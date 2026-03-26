MEDIEN & WIRTSCHAFT

Wie die NZZ-Mediengruppe mit dem Zurich Film Festival ein teures Kulturaventiure einging – und zehn Jahre später mit einem Milliardenloch in der Bilanz wieder aussteigt.

26. März 2026

Der Geschäftsbericht der NZZ-Mediengruppe für das Jahr 2025 liest sich in Teilen wie ein Nachruf auf eine Fehlinvestition epischen Ausmasses. Rund zehn Jahre, nachdem das altehrwürdige Zürcher Verlagshaus den Schritt vom Zeitungshaus zum Kulturveranstalter gewagt hatte, offenbaren die Zahlen ein Desaster, das in der Schweizer Mediengeschichte seinesgleichen sucht. Das Zurich Film Festival – kurz ZFF –, einst als Glanzstück einer modernen Medienstrategie gepriesen, dürfte die NZZ nach vorsichtiger Schätzung annähernd hundert Millionen Franken gekostet haben.

Die Übernahme: Euphorischer Einstieg, verheerter Kaufpreis

August 2016: Die NZZ-Mediengruppe gibt stolz bekannt, sie erwerbe eine Mehrheitsbeteiligung von 52 Prozent an der Zurich Film Festival AG sowie an der Vermarktungsgesellschaft Spoundation Motion Picture AG. Unter den Verkäufern: Nadja Schildknecht, Ex-Model, Unternehmerin und Lebensgefährtin des damaligen Credit-Suisse-Verwaltungsratspräsidenten Urs Rohner, sowie Festivalmitgründer Karl Spoerri und Investor Thomas Sterchi. Alle drei hatten das Festival 2005 aus dem Nichts aufgebaut und über ein Jahrzehnt zur bedeutendsten Filmveranstaltung der Deutschschweiz gemacht.

NZZ-CEO Veit Dengler und Verwaltungsratspräsident Etienne Jornod hatten eine klare Strategie im Sinn: Die altehrwürdige «Neue Zürcher Zeitung» sollte jünger, lebendiger, eventorientierter werden. Das ZFF schien wie gemacht für diesen Zweck – glamourös, international, medial glänzend. Der Kaufpreis wurde nie offiziell bekanntgegeben. Doch bereits damals ahnten Kenner, dass die Verkäufer hart verhandelt hatten. Ringier soll zuvor am Festival interessiert gewesen sein, zog sich aber zurück – angeblich wegen überzogener Preiserwartungen der Festivalgründer.

Dass die Credit Suisse unter Rohner jahrelang als Hauptsponsor für komfortable Einnahmen gesorgt hatte, verschleierte die strukturellen Schwächen des Festivals. Intern sprachen Beobachter bereits damals vom «CS-Anlass» – einem Festival, das seinen Glanz wesentlich dem Wohlwollen eines einzelnen Grosssponsors verdankte, der zufällig der Lebenspartner einer der Gründerinnen präsidierte. «Entweder hat sich die NZZ beim Kauf über den Tisch ziehen lassen, oder die Verlagsmanager haben das ZFF zu euphorisch eingeschätzt», sagt eine mit der Transaktion vertraute Quelle.

Zehn Jahre Negativspirale: Rote Zahlen, sinkende Sponsoren, steigende Subventionen

Was auf dem grünen Teppich glänzte, blutete hinter den Kulissen. Das ZFF schrieb jahrelang rote Zahlen. Die Gründerinnen Schildknecht und Spoerri verabschiedeten sich Ende 2019 aus der operativen Leitung, Christian Jungen, zuvor Filmredaktor und Kulturchef der «NZZ am Sonntag», übernahm das Steuer. Das Kernproblem blieb ungelöst: Das Festival war zu über 90 Prozent auf Eigenfinanzierung durch Sponsoren angewiesen – und genau dieser Sponsorenmarkt begann zu bröckeln.

Das NZZ-Label entpuppte sich dabei als Hypothek statt als Kapital. Viele Stiftungen und öffentliche Kulturinstitutionen verweigerten die Unterstützung, weil das Festival einem grossen Medienhaus gehörte. Sponsoren störten sich an den publizistischen Positionen der NZZ – der dezidiert liberalen, staatskritischen Linie des Blatts – und brachten lieber ihre ideologischen Differenzen zur Sprache, als Verträge zu unterschreiben. Das NZZ-Feuilleton feierte cineastisch anspruchsvolle Produktionen; das ZFF lebte vom Glamour der Stars. Ein Widerspruch, der sich auf Dauer nicht auflösen liess.

Pikanter noch: Während die NZZ in ihren Leitartikeln seit Jahrzehnten einen schlanken Staat und weniger Subventionen fordert, machte das eigene Festival eifrig die Hand auf. Die staatlichen Fördergelder von Stadt, Kanton und Bund stiegen seit dem NZZ-Einstieg um mehr als 80 Prozent. Ab 2023 flossen allein aus der städtischen Kulturförderung jährlich 500’000 Franken ans ZFF – ein liberales Paradox, das der Verlag mit beharrlichem Schweigen kommentierte. Das ZFF wurde, wie Blick treffend formulierte, zum «inkarnierten liberalen Paradox» – ein Fremdkörper an der Falkenstrasse.

Das Frame-Debakel: Noch ein Eigentor

Als wäre die ZFF-Investition nicht schon riskant genug gewesen, wagte die NZZ unter Festivaldirektor Jungen einen weiteren unternehmerischen Sprung. Im Sommer 2023 erhielt das ZFF den Zuschlag für die Kinosaele des gescheiterten Kulturhauses Kosmos an der Europaallee – mitten im Herzen Zürichs, direkt beim Hauptbahnhof. Unter dem Namen «Frame» wurden sechs Kinosäle eröffnet, positioniert als «Home of ZFF» und ganzjährige Kulturstätte.

Der Name war clever; die Bilanz war es nicht. Als das Frame 2025 im Rahmen des Gesamtverkaufs veräussert wurde, wies es ein negatives Eigenkapital von 100’000 Franken aus. Auch dieses Projekt landete damit im Verlustbereich. Der Kinobetrieb an der Europaallee wurde an den Unternehmer Konrad Schibli (Kinokoni) weitergegeben. Wer ihn unter welchen Konditionen übernahm, blieb ebenfalls ohne öffentliche Auskunft.

Der Abgang: Management-Buyout zu Schleuderpreisen

Im Sommer 2025 zog die NZZ die Konsequenzen. NZZ-CEO Felix Graf gab intern bekannt, das Filmfestival zu verkaufen – «er meinte, dass die NZZ nicht mehr die ideale Besitzerin ist», so Festivalchef Jungen. Andere Käufer fanden sich keine. Das Resultat war ein Management-Buyout: Jungen selbst übernahm das Festival gemeinsam mit Vizedirektorin Reta Guetg, Moderator Max Loong, «NZZ am Sonntag»-Gründer Felix E. Müller und Finanzfachmann Marek Skreta.

Ein Insider bringt es auf den Punkt: «Jungen kennt ja die echten Zahlen aus seiner langjährigen Direktorenzeit.» Wer die Bücher kennt, der weiss, was er kauft – und für wie wenig er es kaufen kann. Die NZZ verpflichtete sich im Gegenzug, für drei weitere Jahre als Hauptpartnerin zu fungieren. Das wirkte weniger wie ein Zeichen des Vertrauens als wie ein Abfindungspaket.

Die Bilanz: Hundert Millionen im Rampenlicht

Der NZZ-Geschäftsbericht für 2025 legt das Ausmass des Schadens erstmals schonungslos offen. Unter der Position «Effekte aus Unternehmenstransaktionen» findet sich ein Minus von 43 Millionen Franken. Darin enthalten sind der Verkauf des ZFF, die Veräusserung der Spoundation Motion Picture AG – der Vermarktungsgesellschaft des Festivals – sowie der Erlös aus dem Verkauf von Architonic, einer international renommierten Online-Plattform für Architekturprojekte.

Letztere Transaktion verschleiert das wahre Ausmass der ZFF-Abschreibung. Architonic ist ein profitables Unternehmen; ein Verkaufserlös von über 50 Millionen Franken gilt als realistisch. Werden diese 50 Millionen dem Gesamtverlust gegengerechnet, ergibt sich für das ZFF allein ein Goodwill-Abschreiber von gegen 100 Millionen Franken. Das Eigenkapital der Zurich Film Festival AG betrug zum Zeitpunkt des Verkaufs gerade einmal 1,1 Millionen Franken – ein erschreckend magerer Gegenwert für ein Jahrzehnt intensiver Investitionen.

Das Buch, das zum ZFF-Jubiläum erschienen ist – «Hollywood an der Limmat: Die Erfolgsgeschichte des Zurich Film Festivals» – wird inzwischen statt für 36 Franken zu 19.90 verramscht. Ein kleines, unfreiwilliges Symbol für den gesamten Verlauf dieser Geschichte.

Die Zukunft: Zwischen Corso-Abriss und Sternengucken

Unter den neuen Eigentümern beginnt das ZFF mit einem schweren Erbe und einer unmittelbaren strukturellen Bedrohung. Der Umbau des Kinos Corso – bisher grösste Spielstätte des Festivals – stellt die Programmplanung vor ernste Fragen. Festivaldirektor Jungen bezeichnete das Bauvorhaben als «Hiobsbotschaft»: Mit dem Corso verliert das ZFF seine wichtigste Bühne.

Gleichzeitig muss die neue Eigentümergruppe die Finanzierungsgrundlage neu aufstellen. Jungen hat signalisiert, dass das Festival künftig auf mehr öffentliche Unterstützung angewiesen sein wird – eine offene Abkehr vom liberalen Selbstfinanzierungsanspruch, mit dem das ZFF seit seiner Gründung hausieren gegangen war. Die Ironie ist perfekt: Das Festival, das jahrelang als Beweis für die Kraft privatwirtschaftlicher Kulturinitiative vermarktet wurde, bittet nun den Staat um mehr Geld.

Ob das ZFF diese Transformation überlebt, ist offen. Die Festivalbranche kämpft weltweit mit sinkenden Marketing-Budgets, rückläufigen Sponsorenengagements und veränderten Sehgewohnheiten. Was in den fetten Jahren der Credit-Suisse-Ära noch funktionierte, lässt sich im Zeitalter des Streamings und der Konzentration von Werbegeldern auf digitale Plattformen nicht einfach wiederholen.

Fazit: Ein Lehrstück über Verlagsmanagement und Kulturambition

Die Geschichte der NZZ und des ZFF ist mehr als eine Fehlinvestition. Sie ist ein Lehrstück über die Gefahren, wenn Verlagshäuser in der Medienkrise nach strategischen Lösungen ausserhalb ihres Kerngeschäfts suchen. Die Logik war verlockend: Events als Zukunft des Journalismus, Glamour als Gegenmittel gegen den Bedeutungsverlust der Printmedien, Kulturveranstaltungen als Markenbuilding.

Was dabei übersehen wurde: Ein Filmfestival ist kein Medienprodukt. Es lebt von Netzwerken, von persönlichen Beziehungen zu Sponsoren und Stars, von einer Unabhängigkeit, die sich weder kaufen noch organisieren lässt. Nadja Schildknecht hatte diese Netzwerke – und ihren Lebenspartner an der Spitze der Credit Suisse. Als Rohner weg war und die CS kollabierte, begann auch das Fundament des ZFF zu bröckeln.

Die NZZ hat für diese Erkenntnis ungefähr hundert Millionen Franken bezahlt. Der grüne Teppich leuchtet weiter. Die Bücher nicht.

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Quellen: Inside Paradeplatz (26.3.2026), Bilanz, Blick, NZZ, SRF Kultur, Wikipedia (Zurich Film Festival), Persönlich.com