Saisongemüse zu Spitzenpreisen – mitten in der Ernte. Wer dieser Tage bei Coop, Migros, Denner oder Aldi nach Tomaten, Gurken, Auberginen oder Zwiebeln greift, zahlt deutlich mehr als noch vor wenigen Tagen. Das widerspricht jeder ökonomischen Lehrbuchlogik: Steigt das Angebot, sollten die Preise fallen, nicht steigen. Dass sie es trotzdem tun, hat einen Namen – und ein dichtes Regelwerk dahinter.

Der unsichtbare Schutzwall

Im Zentrum steht das System der Generaleinfuhrbewilligung (GEB), ohne die kein ausländischer Anbieter frisches Obst oder Gemüse in die Schweiz einführen darf. Wer diese Hürde nimmt, trifft auf die nächste: Importkontingente und Bewirtschaftungsperioden, die das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) für jede Sorte und jede Hauptabsatzzeit der Schweizer Produktion definiert. Zweimal wöchentlich treffen sich Branchenvertreter von Swisscofel mit Beamten zu einer gemeinsamen Marktanalyse – eine Bedarfsplanung, die in ihrer Logik eher an eine Planwirtschaft als an einen freien Markt erinnert.

Wer ausserhalb der Kontingente importieren will, zahlt sogenannte Ausserkontingentszollansätze. Bei Cherry-Tomaten springt der Zollsatz von 5 auf 731 Franken pro 100 Kilogramm – fast das 150-fache. Bei Bundzwiebeln steigt er von 2.90 auf 472 Franken, bei Kopfsalat von 10 auf 408 Franken. Für Karotten, Äpfel, Nüsslisalat und Zwiebeln gilt die Anbauzeit ohnehin praktisch als ganzjährig, womit ein nennenswerter Import faktisch ausgeschlossen ist.

Die makroökonomische Logik dahinter

Was hier sichtbar wird, ist ein Lehrbuchfall von Marktzutrittsschranken, die eine künstliche Angebotsverknappung erzeugen. Volkswirtschaftlich betrachtet wird damit das Angebot exogen – also politisch statt durch Wettbewerb – festgelegt, während die Nachfrage konstant bleibt. Das Ergebnis ist ein Preisniveau, das über dem liegt, das sich unter freiem Handel einstellen würde. Ökonomen sprechen hier von einer Wohlfahrtsumverteilung: Produzentenrente steigt, Konsumentenrente sinkt, und ein Teil des gesamtwirtschaftlichen Nutzens geht als sogenannter Deadweight Loss schlicht verloren – Wohlstand, der durch die Verzerrung gar nicht erst entsteht.

Hinzu kommt ein Verteilungseffekt zwischen Detailhandel und Konsumenten. Während die Schweizer Landwirtschaft durch garantierte Absatzmengen und höhere Erzeugerpreise profitiert, wälzen die grossen Ketten – Coop, Migros, Denner, Aldi, Lidl, Manor, Globus – die verknappungsbedingten Beschaffungskosten an die Kundschaft weiter. Der Wettbewerbsdruck, der in offenen Märkten Preise nach unten treibt, fehlt schlicht, weil ausländische Konkurrenz administrativ ausgeschaltet wird.

Bemerkenswert ist die Parallele zur aktuellen handelspolitischen Debatte: Während die Schweiz die Schutzzölle von US-Präsident Trump kritisiert und auf die Kosten für US-Konsumenten verweist, betreibt sie mit ihrem Kontingentssystem strukturell dieselbe Politik – nur weniger sichtbar, weil sie nicht über plakative Zollankündigungen, sondern über technische Bewirtschaftungsperioden läuft. Der ökonomische Mechanismus – Importbeschränkung zur Stützung heimischer Produzenten zulasten der Konsumentenpreise – ist identisch.

Politische Pfadabhängigkeit

Dass dieses System Bestand hat, liegt auch an seiner politischen Funktion: Die Schweizer Landwirtschaft ist strukturell kleinteilig, regional verankert und in der direktdemokratischen Arithmetik überproportional gewichtet. Anpassungskosten für Bauern – Land lässt sich nicht verlagern wie ein Produktionsstandort – werden als Rechtfertigung für Schutzmechanismen angeführt, die weit über das hinausgehen, was zur Existenzsicherung nötig wäre. Die Kosten dieser Politik sind diffus über Millionen Konsumenten verteilt und damit politisch kaum spürbar, während der Nutzen auf eine organisierte, gut vernetzte Interessengruppe konzentriert ist – ein klassisches Beispiel für das Theorem konzentrierter Vorteile versus diffuser Lasten in der politischen Ökonomie.

Bilanz

Die hohen Preise an der Gemüsetheke sind kein Marktversagen, sondern Marktverhinderung mit System – administrativ exakt kalibriert, zweimal wöchentlich nachjustiert und für die Konsumentinnen und Konsumenten praktisch unsichtbar. Wer sich über Schweizer Preise zur Haupterntezeit wundert, findet die Antwort nicht im Angebot-Nachfrage-Diagramm, sondern im Zolltarif.

Nico Stino