsis begegnen.