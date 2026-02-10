Eindrücklich - die 47 jährige Katharina König aus Deutschland gestern bei ihrem Referat in Zürich

nach der zweiten Biontech mRNA- Injektion vom 22.Juni 2021 begann ihr Martyrium und sie kämpfte sich, aufgegeben von der Schul-Medizin, zurück ins Leben.

-Schlaganfall im Auge

-Durchfall, Erbrechen

-Rechtes Auge blind, links eingeschränkte Sehkraft

-Blutungen setzen am ganzen Körper ein

Augen-,Nase-,Darm-, Mundschleimhaut-,Vaginal-

Blut im Urin

- hämorrhagisches Fieber- Leukämie ähnliche Symptome, stark veränderte Blutwerte

-Angewiesen auf Rollstuhl

-Massiver Anstieg Thrombosen, Entzündungswerte

-25kg Gewichtsverlust innerhalb 6 Wochen

-Tägliche Synkopen (Bewusstlosigkeit)

- Extreme Ganzkörperschmerzen

-Nach 6 Wochen vergeblich auf auf Hilfe wartend

kam es am 3.August zur lebensbedrohlichen Not OP

- Darm Amputation - Blutvergiftung - Künstlicher Darmausgang - Nierenversagen

Viereinhalb Jahre später, mit unglaublichen Kampfesgeist, grossem medizinischen Wissen, unendlicher Geduld und Selbstdisziplin stand sie gestern auf der Bühne in Zürich.

Nebst der Präsentation ihrer selbstangewandten und entwickelten Therapieform, sprach die "Powerfrau mit Herzlichkeit" auch über den Kampf gegen die gewissenlose Politik und gegen den Pharmagiganten Biontech.

Viele ihrer Ausführungen ähnelten denjenigen, von denen ich auch durch Betroffene aus der Schweiz erfahren habe.

Dankbar für den regen Austausch, auch beim anschliessenden gemütlich, familiären "Suppen-Höck" mit dem Veranstaltungsteam, Betroffenen, Angehörigen und Interessierten durften einige neue wertvolle Kontakte geknüpft worden. Mit einem Kopf voller Gedankengängen und vielen offenen Fragen, die ich unseren Schweizer Experten stellen möchte, reiste ich spätabends wieder zurück in die Ostschweiz

www.anlaufstelle.org