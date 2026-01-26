Die Stürme der Pandemie sind abgeklungen, doch die Windstille trügt. Während offizielle Stellen in Deutschland versuchen, die Corona-Jahre geräuschlos zu den Akten zu legen, wächst der Druck zur Aufarbeitung. Es ist bezeichnend, dass Impulse für diese notwendige Debatte zunehmend von außen kommen – etwa durch die scharfe Kritik des künftigen US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr., der die deutsche Regierung offen für die Verfolgung kritischer Mediziner rügt. Aktuelle Datenanalysen und Insider-Berichte zeichnen ein Bild, das nicht nur Risse im offiziellen Narrativ offenbart, sondern ein systemisches Versagen von Wissenschaft, Justiz und Medien suggeriert.