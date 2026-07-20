Von Nico Stino

Sechs Jahre nach Beginn der Covid-Impfkampagnen holt ein britisches Boulevardblatt nach, was viele lange für unmöglich hielten: Der «Telegraph» widmet den Impfgeschädigten eine grosse Reportage. Über 2500 Todesfälle wurden allein bei der britischen Arzneimittelbehörde MHRA gemeldet. Menschen mit lebensverändernden Diagnosen erzählen darin, wie wenig Gehör sie bei Behörden und Ärzten gefunden haben.

Wer das liest und denkt, das sei ein britisches Phänomen, irrt. Die Schweiz zeigt dasselbe Muster – nur langsamer und leiser.

Zwei von 408

Bis Anfang 2026 gingen beim Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) 408 Gesuche um Entschädigung wegen Impfschäden ein. Behandelt wurden bislang 300. Anerkannt und ausbezahlt: zwei. Die erste Zahlung, bekannt geworden 2024, umfasste eine Genugtuung von 12’500 Franken und eine Entschädigung von 1360 Franken. Der zweite Fall, im Juli 2025, brachte 6000 Franken Genugtuung.

Zum Vergleich: In Deutschland haben die Behörden bis April 2025 knapp 600 Fälle anerkannt. Würde man diese Quote auf die Schweiz übertragen, müssten es hierzulande rund 60 anerkannte Fälle sein. Es sind zwei. SRF hat beim Bundesamt für Gesundheit nach einer Erklärung gefragt – und keine bekommen. Das Bundesamt verweist auf notwendige Zeit für Abklärungen und neu aufzubauende Prozesse. Mehr war nicht zu erfahren.

«Im luftleeren Raum»

Gregor Haab, Präsident des Vereins Post-Vakzin-Syndrom Schweiz, dessen Frau und Tochter selbst betroffen sind, spricht von Frustration. Viele Gesuchstellende warten seit über zwei Jahren auf einen Entscheid. Manche wurden in erster Instanz abgewiesen. Seine Forderung: Der Bund solle die Lücke zwischen Invalidenrente und früherem Lohn übernehmen – jene Deckungslücke, die vielen Impfgeschädigten über Jahre finanziell zusetzt.

Fast 17’000 Verdachtsmeldungen zu Nebenwirkungen sind in der Schweiz eingegangen, knapp 39 Prozent davon als «schwerwiegend» eingestuft, die meisten im Zusammenhang mit Moderna – dem hierzulande am häufigsten verwendeten Vakzin. Das Bundesamt für Gesundheit hat bei den zugelassenen Impfstoffen bislang keinen Qualitätsmangel festgestellt; entsprechend zahlt der Staat nur dann, wenn weder Versicherer noch Hersteller aufkommen.

Einordnung

Der Unterschied zwischen London und Bern ist nicht die Existenz des Problems, sondern der Umgang damit. Der «Telegraph» beschreibt eine Ignoranz gegenüber Betroffenen. Die Schweiz zeigt eine bürokratische Version desselben Musters: keine offene Ignoranz, aber ein Verfahren, das über Jahre stockt, ohne dass jemand erklärt, warum.

Das heisst ein System, das aus 408 Gesuchen zwei anerkennt, während das nördliche Nachbarland auf eine zehnfach höhere Quote kommt, eine Erklärung schuldig bleibt. Diese Erklärung ist die Behörde bis heute nicht liefert.

Über Swissvox Swissvox ist eine unabhängige Schweizer Medienplattform, finanziert ausschliesslich durch ihre Leserschaft – frei von Parteibindung, Werbekunden oder staatlicher Unterstützung. Wer unabhängigen Journalismus unterstützen möchte, kann dies über das Mitgliedschaftsmodell von Swissvox tun.