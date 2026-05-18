Ein neues Buch des Berner Historikers Peter Hug legt offen, was Fachleute schon vor seiner Publikation in Aufregung versetzte: Unter den rund 2500 Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit tatkräftiger Unterstützung Schweizer Hilfswerke und des Bundes nach Brasilien ausgesiedelt wurden, befanden sich nachweislich mindestens sechzehn Mitglieder der Waffen-SS. Das Projekt, das der Berner Historiker Peter Hug untersucht hat, galt offiziell als Prestigevorhaben der humanitären Hilfe. Der Titel seines Werks lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: «Humanitäre Hilfe der Schweiz für SS-Kriegsverbrecher».

Die Donauschwaben als Türöffner

Das Siedlungsprojekt hatte seine Wurzeln in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Viele aus Ostmitteleuropa vertriebene Bauern hatten kaum Aussicht auf eine selbständige Existenz. Die Auswanderung nach Übersee bot eine Perspektive. Bei den Begünstigten handelte es sich primär um die sogenannten Donauschwaben – Deutsche, die seit dem späten 17. Jahrhundert in Grenzgebieten des Habsburgerreichs auf dem Balkan gelebt hatten und nach Kriegsende von dort vertrieben worden waren.

Das Projekt kam laut Hug erst voran, als sich die katholisch geprägte Caritas mit Sitz in Luzern einschaltete. Später beteiligte sich auch die Schweizer Europahilfe, eine Organisation, die sich nach dem Krieg um Flüchtlinge kümmerte. Mit ihrer Hilfe reisten 1951 die ersten Donauschwaben nach Brasilien. Im Sinne eines Prototyps sollten 500 Familien – rund 2500 Personen jeden Alters – nach Brasilien ziehen und bisheriges Weideland mit modernen Methoden beackern.

Auch der Bund war direkt involviert: Er vergab Darlehen und sprach von einem «wichtigen Werk» der Entwicklungshilfe. Zur Finanzierung wurden 24’000 Hektaren Weide und Wald im südlichen Gliedstaat Paraná erworben – eine Fläche von der Grösse des Kantons Zug.

Kein Interesse an politischer Vergangenheit

Das eigentlich Brisante an Hugs Forschungsarbeit ist nicht die Tatsache, dass SS-Mitglieder unter den Siedlern waren, sondern der Befund, dass dies niemanden zu stören schien. «Es gab durchaus Hinweise auf völkisches Gedankengut mancher Siedler», sagt Hug, «dennoch hat nie jemand die Frage nach deren politischer Belastung gestellt.»

Die Selektion der Siedler erfolgte unter erheblichem Zeitdruck und mit begrenzten Mitteln. Eine SEH-Delegation hatte in Linz geeignete Siedler auszuwählen. Zwar waren Experten und internationale Organisationen um eine Stellungnahme ersucht worden, doch fehlte es an Feldversuchen am Ort. Politische Überprüfungen – so legt Hugs Analyse nahe – fanden schlicht nicht statt.

Ablenkungsmanöver von der eigenen Vergangenheit

Warum engagierte sich die Schweiz so bereitwillig für das Projekt? Laut Hug ging es dem Bund auch darum, von seiner antisemitisch geprägten Flüchtlingspolitik und den wirtschaftlichen Verflechtungen mit Nazideutschland abzulenken. «Es kam der Schweiz gelegen, die Deutschen als Opfer der Nachkriegszeit zu stilisieren», sagt er.

Diese Deutung ist politisch unbequem, historisch aber kaum zu widerlegen. Die Schweiz, die jüdischen Flüchtlingen systematisch die Grenze gesperrt hatte, präsentierte sich nun als grosszügige Helferin vertriebener Volksdeutscher. Der Kontrast hätte nicht schroffer sein können – und er war, wie Hugs Buch zeigt, kein Zufall.

Historische Einordnung durch den Bergier-Ausschuss-Veteran

Auch der Historiker Jakob Tanner wird an der Vernissage teilnehmen und die Befunde in einem Referat einordnen. Tanner arbeitete in den 1990er Jahren am Bergier-Bericht über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Er sagt, die Humanität sei damals vor allem beschworen worden, um die Interessen der Schweiz zu schützen. «Die SS-Mitglieder hätten in Untersuchungshaft gehört, nicht nach Brasilien.»

Tanners Urteil ist knapp und unmissverständlich. Es verweist auf ein strukturelles Problem: Die Schweiz der Nachkriegszeit hatte weder institutionell noch moralisch die Kapazität – oder den Willen –, eine konsequente Entnazifizierung einzufordern, weil sie selbst zu tief in die wirtschaftlichen und politischen Netzwerke des Dritten Reichs verstrickt gewesen war.

Auftraggeber sind Rechtsnachfolger der Schweizer Europahilfe

Das Buch erscheint unter dem Titel «Humanitäre Hilfe der Schweiz für SS-Kriegsverbrecher». Peter Hug hat es im Auftrag jener Organisationen geschrieben, die eine historische Verbindung zur damaligen Schweizer Europahilfe haben. Dass ausgerechnet die institutionellen Nachfolger dieser Organisationen die Aufarbeitung selbst in Auftrag gaben, verdient Anerkennung. Es ist ein seltenes Beispiel institutioneller Selbstkritik in der Schweizer Gedächtnispolitik.

Einordnung

Die Debatte, die Hugs Buch auslöst, fügt sich in ein breiteres Bild: Seit dem Bergier-Bericht von 2002 ist bekannt, dass die Schweiz ihre humanitäre Tradition im Zweiten Weltkrieg und dessen Nachwirkungen zur Selbstinszenierung nutzte, während sie gleichzeitig Flüchtlinge zurückwies, NS-Kapital verwaltete und Kriegsmaterial lieferte. Das Brasilien-Projekt ergänzt dieses Bild um eine wenig bekannte, aber bezeichnende Facette.

Wessen Mitgefühl galt wem – den Opfern des Holocausts oder den heimatlos gewordenen Deutschen? Hugs Antwort ist eindeutig. Und sie ist, achtzig Jahre nach Kriegsende, noch immer unbequem.

«Humanitäre Hilfe der Schweiz für SS-Kriegsverbrecher» von Peter Hug, erschienen Februar 2026.