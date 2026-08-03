Von Nico Stino

Der Waffenstillstand hält keine 48 Stunden. In der Nacht auf Sonntag griff die israelische Armee erneut zivile Ziele im Gazastreifen an – Wohngebäude in Gaza-Stadt, das Flüchtlingslager Jabalia, die zentrale Region des Küstenstreifens sowie die Gegend um Khan Younis. Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden starben mindestens 19 Menschen, 23 weitere wurden verletzt. Unter den Toten befinden sich mindestens drei Kinder und, wie palästinensische Quellen gegenüber Al Jazeera berichteten, auch eine schwangere Frau.

Die Angriffe trafen laut Berichten vor Ort gezielt Wohnviertel, die das israelische Militär – wie in vergangenen Monaten wiederholt – mit einer angeblichen Präsenz von Hamas-Kämpfern begründet. In Deir el-Balah, Jabalia, Al-Mawasi und Remal wurde die höchste Zahl an Toten an einem einzigen Tag seit Wochen registriert. Zusätzlich zu den Wohngebieten wurde auch ein Medikamentenlager getroffen – nur 15 Minuten nach einer Evakuierungsaufforderung. Zahlreiche Zelte Vertriebener wurden dabei beschädigt. Bereits am Samstag waren nach Angaben von Journalisten vor Ort mindestens acht weitere Palästinenser bei ähnlichen, offenbar wahllos gegen Wohngebäude gerichteten Angriffen getötet worden.

Ein Abkommen, kaum verkündet, schon gebrochen

Die neue Eskalation kommt nur zwei Tage, nachdem Hamas die letzte Phase des von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Friedensplans akzeptiert hatte – ein Plan, der die Entwaffnung der Bewegung und einen schrittweisen Rückzug der israelischen Truppen aus Gaza vorsieht. Noch keine 48 Stunden zuvor hatte das Board of Peace, das von den USA gegründete internationale Gremium für den Wiederaufbau Gazas, eine Einigung über die vollständige Entwaffnung von Hamas und anderer bewaffneter Gruppen verkündet. Israel sollte sich demnach «uneingeschränkt» und «ohne Verzug» an das Protokoll halten – insbesondere an die Einstellung militärischer Operationen. Die israelischen Truppen sollten sich zurückziehen, während eine internationale Streitmacht gemeinsam mit einer neuen palästinensischen Polizei die Sicherheit Gazas übernehmen sollte.

Ein Kommentar, viel Schweigen

Von westlichen Regierungschefs kam kein einziges Wort zu den jüngsten Angriffen. Lediglich Nickolay Mladenov, hochrangiger Vertreter des Board of Peace, äußerte sich knapp: Die Angriffe hätten Zivilisten getötet und medizinische Versorgungsgüter zerstört, von denen die Bevölkerung abhänge – beide Seiten trügen Verpflichtungen aus dem am 31. Juli erzielten Abkommen. Palästinensische Gruppen verurteilten die Angriffe scharf als Kriegsverbrechen und forderten die Vermittlerstaaten, darunter die USA, zum Eingreifen auf. Die Bombardierungen hätten laut Hamas «ganze Familien aus dem Melderegister gelöscht» und zielten darauf ab, die mit dem Board of Peace erzielte Einigung zu torpedieren.

Recherchen von RTS/SRF zeigten, dass zwischen 2024 und 2025 mehrere Dutzend Schweizer Unternehmen Güter mit möglicher militärischer Nutzung nach Israel verkauft haben , darunter Komponenten für den Rüstungskonzern Elbit und für das israelische Verteidigungsministerium . Insgesamt wurden seit dem 7. Oktober 2023 Schweizer Dual-Use-Güter und spezifische Militärgüter im Wert von über 24 Millionen Franken nach Israel exportiert . Ein konkretes Beispiel: ein Walliser Aluminiumhersteller erhielt Tage nach dem 7. Oktober eine Ausfuhrgenehmigung für Grobbleche, die als Panzerplatten verwendet wurden , mit einem Endempfänger, der mit dem israelischen Verteidigungsministerium zusammenarbeitet.

Das Parlament hat eine deutliche Aufweichung des Kriegsmaterialgesetzes beschlossen, wonach Rüstungsexporte an 25 Staaten grundsätzlich bewilligt werden sollen. Kritiker (GSoA u.a.) warnen, damit könnten künftig auch Schweizer Waffen nach Israel gelangen und von der israelischen Armee gegen die palästinensische Bevölkerung eingesetzt werden; ein Referendum dagegen ist angekündigt, SP und Grüne dürften die GSoA dabei unterstützen, während die SVP die Lockerung befürwortet.

Einordnung

Zwischen Ankündigung und Wirklichkeit klafft in Gaza seit Monaten eine Lücke, die sich mit jedem neuen «Waffenstillstand» wiederholt: Verhandlungserfolge werden verkündet, bevor die Waffen schweigen – und schweigen sie doch, dann selten für lange. Dass der jüngste Angriff nur Stunden nach der international gefeierten Entwaffnungsvereinbarung erfolgte, wirft die Frage auf, wessen Kalender in diesem Konflikt tatsächlich zählt: der diplomatische oder der militärische.