Mit einer Mischung aus feiner Ironie und melancholischer Ehrlichkeit erzählt der Track von einem Land im inneren Konflikt: zwischen Stolz und Zweifel, zwischen Stabilität und dem leisen Wunsch, einfach auszubrechen.

Der Song spielt mit der Idee der „Massenauswanderung“ – nicht als reale Bewegung, sondern als gedanklicher Reflex. Wenn die Welt komplexer wird, wächst die Versuchung, sich ihr zu entziehen. Doch genau darin liegt die Pointe: Vielleicht ist es nicht das Land, das sich verändert hat – sondern der Blick darauf.

Getragen von warmen Gitarren, einem ruhigen Puls und einem hymnischen Refrain entfaltet sich ein Sound, der gleichzeitig intim und groß wirkt. Ein Lied zum Nachdenken, aber auch zum Mitsingen – irgendwo zwischen leiser Kritik und stiller Sehnsucht.

🎤 Künstlerprofil – NICO

NICO ist ein Schweizer Singer-Songwriter, der sich bewusst zwischen den Welten bewegt: zwischen Pop und Tiefgang, zwischen Radio und Reibung.

Mit seiner rauen, leicht brüchigen Stimme erzählt er Geschichten, die nahbar wirken, ohne banal zu sein. Seine Texte kreisen um Identität, Gesellschaft und persönliche Brüche – oft mit einem subtil ironischen Unterton, der erst beim zweiten Hören seine volle Wirkung entfaltet.

Statt lauter Statements setzt NICO auf Atmosphäre: reduzierte Strophen, die Raum lassen, und Refrains, die sich langsam ins Gedächtnis brennen. Seine Musik wirkt wie ein Gespräch spät in der Nacht – ehrlich, manchmal unbequem, aber immer authentisch.

In einer Zeit, in der vieles laut und schnell ist, bleibt NICO bewusst leise – und trifft gerade deshalb einen Nerv.