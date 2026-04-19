Wie das Bundesamt für Gesundheit den Bürger zum Risikopaten einer Milliardentransaktion machte — und warum die Offenlegung der Verträge mehr Fragen aufwirft als sie beantwortet

Es gibt Enthüllungen, die erschüttern. Und es gibt Enthüllungen, die das tun, was sie eigentlich nicht mehr sollten: überraschen. Die Veröffentlichung der Covid-Impfstoffverträge des Bundesamts für Gesundheit (BAG) vom 17. April 2026 gehört zur zweiten Kategorie — nicht weil der Inhalt neu wäre für jeden, der rechnen kann, sondern weil nun schwarz auf weiss steht, was zuvor bloss als Verschwörungstheorie galt: Der Bund hat für denselben Impfstoff annähernd doppelt so viel bezahlt wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Sechs Jahre lang hat er diesen Umstand hinter geschwärzten Vertragsseiten versteckt. Und er hat dafür gesorgt, dass die Hersteller dieser Impfstoffe keinerlei Haftung für Schäden tragen — während die Bevölkerung das Risiko übernahm und der Steuerzahler die Rechnung begleicht.

Man gönne sich einen Moment, um die Arithmetik zu geniessen. Die Schweiz bezahlte für 31 Millionen Moderna-Dosen rund 980 Millionen US-Dollar — also 32 Dollar pro Dosis. ￼ Andere europäische Länder zahlten für Moderna etwas weniger, die USA etwa die Hälfte. ￼ Die offizielle Begründung dafür, dass Washington einen Bruchteil dessen entrichtete, was Bern überwies, liegt auf der Hand und wurde von Beginn weg als ehernes Marktprinzip präsentiert: Die USA hatten die Entwicklung der mRNA-Technologie mit öffentlichen Mitteln vorfinanziert und erhielten dafür entsprechend günstigere Einkaufskonditionen. Die Schweiz hatte nicht mitfinanziert. Ergo zahlte sie den vollen Preis.

Soweit die offizielle Erzählung. Sie hat nur einen kleinen Schönheitsfehler: Sie ist, mit Verlaub, nicht konsistent.

Das Milliardengewinn-Paradox, das niemanden stört

Moderna hat in den Pandemiejahren Milliardengewinne erwirtschaftet. Das ist keine Polemik, das ist Geschäftsbericht. Moderna trieb seinen mRNA-Impfstoff auch mit öffentlichen Geldern voran — und machte dann Milliarden Gewinne. Zudem sei die Produktion dieser Impfstoffe günstig. ￼ Man halte diese zwei Sätze nebeneinander und versuche, das Ergebnis mit dem offiziellen Narrativ zu vereinbaren:

Einerseits: Die USA bezahlten weniger, weil sie die Forschung mitfinanziert hatten — also weil Steuergeld der amerikanischen Bürger in die Entwicklung des Produkts geflossen war.

Andererseits: Moderna machte Milliarden Gewinn — was bedeutet, dass der Preis, den etwa die Schweiz entrichtete, weit über den Gestehungskosten lag.

Wenn ein Produkt milliardenfachen Gewinn abwirft, dann stellt sich die Frage: Wofür genau hat die Schweiz das Doppelte bezahlt? Für Forschungskosten, die längst amortisiert waren? Für eine Versorgungssicherheit, die real war — oder nur auf dem Papier existierte? Oder schlicht dafür, dass das BAG in einem Moment globaler Panik nicht die Verhandlungshärte aufbrachte, die ein Einkauf in dieser Grössenordnung verlangt hätte?

Die Antwort, die das BAG selbst liefert, klingt wie ein Geständnis, das man als Erklärung verkauft: «Die nach langen Verhandlungen vereinbarten Konditionen in den Verträgen hingen von verschiedenen Faktoren ab. Etwa davon, wie früh ein Impfstoff vertraglich verpflichtet und wie rasch er damit verbindlich geliefert werden konnte», schreibt das BAG. ￼ Mit anderen Worten: Man war früh dabei, also zahlte man den Pionierpreis. Während Amerika — das Land, das die Forschung finanziert hatte, das über die grösste Verhandlungsmacht verfügte, das Moderna erst möglich gemacht hatte — ausgerechnet das Gegenteil tat und preisgünstig einkaufte.

Das ist kein Widerspruch, den man mit Krisenrhetorik auflösen kann.

Der Deal des Jahrhunderts — für Moderna

Was die Vertragsoffenlegung darüber hinaus enthüllt, ist noch bemerkenswerter als der Preis. Mit den jetzt offengelegten Verträgen wird klar, dass das BAG Moderna eine Summe von 108 Millionen Dollar überwies, bevor der Impfstoff nur schon zugelassen war. Die Zahlungen begannen mit einer Tranche von 45 Millionen, als die erste Vereinbarung unterzeichnet wurde. 15 Tage später folgten weitere 63 Millionen. ￼ Man zahlte also neun Stellen in die Vorleistung — für ein Produkt ohne Zulassung, ohne Haftung, ohne Rückgabemöglichkeit.

Denn das ist der eigentliche Skandal hinter den Zahlen: Im Liefervertrag garantierte die Schweiz dem Moderna-Konzern sowie sämtlichen dazugehörigen Firmen und den Auftragnehmern in der Lieferkette «gesetzliche Immunität vor jeglicher Haftung, die zu irgendeinem Zeitpunkt im Zusammenhang mit dem Moderna-Impfstoff entsteht». ￼ Nicht «eingeschränkte Haftung». Nicht «Haftung nach Massgabe der Zumutbarkeit». Vollständige Immunität. Jederzeit. Für alles.

SVP-Gesundheitspolitiker Rémy Wyssmann, einer der Beschwerdeführer, die die Offenlegung erzwungen haben, kommentiert: «Die Befürchtungen haben sich bestätigt. In diesen Verträgen sind ganz krasse Haftungsfreizeichnungsbestimmungen drin. In anderen Worten: Der Impfstofflieferant hat keine Haftung für Risiken, die werden auf die Bevölkerung und auf den Steuerzahler abgewälzt. Der Impfstofflieferant kann einfach Ware liefern und kassieren — und die Bevölkerung zahlt.» ￼

Man muss das nicht übertreiben, um es skandalös zu finden. Es genügt, es sachlich zu beschreiben. Ein Konzern liefert ein neuartiges Produkt. Der Bund zahlt in Vorleistung. Der Konzern haftet für nichts. Der Bürger trägt das Risiko. Und wenn Schäden entstehen — nun ja, dann trägt das der Steuerzahler. Dafür hat der Bund gesorgt: Der Vertrag mit Moderna besagt, dass der Bund die US-Firma im Fall von solchen Ansprüchen, zum Beispiel wegen Impfschäden, finanziell entschädigen muss. ￼

Wer für wen arbeitet, ist damit geklärt.

Was die Lüge den Bürger kostet — jenseits des Geldes

Man kann die monetären Kosten dieses Konstrukts mit einiger Genauigkeit beziffern: annähernd eine Milliarde Franken allein für Moderna und Novavax — bei Vertragspreisen, die doppelt so hoch lagen wie jene der USA, mit vollständiger Haftungsübernahme durch den Bund, für Impfstoffe, von denen ein erheblicher Teil nicht verbraucht wurde. Der Liefervertrag mit Moderna zeigt: Der Schweiz wurde von Moderna untersagt, die Impfung ausserhalb des Landes weiterzuverkaufen. Sie durfte nicht benutzte Impfungen nur verschenken. ￼ Bezahlen, verschenken, schweigen — das war die offizielle Strategie.

Schwieriger zu beziffern, aber nicht weniger real, sind die anderen Kosten dieser Pandemie-Verwaltung. Die Menschen, die nach der Impfung langfristige Beschwerden entwickelten und an einer Bürokratiemauer stehen, die für sie keine Ansprechpartnerin kennt, weil die Verträge jede Haftung ausschlossen. Die Unternehmen, die in der Zwischenzeit Konkurs gingen — während Moderna Milliarden erwirtschaftete. Die Familien, die zerbrochen sind über dem Streit, ob man sich impfen lasse oder nicht, und die heute noch nicht wissen, wer damals die Wahrheit gesagt hat. Die Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz verloren, weil staatliche Impfobligatorien in bestimmten Branchen keine Alternative zuliessen.

Das sind keine Zahlen. Das sind Leben.

Sechs Jahre Schweigen: ein Staatsversagen

Man sollte nicht vergessen, wie es zur Veröffentlichung der Verträge kam. Nicht durch den Bund. Nicht durch politische Transparenzoffensive. Nicht durch ein schlechtes Gewissen im Bundeshaus. Sondern weil SVP-Nationalrat Rémy Wyssmann Beschwerde einreichte — und Recht bekam. ￼ Weil der Journalist Otto Hostettler jahrelang juristisch kämpfte. Weil das Bundesverwaltungsgericht drei Beschwerden von verschiedenen Privatpersonen guthiess. ￼ Und weil das BAG auf den Weiterzug des Urteils ans Bundesgericht verzichtete ￼ — nicht aus Einsicht, sondern wohl aus der nüchternen Kalkulation, dass eine weitere Niederlage den Schaden nur vergrössert hätte.

Das BAG selbst hatte sich mit dem Argument gewehrt, die Verträge seien «international weiterhin vertraulich». Vertraulich gegenüber wem, genau? Gegenüber den Steuerzahlenden, die die Milliarden aufgebracht haben? Gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die das Risiko getragen haben? Die Vertraulichkeit, die das BAG schützen wollte, war keine diplomatische Notwendigkeit — sie war der Schutz eines Beschaffungsdeals, der einer kritischen Öffentlichkeit nicht standgehalten hätte.

Und die SP-Gesundheitspolitikerin Sarah Wyss? Sie findet es, man lese und staune, «verkraftbar», dass der Bund rund eine Milliarde US-Dollar für den Moderna-Impfstoff bezahlt hat: «Es war eine ausserordentliche Situation und wir haben möglichst rechtzeitig den richtigen Impfstoff erhalten.» ￼ Man wird ihr entgegnen dürfen: Doppelt so teuer wie die USA, mit vollständiger Haftungsbefreiung des Herstellers, bei gleichzeitiger Milliardengewinnmarge desselben — das ist weniger «ausserordentliche Situation» als ordentliche Kapitulation der öffentlichen Hand gegenüber privaten Interessen.

Das eigentliche Lügenkonstrukt

Es ist nicht eine einzige Lüge, die hier zu benennen wäre. Es ist ein Konstrukt aus mehreren Halbwahrheiten, die zusammen eine vollständige Unwahrheit ergeben:

Halbwahrheit eins: Die Schweiz habe teurer eingekauft, weil sie keine Forschung mitfinanziert habe. Stimmt — aber das erklärt nicht Milliardenprofite bei gleichzeitig angeblichen Mehrkosten für Spätentscheider.

Halbwahrheit zwei: Die Haftungsregelung sei «international üblich». Stimmt teilweise — aber in dieser Radikalität, verbunden mit einem vollständigen Ausschluss sämtlicher Haftung auch für künftige klinische Schäden, geht sie weit über das Übliche hinaus.

Halbwahrheit drei: Der Bund habe schnell handeln müssen. Stimmt — aber schnelles Handeln erklärt nicht sechsjähriges Verschweigen gegenüber der eigenen Bevölkerung.

Was bleibt, ist eine einfache Frage, auf die das BAG bis heute keine Antwort gegeben hat: Wenn Moderna Milliarden verdient hat, wenn die Produktion der Impfstoffe günstig war, wenn die USA die Hälfte gezahlt haben — was genau hat die Schweiz mit ihrer Milliarde gekauft?

Die Antwort, die die Vertragsoffenlegung nahelegt, lautet: Sie hat Schweigen gekauft. Haftungsfreiheit für einen Konzern. Und das Privileg, sechsmal mehr Risiko zu tragen als ihr Einkaufspreis rechtfertigte.

Der Bürger hat das bezahlt. Manche mit Geld. Manche mit ihrer Gesundheit. Manche mit beidem.

Nico Stino ist Herausgeber von Swissvox.

Hinweis zur Quellenlage: Die offengelegten Verträge beziehen sich auf Moderna und Novavax. Die Verträge mit Pfizer/BioNTech liegen zum Zeitpunkt der Publikation dieses Artikels weiterhin geschwärzt vor.​​​​​​​​​​​​​​​​