Die französische Biostatistikerin und Pfizer-Whistleblowerin hat sich das Leben genommen. Ihr Abschiedsbrief wirft Fragen auf, die weit über ihren persönlichen Tod hinausgehen.

von Nico Stino / Swissvox

Am 2. Juni 2026 veröffentlichte Christine Cotton auf ihrem X-Konto (@StatChrisCotton) einen langen Abschiedsbrief. Die 56-jährige Biostatistikerin, geboren 1970, ist am 1. Juni 2026 gestorben. Sie hatte ihn offenbar im Voraus verfasst.

Das Dokument ist kein Pamphlet, keine politische Erklärung. Es ist der Abschluss eines Lebens, das in den letzten fünf Jahren zunehmend von Schmerz, Isolation und institutioneller Gleichgültigkeit geprägt war.

Wer war Christine Cotton?

Nach einem Studium der Wirtschaftsstatistik an der Toulouse School of Economics baute Cotton eine mehr als 25-jährige Karriere in der klinischen Forschung auf. Sie leitete ihre eigene Contract Research Organisation (CRO), die sich auf Methodik, Datenmanagement und statistische Analyse klinischer Studien spezialisiert hatte. Zu ihren Auftraggebern zählten grosse Namen der Pharmaindustrie: Roche, Sanofi, Aventis, Janssen-Cilag, Medtronic, Pierre Fabre.

Ihr Profil war alles andere als das einer Aktivistin. Ab Dezember 2020 begann sie, die regulatorischen Dokumente zu analysieren, die Pfizer bei den amerikanischen und europäischen Behörden eingereicht hatte. Das Ergebnis war ein Expertenbericht über die methodischen Praktiken der Phase-3-Studie, dessen erste Version Anfang 2022 erschien und der in späteren Überarbeitungen auf über vierhundert Seiten anwuchs.

Ihre zentrale These: Die von ihr identifizierten methodischen Mängel würden die kommunizierte Wirksamkeit von 95 Prozent beim primären Endpunkt entwerten. Sie verwies auch auf den Fall Ventavia – jenen Pfizer-Subunternehmer, dem die amerikanische Whistleblowerin Brook Jackson schwerwiegende Verstösse gegen die guten klinischen Praktiken vorgeworfen hatte.

Die Klage und der Beginn des Leidens

In ihrem Abschiedsbrief schildert Cotton eine zeitliche Koinzidenz, die sie nicht loslässt: Kurz nachdem sie eine Beschwerde gegen die französischen Gesundheitsbehörden eingereicht hatte, erkrankte sie schwer. Sie beschreibt über ein Jahr anhaltende, lähmende Schmerzen – vom unteren Rücken in die Beine ausstrahlend, ein Brennen auf der Haut. Eine Odyssee durch das medizinische System folgte: Hausärzte, Neurologen, Rheumatologen, Psychiater. Keine Diagnose. Keine Linderung.

Ob ein kausaler Zusammenhang zwischen ihrer Beschwerde und der Erkrankung besteht, ist nicht belegt. Cotton selbst stellt diese Verbindung in den Raum – nicht als gesicherte Tatsache, sondern als quälende Frage. Einige Stimmen in sozialen Netzwerken spekulieren seither über eine mögliche Vergiftung, ohne dafür Belege vorzulegen. Swissvox hält sich an das, was dokumentiert ist: Eine schwer erkrankte Frau, die keinen medizinischen Beistand fand, der ihr helfen konnte.

Das institutionelle Versagen

Was an Cottons Geschichte über den individuellen Schicksalsfall hinausweist, ist das Muster. Eine Fachperson mit unanfechtbarer Qualifikation – jahrzehntelange Erfahrung mit klinischen Studien, vertraut mit den Dossiers der grössten Pharmaunternehmen der Welt – erhebt methodische Einwände gegen eine der meistverabreichten medizinischen Interventionen der Geschichte. Die Reaktion der zuständigen Behörden: Schweigen, Abweisung, strafrechtliche Schutzlosigkeit.

Das ist kein französisches Problem. Es ist ein strukturelles Problem der Art und Weise, wie Regulierungsbehörden weltweit – darunter Swissmedic, die EMA, die FDA – mit wissenschaftlicher Kritik umgehen, wenn sie aus unerwünschten Richtungen kommt. Die Frage, die Cotton stellte, war legitim: Welche Daten lagen tatsächlich vor, als der Impfstoff für die Allgemeinheit freigegeben wurde? Die Antwort darauf steht bis heute aus – zumindest in der gebotenen institutionellen Klarheit.

Kein Einzelfall

Cotton ist nicht die erste Person in diesem Umfeld, die einen hohen persönlichen Preis bezahlte. Brook Jackson, die amerikanische Whistleblowerin im Fall Ventavia, wurde entlassen und verlor einen jahrelangen Rechtsstreit. Peter Doshi, Mitherausgeber des British Medical Journal, kämpft seit Jahren um Zugang zu vollständigen Studiendaten. In der Schweiz hat der Nationalrat mit der parlamentarischen Initiative 26.3128 den Versuch unternommen, Transparenz bei Impfstoffverträgen zu erzwingen – gegen erheblichen Widerstand.

Was all diese Fälle verbindet: Die Institutionen, die Transparenz garantieren sollten, verweigern sie. Die Menschen, die Transparenz einfordern, werden marginalisiert.

Was bleibt

Christine Cotton hinterliess über vierhundert Seiten methodische Analyse. Sie bat in ihrem Abschiedsbrief darum, diese Arbeit zu lesen – zumindest die abschliessenden Seiten. Das ist das Mindeste, was man tun kann.

Ihr Tod ist eine Tragödie. Er ist auch ein Symptom. Einer Gesellschaft, die Unbequemes lieber verstummen lässt, als sich damit auseinanderzusetzen. Einer Wissenschaftsbürokratie, die Konformität belohnt und Abweichung bestraft. Und eines Mediensystems, das Personen wie Cotton jahrelang als «Verschwörungstheoretikerin» abtat – und das jetzt, nach ihrem Tod, weitgehend schweigt.

Swissvox wird Cottons Arbeit in den kommenden Wochen inhaltlich aufnehmen und die offenen methodischen Fragen rund um die Pfizer-Zulassung weiterverfolgen.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel befasst sich mit dem Tod einer Whistleblowerin als journalistischem und politischem Thema. Wer selbst in einer Krise ist oder Unterstützung sucht, findet in der Schweiz Hilfe bei der Dargebotenen Hand: Tel. 143 (rund um die Uhr, kostenlos, vertraulich). In Deutschland: Telefonseelsorge 0800 111 0 111. In Frankreich: 3114.