Von Nico Stino

Ungarn, Thailand, Spanien: Schweizer Rentnerinnen und Rentner leben über den ganzen Globus verstreut. Seit Tagen stehen sie im Rampenlicht — nicht gemeldete Todesfälle und Wegzüge haben dazu geführt, dass die AHV fast 40 Millionen Franken zu viel ins Ausland überwiesen hat. Die Politik fordert nun schärfere Kontrollen. Doch wer sind die Menschen, die im Ausland überleben — und weshalb bleiben sie dort? Sechs Leserinnen und Leser haben geantwortet.

Helmut (64), Ungarn: Schuldenfreies Haus statt einer Baubewilligung

Seit sechs Jahren lebt Helmut in Ungarn. «In der Schweiz würde ich mit der Zeit verarmen. Hier kommt man mit 1000 Franken aus, ohne zweimal nachzudenken, bevor man etwas kauft.» Zufällig stiess er auf eine Kleinstadt in der ungarischen Tiefebene, kaufte dort ein Haus und lebt heute mit seiner Hündin Bubu. Was er am meisten schätzt: die Ruhe. «In der Schweiz könnte ich nicht mehr leben. Es gibt einfach zu viele Menschen.» In Ungarn besitze ich ein schuldenfreies Haus!

Auch der Alltag sei einfacher: «Hier gibt es noch echte Freiheiten. Für ein Mäuerchen muss man kein Baugesuch stellen.» Der einzige Nachteil sei das Gesundheitssystem: «Die Spitäler stehen noch in den 1980er-Jahren. Wenn etwas Ernstes ist, fahre ich in die Schweiz.» Trotzdem würde er jedem die Auswanderung nach der Pensionierung empfehlen: «Es ist einfach wunderbar.»

Alfred (66), Thailand: Die Rechnung der Mutter

Alfred ist 66 und lebt seit acht Jahren in Thailand — vertraut ist ihm das Land aber schon viel länger, seine Frau stammt von dort, seit 22 Jahren sind sie verheiratet. Nach 16 gemeinsamen Jahren in der Schweiz entschied sich das Paar für Thailand. Auch das Geld gab den Ausschlag: Die Pflege seiner Mutter zeigte ihm, wie teuer das Alter in der Schweiz sein kann. Sie erhielt rund 3000 Franken Rente, während das Pflegeheim zwischen 6000 und 8000 Franken im Monat kostete. «Ohne Ergänzungsleistungen kommt man nirgends hin.»

Der Vorwurf, Auslandschweizer würden von der Schweiz querfinanziert, ärgert ihn deshalb: «Hier in Thailand kann ich würdig leben, ohne dem Steuerzahler zur Last zu fallen.» Auch den Vorschlag, die AHV-Zahlungen ins Ausland zu kürzen, findet er unverständlich: «Mir stehen dieselben Gelder zu wie allen anderen — ich habe 44 Jahre lang einbezahlt.» Thailand bietet ihm aber nicht nur finanzielle Vorteile: «Meine Arthrose ist weg, die Migräne viel besser.» Zudem habe er gelernt, was familiärer Zusammenhalt bedeutet — in Europa würden Alte einfach abgeschoben, hier noch nicht.

Christoph (68), Spanien: Kein König, aber frei

Auch Christoph stand vor demselben Problem: «In Genf hätte ich Sozialhilfe gebraucht. Das wollte ich nicht.» Seine Pensionierung in Spanien plante er darum sorgfältig. Mit rund 3000 Franken aus AHV und Pensionskasse lebt er heute gut und legt sogar einen Teil der Rente fürs Reisen zurück.

«Man lebt nicht wie ein König, aber ich kann mir leisten, was mir gefällt.» Nicht nur das Geld war entscheidend: «Die Schweiz war mir immer zu kalt.»

Markus (67), Thailand: Der Mittelstand, den die Schweiz verweigert

Für Markus war die Auswanderung nach Thailand zunächst eine finanzielle Entscheidung. Wie für Alfred und Christoph war ihm klar: «Hier gehöre ich mit meiner AHV zum Mittelstand, in der Schweiz müsste ich Ergänzungsleistungen beantragen», sagt der 67-Jährige.

Das Leben am anderen Ende der Welt ist aber nicht so einfach. Die Sprache ist widerspenstiger als gedacht. Und ausser seinem Partner bleiben kaum soziale Kontakte. Einen Rückzug in die Schweiz schliesst er darum nicht aus — vor allem bei gesundheitlichen Problemen, die gute medizinische Betreuung verlangen.

Robert (67), Dominikanische Republik: Weg von der Kälte

Nach einer Scheidung vor 25 Jahren reiste Robert erstmals in die Dominikanische Republik, um Abstand zu gewinnen. Der Karibikstaat wurde danach immer öfter sein Ferienziel. Seit Oktober 2025 lebt der 67-Jährige fest in Santo Domingo. «Nach zwei Scheidungen ist von meiner Pensionskasse nicht mehr viel übrig — und mit der blossen AHV könnte ich in der Schweiz nicht leben», sagt der ehemalige Malereilehrer. Auf der Insel konnte er sich immerhin eine Wohnung kaufen. Klar war für ihn aber auch: «Selbst mit genug Geld wäre ich gegangen. Ich hasse die Kälte.»

Werner (71), Thailand: Wurzeln statt Rente

Vor rund 40 Jahren schickte der Arbeitgeber Werner nach Japan. Er blieb 30 Jahre. Nach der Pensionierung zog er nach Thailand, weil Japan mit dem damals starken Yen zu teuer geworden war. Da er nur bis 1999 AHV-Beiträge einbezahlt hat, erhält er keine volle Rente — dank Ersparnissen lebt er trotzdem gut: «Hier habe ich ein Haus mit grossem Grundstück, Pool und Personal gebaut.»

Finanzielle Gründe waren aber nicht ausschlaggebend: «Hier in Asien bin ich verwurzelt. Ein Leben in der Schweiz kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.» Auswandern zur Pensionierung empfiehlt er nur, wer bereits Bindungen zum Land hat: «Sonst kann es schwierig werden.»

Andreas (71), Portugal: Auch hier kein Luxus

Andreas wanderte 2018 nach Portugal aus, angelockt unter anderem vom Steuerabkommen, das Schweizer Rentner zehn Jahre lang von Steuern befreite. Heute sagt er: «Mit der blossen AHV lebt man auch hier nicht im Luxus.» Die Mieten haben sich in wenigen Jahren mehr als verdoppelt, Ersparnisse bleiben deshalb wichtig. Auch für ihn ist eine Rückkehr in die Schweiz inzwischen kaum mehr vorstellbar.

Einordnung

Sechs Geschichten, ein gemeinsamer Nenner: Keiner der Befragten spricht von Gesellschaft oder Heimat als Rückkehrgrund — nur von Spitälern. Die AHV reicht für ein Leben in der Schweiz oft nicht, im Ausland dagegen für ein Auto, ein Haus, manchmal vier Garagenplätze. Die politische Debatte über zu hohe Zahlungen ins Ausland trifft also auf eine Realität, in der die Rente zu Hause knapp, anderswo aber auskömmlich ist.

Das eigentliche Problem liegt tiefer, als es die aktuelle Aufregung über 40 Millionen Franken vermuten lässt. Seit Jahrzehnten weichen Politikerinnen und Politiker der grundsätzlichen Frage aus, wie die AHV langfristig finanziert werden soll — Reformen werden verschoben, kleingeredet oder an der Urne verwässert, während die Zahl der Rentner wächst und die Erwerbstätigen pro Rentner sinkt. Wer heute über Kontrollmechanismen bei Auslandschweizern diskutiert, kuriert ein Symptom und meidet die eigentliche Diagnose. Ohne eine grundlegende Reform der Finanzierung steht die Sicherung der AHV auf Dauer nicht auf festem Grund — und die Frage, wer in zwanzig Jahren die Renten jener bezahlt, die dann bleiben, wird sich nicht mehr verschieben lassen.

Ein weiterer Punkt fehlt in der Rechnung meist: das schuldenfreie Haus. In der Schweiz bleibt Wohneigentum ohne Hypothek für die meisten ein Wunschtraum — die Preise sind zu hoch, die Zinslast bleibt ein Leben lang. Im Ausland kaufen sich Helmut, Christoph oder Robert dagegen ein Haus oder eine Wohnung bar, ohne Bank, ohne Schulden. Das Gefühl, mietfrei zu leben, kennen viele Schweizerinnen und Schweizer im eigenen Land gar nie — und genau das macht für einen Teil der Auswanderer den eigentlichen Unterschied.