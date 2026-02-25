Die alte Eidgenossenschaft ist in den letzten Jahren zu einem Schatten ihrer selbst geworden. Was einst das Symbol für Freiheit, Neutralität und Eigenverantwortung war, ist heute ein Spielball ideologischer Strömungen, EU-Hörigkeit und moralischer Bevormundung. Die Schweiz – das Herz Europas – droht, sich selbst aufzugeben. Der Verrat an der alten Schweiz Früher war die Schweiz das Land der bewaffneten Neutralität, des starken Franken (SFr.), der Verlässlichkeit und der gelebten Freiheit. Heute dominieren Funktionäre, Ideologen und Parteien, die sich längst vom Volkswillen entfernt haben.

Die WOKE-Ideologie, grüne Dogmen und politische Gleichschaltung haben den gesunden Menschenverstand ersetzt. Der EU-Unterwerfungsvertrag Die Abstimmung über den sogenannten institutionellen Rahmenvertrag mit der EU ist mehr als eine politische Entscheidung - sie ist der Wendepunkt.

Wird dieser Vertrag angenommen, verliert die Schweiz ihre Souveränität. Städte wie Zürich, Basel, Bern und Genf haben sich längst den Brüsseler Eliten unterworfen. Die Medien trommeln im Gleichschritt, während die Bevölkerung eingelullt wird. Doch wir, die freien Schweizer, sagen NEIN. Wir glauben an ein anderes Land – an jenes, das unsere Vorfahren einst aufgebaut haben. Wenn der Vertrag angenommen wird, muss es einen Ausweg geben. Dieser Ausweg heißt: HELVETIEN HELVETIEN – Der neue Bund der Freien HELVETIEN steht für das, was die alte Schweiz einmal war – und wieder sein kann: - Eine Gemeinschaft der freien, souveränen Kantone, die sich dem Diktat von außen verweigern. - Ein neues Staatswesen auf den Fundamenten der alten Eidgenossenschaft. Kantone wie Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Nid- und Obwalden, Appenzell, Glarus, St. Gallen, Graubünden, Wallis und Tessin bilden das Rückgrat dieses neuen Bundes.

Wer Freiheit über Unterwerfung stellt, ist willkommen. Die neue Staatsform HELVETIEN ist keine Partei, keine Bewegung – es ist ein Aufruf. Ein Aufruf zur Rückkehr zu echter direkter Demokratie, zu Eigenverantwortung, zu schlankem Staat und ehrlicher Arbeit. • Keine Einkommenssteuer – nur eine einfache Umsatzsteuer und eine gerechte Vermögenssteuer.

• Keine Lobbyisten, keine Immunität, keine Privilegien.

• KI-basierte Verwaltung, die Volksentscheide effizient und unbestechlich umsetzt.

• Politiker verdienen nicht mehr als ein durchschnittlicher Unternehmer.

• Unternehmen werden nach Zuger Modell besteuert – fair, einfach, transparent.

Die Abstimmung der Freien Jeder Kanton, der HELVETIEN beitreten will, muss dies durch Volksabstimmung mit Dreiviertelmehrheit beschließen. Kein Beitritt ohne klare Zustimmung des Volkes. Nur so bleibt HELVETIEN ein Bund der Überzeugten, nicht der Opportunisten. Das Vermächtnis Wenn die Schweiz 2026 ihre Seele verkauft, dann wird aus dieser Niederlage der Keim für Neues wachsen.

HELVETIEN ist mehr als ein Name – es ist ein Versprechen. Ein Versprechen an unsere Kinder, dass Freiheit kein Geschenk ist, sondern Pflicht. Wir, die freien Schweizer, werden nicht zulassen, dass unsere Geschichte ausgelöscht wird. Wir werden neu beginnen – auf unserem Boden, mit unseren Werten, mit unserem Mut. Freiheit ist kein Kompromiss – sie ist unser Erbe.

Von der Redaktion:

Helvetien: Das letzte Aufgebot der freien Schweizer

Wenn die Eidgenossenschaft sich selbst aufgibt, muss ein neues Fundament her

Es gibt Momente in der Geschichte, in denen ein Volk vor die Wahl gestellt wird: Unterwerfung oder Erneuerung. Die Schweiz steht heute an genau einem solchen Scheideweg. Und die politische Klasse, die Medien, die selbsternannten Experten – sie alle tun so, als gäbe es diese Wahl gar nicht. Als sei der Weg nach Brüssel alternativlos. Als sei der Verrat an der alten Eidgenossenschaft ein Naturgesetz.

Er ist es nicht.

Das Verschwinden einer Idee

Wer heute durch Bern spaziert, durch die Bundesgassen, vorbei an den Amtsstuben und Parlamentsbüros, der spürt es: Irgendetwas ist verschwunden. Nicht ein Gebäude, nicht eine Person, nicht ein Gesetz. Verschwunden ist ein Geist. Der Geist der Eigenständigkeit, der stolzen Zurückhaltung, des «mir lönd üs nid ischere». Der Geist, der aus kleinen Bergtälern heraus einmal eine der beständigsten Staatsideen der Weltgeschichte erschaffen hat.

Die Schweiz war nie gross. Sie war nie reich an Bodenschätzen. Sie hatte keine Kolonien, keine Armeen, die Kontinente überrollten. Was sie hatte, war eine Idee – und der Mut, diese Idee gegen alle Widerstände zu verteidigen. Die Idee, dass Menschen sich selbst regieren können. Dass Freiheit keine Gunst ist, die von oben gewährt wird, sondern ein Recht, das von unten erkämpft und täglich erneuert werden muss.

Diese Idee ist heute in Gefahr. Nicht durch einen äusseren Feind, nicht durch eine Invasion, nicht durch eine Naturkatastrophe. Sie ist in Gefahr durch den schleichenden Verrat der eigenen Eliten.

Die stille Kapitulation

Man muss verstehen, wie dieser Verrat vonstattengeht. Er ist nicht laut. Er kommt nicht in Uniform. Er kommt in Anzügen, mit Powerpoint-Präsentationen und Fachvokabular. Er kommt als «Annäherung», als «Harmonisierung», als «Modernisierung». Und er kommt mit einer Botschaft, die stets dieselbe ist: Es gibt keine Alternative.

Genf hat sich dem Rhythmus Brüssels angepasst. Basel orientiert sich an europäischen Regulierungsstandards. Zürich, das Herz der schweizerischen Wirtschaft, diskutiert ernsthaft, welche Zugeständnisse man der EU noch machen müsste, um den Marktzugang zu sichern. Und Bern – Bern nickt. Bern verhandelt. Bern lächelt.

Was in den Verhandlungsräumen geschieht, erfährt die Bevölkerung nur in Bruchstücken. Der institutionelle Rahmenvertrag mit der EU ist kein technisches Regelwerk. Er ist eine Grundsatzentscheidung über die Art und Weise, wie die Schweiz in Zukunft Gesetze macht – und wer dabei das letzte Wort hat. Wird dieser Vertrag in seiner jetzigen oder einer ähnlichen Form angenommen, dann akzeptiert die Schweiz faktisch die dynamische Rechtsübernahme. Das bedeutet: Wenn die EU neue Regeln schafft, übernimmt die Schweiz sie – automatisch, zwingend, ohne echte parlamentarische Debatte.

Man nennt das «Rechtssicherheit». Man könnte es auch anders nennen: Souveränitätsverzicht.

Die Gleichschaltung der Meinungen

Was einen besonders besorgt, ist nicht die Politik allein. Es ist das intellektuelle Klima, das diese Politik begleitet und absichert. Die grossen Deutschschweizer Medien – der «Tages-Anzeiger», die NZZ in ihren schwächeren Momenten, das SRF mit seiner rituellen Ausgewogenheit, die in Wirklichkeit eine strukturelle Linkslastigkeit verdeckt – sie alle haben sich auf einen Kurs eingeschworen, der kaum noch Abweichung duldet.

Wer die Bilateralen kritisiert, gilt als europaskeptisch. Wer Souveränität einfordert, wird als Nationalist abgestempelt. Wer die direkte Demokratie gegen supranationale Institutionen verteidigt, muss sich fragen lassen, ob er überhaupt «Europa» verstanden hat. Das ist keine Debatte. Das ist Meinungsmanagement.

Die Woke-Ideologie, die aus amerikanischen Universitäten importiert und von europäischen NGOs weiterverbreitet wurde, hat auch die Schweiz erfasst. In den Städten, in den Universitäten, in den Kulturbetrieben, in gewissen Bundesämtern. Sie bringt ihre eigene Sprache mit, ihre eigenen Tabus, ihre eigene Vorstellung davon, was gesagt werden darf und was nicht. Und sie ist unverträglich mit dem, was die Schweiz einmal ausgemacht hat: dem pragmatischen, nüchternen, ergebnisorientierten Bürger, der seine Angelegenheiten selbst regelt und dafür keine Erlaubnis braucht.

Was von den Vätern übrig blieb

Man muss sich nur einmal vorstellen, was ein Niklaus von der Flüe, ein Wilhelm Tell – auch wenn er eine Legende ist, eine mit einem wahren Kern –, oder ein General Guisan zu dem sagen würde, was heute in der Schweiz politisch sagbar ist und was nicht. Was sie dazu sagen würden, dass die Frage der nationalen Selbstbestimmung inzwischen als «populistisch» gilt. Dass der Wunsch, die eigenen Gesetze selbst zu machen, als Rückständigkeit gehandelt wird.

Die alte Eidgenossenschaft war kein Idyll. Sie war kein Märchen. Sie war ein Bund freier Männer und Frauen, die erkannt hatten, dass Freiheit ihren Preis hat – und bereit waren, diesen Preis zu bezahlen. Bewaffnete Neutralität bedeutete nicht Passivität. Sie bedeutete: Wir greifen niemanden an, aber wir lassen uns auch von niemandem dominieren. Diese Haltung hat die Schweiz durch zwei Weltkriege getragen. Sie hat ihr in der Nachkriegszeit den Aufbau eines der wohlhabendsten und stabilsten Gemeinwesen der Erde ermöglicht.

Heute wird diese Haltung belächelt. Von denen, die nie etwas riskiert haben. Von denen, die glauben, Sicherheit liesse sich durch Anpassung gewinnen.

HELVETIEN: Mehr als ein Name

Wenn die Schweiz 2026 oder in den Jahren danach ihre Souveränität endgültig an Brüssel abtritt – wenn der institutionelle Rahmenvertrag in einer Form angenommen wird, die die direkte Demokratie aushöhlt und die autonome Rechtsetzung de facto beendet –, dann stellt sich eine Frage, die heute noch kaum jemand laut auszusprechen wagt: Was kommt danach?

Die Antwort ist: HELVETIEN.

HELVETIEN ist kein Parteiname. Es ist keine Bewegung im üblichen Sinne, keine weitere politische Partei, die auf Wahlergebnisse schielt und Kompromisse sucht. HELVETIEN ist eine Idee. Und wie alle grossen Ideen ist sie zugleich einfach und radikal: Wenn der alte Bund sich selbst aufgegeben hat, dann gründen wir einen neuen.

Dieser neue Bund knüpft an das an, was die Schweiz einmal war. Nicht nostalgisch, nicht rückwärtsgewandt, aber fundiert auf denselben Grundpfeilern: Souveränität, direkte Demokratie, Eigenverantwortung, schlanker Staat, wirtschaftliche Freiheit. Die Kantone, die sich dieser Idee anschliessen wollen – Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Nid- und Obwalden, Appenzell, Glarus, St. Gallen, Graubünden, Wallis, Tessin –, bilden den Kern. Aber das Prinzip ist offen: Wer Freiheit über Unterwerfung stellt, ist willkommen.

Eine neue Staatsordnung – ohne die alten Fehler

HELVETIEN soll nicht einfach die Fehler des alten Systems wiederholen. Wer neu beginnt, hat die Pflicht, es besser zu machen. Und «besser» bedeutet in diesem Fall: konsequenter.

Kein verschachteltes Steuersystem, das kleine Unternehmen stranguliert und grosse Konzerne mit Armeen von Steuerberatern bevorzugt. Stattdessen: eine einfache, transparente Umsatzsteuer und eine faire Vermögenssteuer. Kein System, in dem Lobbyisten die Gesetzgebung von hinten durch die Brust ins Auge schiessen, während der Bürger glaubt, seine Volksvertreter würden für ihn arbeiten. Stattdessen: strikte Trennung von wirtschaftlichen Interessen und politischen Mandaten, keine Immunität, keine Privilegien.

Das Zuger Modell – tief, einfach, effizient – hat bewiesen, dass ein Kanton mit attraktiver Unternehmensbesteuerung nicht verarmt, sondern aufblüht. Was in Zug funktioniert, kann das Grundmodell eines neuen Staatswesens sein. Nicht als Steuerparadies für Konzerne, sondern als faires System für alle: für den Handwerker, für den Unternehmer, für den Arzt, für die Bäuerin.

Und dann ist da noch die Technologie. Die Digitalisierung der Verwaltung ist nicht nur ein Effizienzprojekt. Sie ist eine demokratiepolitische Chance. Eine KI-basierte Verwaltung, die Volksentscheide direkt und unbürokratisch umsetzt, die keine Hintertürchen kennt, die keine Ermessensspielräume für bürokratische Willkür lässt – das wäre eine Verwaltung, wie sie die Gründer der Eidgenossenschaft sich in ihren kühnsten Träumen vorgestellt hätten.

Politiker, die nicht mehr verdienen als ein durchschnittlicher Unternehmer. Das klingt simpel. Es ist es auch. Wer in die Politik geht, um reich zu werden, geht aus den falschen Gründen. Wer geht, um zu gestalten, dem ist die Entlöhnung zweitrangig.

Die Abstimmung der Freien

HELVETIEN setzt auf Legitimität durch klare Zustimmung. Kein Kanton kann durch Mehrheitsbeschluss eines Parlaments beitreten. Kein Politiker kann im Namen der Bevölkerung unterschreiben. Der Beitritt zu HELVETIEN erfordert eine Volksabstimmung mit Dreiviertelmehrheit. Das ist absichtlich hoch angesetzt. Nicht um den Beitritt zu erschweren, sondern um sicherzustellen, dass er wirklich gewollt ist. Dass er nicht das Ergebnis einer kurzfristigen politischen Stimmung ist, sondern eines ernsthaften Entscheids eines souveränen Volkes.

Nur ein Bund von Überzeugten hat Bestand. Opportunisten, die heute eintreten und morgen wieder wechseln, wenn der Wind sich dreht, braucht HELVETIEN nicht.

Das Erbe und die Pflicht

Es mag sein, dass die Schweiz diesen Weg nicht geht. Es mag sein, dass die politische Klasse, die Medienmacht und das institutionelle Gewicht der bestehenden Strukturen stark genug sind, um die nächste Abstimmung zu gewinnen. Um den Rahmenvertrag durchzubringen. Um die Souveränität scheibchenweise zu verkaufen, so lange, bis nichts mehr davon übrig ist.

Dann wird HELVETIEN kein politisches Programm sein. Es wird ein Versprechen sein. Ein Versprechen an die Kinder dieser Generation, dass die Geschichte der Freiheit in der Schweiz nicht mit einem Achselzucken und einem Brüsseler Stempel endet. Dass es Menschen gab, die Nein sagten. Die nicht mitmachten. Die das Fundament für etwas Neues legten, auch wenn sie selbst nicht mehr erlebten, wie dieses Neue entstand.

Geschichte ist nicht linear. Grosse Ideen brauchen Zeit. Die Eidgenossenschaft von 1291 – oder was immer das Datum des Rütlischwurs in Wirklichkeit war – entstand nicht aus einem Moment der Stärke heraus. Sie entstand aus der Weigerung, sich zu beugen. Aus der Erkenntnis, dass die Alternative zur Unterwerfung die Würde ist.

Diese Würde ist heute nicht verschwunden. Sie ist still geworden. Sie wartet.

Freiheit als Pflicht

Es gibt in der politischen Debatte der Schweiz eine Wendung, die einen immer wieder erschaudern lässt. Die Wendung, dass man «offen» sein müsse. Offen für die EU. Offen für neue Formen der Zusammenarbeit. Offen für die Übernahme externer Normen. Als wäre Offenheit an sich eine Tugend, unabhängig davon, wofür man sich öffnet.

Die alte Schweiz war nicht geschlossen. Sie war nicht provinziell. Sie war eine Drehscheibe der Ideen, des Handels, des Geldes, der Menschen. Aber sie wusste, wer sie war. Sie wusste, was sie nicht verhandelte: ihre Gesetze, ihre Institutionen, ihre Entscheidungshoheit.

Dieses Wissen zurückzugewinnen – das ist die Aufgabe. Nicht Nostalgie. Nicht Rückzug. Sondern Klarheit. Die Klarheit dessen, der weiss, was er hat, und sich nicht beirren lässt von denen, die ihm sagen, er sei rückständig, weil er es verteidigt.

Freiheit ist kein Geschenk. Sie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie ist auch kein Kompromiss. Sie ist ein Erbe, das man annimmt oder ausschlägt. Wer sie annimmt, nimmt damit auch die Pflicht an, sie weiterzugeben.

HELVETIEN ist der Ausdruck dieser Pflicht. Mehr braucht es nicht. Und weniger ist nicht genug.

Der Artikel reflektiert eine politische Position und versteht sich als Beitrag zur öffentlichen Debatte über die Zukunft der Schweiz.