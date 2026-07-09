Von Nico Stino, Swissvox

Vor zehn Jahren setzte Indien noch fast ausschliesslich auf Kohle. Die Regierung unter Narendra Modi plante 2015 eine Verdoppelung der heimischen Kohleförderung auf rund 1,5 Milliarden Tonnen bis 2030 oilprice. Heute steht das Land vor einer historischen Kehrtwende: Es könnte die erste grosse Volkswirtschaft der Geschichte werden, die ihre Industrialisierung überwiegend mit Solarenergie statt mit fossilen Brennstoffen vorantreibt.

Vom Nachzügler zum Nummer-zwei-Markt

Indien hat die USA überholt und ist damit hinter China zum zweitgrössten Markt für Solarkapazitätszubau weltweit aufgestiegen. Im Finanzjahr 2025/2026 kamen rekordhohe 44 Gigawatt an Solarleistung hinzu, womit die installierte Solarkapazität auf 154 Gigawatt stieg – weltweit Rang drei hinter China und den USA. Der Sektor wächst mit einer jährlichen Rate von rund 40 Prozent, die installierte Kapazität soll sich bis 2030 nochmals verdoppeln.

Zwar liefert Kohle noch immer rund 70 Prozent des indischen Stroms, doch die Internationale Energieagentur rechnet damit, dass Solarenergie bis 2030 etwa die Hälfte des gewaltigen indischen Nachfragewachstums decken wird, während der Kohleanteil bis 2035 unter 50 Prozent fallen dürfte.

Wüste als Kraftwerk

Treiber dieser Entwicklung sind sinkende Solarkosten, günstige geografische Voraussetzungen sowie staatliche Subventionen und Industriepolitik. Symbol dieser Strategie ist die Solaranlage Khavda: In der Salzwüste des Rann von Kutch nahe der Grenze zu Pakistan entsteht auf über 726 Quadratkilometern das künftig grösste Solarkraftwerk der Welt mit einer Leistung von 30 Gigawatt – genug, um etwa 25 Millionen US-Haushalte zu versorgen.

Ergänzt wird der Ausbau durch Programme wie die Production-Linked-Incentive-Regelung zur Förderung heimischer Modulproduktion und die Green-Energy-Open-Access-Regeln, die es Grossverbrauchern erlauben, Solarstrom direkt bei Produzenten zu beziehen.

Vom Importeur zum Exporteur

Bemerkenswert ist Indiens industriepolitischer Kurswechsel: Das Land hat sich vom importabhängigen Markt zu einem Standort mit eigener Fertigungskapazität und Exportfähigkeit entwickelt. Mit der «Approved Models and Manufacturers»-Regelung (ALMM) verpflichtet das Ministerium für neue und erneuerbare Energien Projekte mit staatlicher Förderung dazu, ausschliesslich gelistete – faktisch meist heimische – Module und Zellen zu verwenden. Die Fertigungskapazität für Solarzellen liegt inzwischen bei 30 Gigawatt jährlich, angetrieben durch die genannten Förderprogramme.

Die Stossrichtung ist unverkennbar: geopolitische Absicherung gegenüber China bei gleichzeitigem Aufbau einer eigenen, exportfähigen Industrie – eine Strategie, die auch in Europa und der Schweiz mit Blick auf Lieferkettenabhängigkeiten diskutiert wird.

Der Flaschenhals heisst Netz

Der rasante Zubau bringt allerdings ein strukturelles Problem ans Licht, das aus der Schweizer Energiedebatte bekannt ist: das Übertragungsnetz hält nicht Schritt. Im vergangenen Jahr erreichten rund 40 Prozent der in den westlichen Wüstenregionen erzeugten Solarenergie die grossen Industrie- und Bevölkerungszentren nicht – schlicht, weil die Leitungen fehlen. In Regionen wie Phalodi und Jaisalmer kommt es tagsüber zu Abregelungen; rund 4,3 Gigawatt Kapazität bleiben ungenutzt, Betreiber wie Adani, NTPC und JSW müssen ihre Produktion zu Spitzenzeiten aktiv drosseln, um die Netzstabilität zu sichern.

Neu-Delhi reagiert mit einem 100-Milliarden-Dollar-Programm, das die nationale Netzkapazität bis 2032 um rund 30 Prozent erweitern soll. Dazu zählen neue Übertragungskorridore («Green Energy Corridors») von den solarreichen Bundesstaaten Rajasthan und Gujarat zu den Verbrauchszentren, digitale Lastmanagementsysteme sowie die Umrüstung von Kohle- und Gaskraftwerken, damit diese tagsüber bei Solarspitzen herunter- und nach Sonnenuntergang rasch wieder hochfahren können.

Parallel dazu investiert die Regierung massiv in Speicher: Rajasthan baut ein Batteriespeichersystem mit 5000 Megawatt Leistung, und Indien strebt bis 2047 über 100 Gigawatt an Pumpspeicherkapazität an – darunter Projekte wie das 500-Megawatt-Pumpspeicherwerk Kundah in Tamil Nadu sowie weitere Vorhaben in Madhya Pradesh und bei Tata Power.

Einordnung

Indiens Beispiel zeigt exemplarisch, dass der eigentliche Engpass der Energiewende selten die Erzeugung ist, sondern die Infrastruktur, die den erzeugten Strom dorthin bringt, wo er gebraucht wird – ein Muster, das sich in praktisch jedem Land mit ambitionierten Solar- und Windzielen wiederholt, auch in der Schweiz mit ihren Netzausbau- und Speicherdebatten. Wer wie Indien in wenigen Jahren von der Kohledominanz zu einem der grössten Solarmärkte der Welt wird, exportiert damit auch ein Lehrstück: Kapazitätszubau ohne gleichzeitigen Netzausbau bleibt Stückwerk – so günstig die Erzeugung auch wird.