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Iran Angriff Flugpreise und die Brandtragödie Wallis

Nachrichten Schweiz und Ausland
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März 30, 2026

Wir beleuchten verschiedene Krisen und Ereignisse mit Bezug zur Schweiz im Frühjahr 2026. Ein Schwerpunkt liegt auf der juristischen und gesellschaftlichen Aufarbeitung der Brandkatastrophe von Crans-Montana, bei der zahlreiche Menschen in einer Bar ihr Leben verloren. Parallel dazu thematisieren die Texte die massiven Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf den Schweizer Tourismussektor, der durch steigende Flugpreise und unsichere Routen belastet wird. In der Region Kreuzlingen sorgt zudem ein gewalttätiger Nachbarschaftskonflikt für Schlagzeilen, während Berichte über die Luxusgüter von Jeffrey Epstein dessen Verbindung zur Schweizer Uhrenindustrie offenlegen. Abschliessend wird die zunehmende Migration wohlhabender Personen aus den Golfstaaten in die Schweiz als aktueller Trend diskutiert.

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