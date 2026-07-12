Von Nico Stino

Washington und Veldhoven liefern sich einen diplomatischen Schlagabtausch, der die gesamte globale Chip-Industrie erschüttern könnte. Im Zentrum steht eine Frage, die «The Economist» kürzlich aufwarf: Ist eine EUV-Lithografiemaschine des niederländischen Konzerns ASML trotz jahrelanger Exportkontrollen nach China gelangt?

Der Vorwurf

US-Handelsminister Howard Lutnick soll in mehreren vertraulichen Gesprächen ASML-Spitzenmanagern mitgeteilt haben, die US-Regierung gehe davon aus, dass eine der hochkomplexen EUV-Anlagen – oder zumindest kritische Bauteile davon – auf chinesischem Boden gelandet sei. Solche Maschinen, gross wie ein Bus und rund 180 Tonnen schwer, sind die einzigen Werkzeuge weltweit, die feinste Schaltkreise auf Halbleiter «drucken» können, wie sie für künstliche Intelligenz und moderne Waffensysteme gebraucht werden. Seit der ersten Trump-Administration unterliegt ihr Export nach China einem strikten Verbot.

Bemerkenswert: Die amerikanischen Behörden sollen laut Bloomberg zwar über Hinweise auf verschobene EUV-Komponenten und Transportausrüstung verfügen – veröffentlicht wurde bislang jedoch nichts, weder gegenüber der Öffentlichkeit noch gegenüber ASML selbst.

Die Antwort aus Veldhoven

ASML weist die Anschuldigung kategorisch zurück. Der Konzern verweist auf eine lückenlose Fernüberwachung sämtlicher je gebauten Maschinen: 314 Anlagen seien aktuell im Einsatz, 26 weitere ausser Betrieb – keine davon in China. Ein internes Dokument mit dem Titel «No indication of any ASML EUV System in China», das inzwischen in Washington zirkuliert, soll diese Zahlen untermauern. Auch der einzige EUV-Kauf des chinesischen Auftragsfertigers SMIC befinde sich nach wie vor in den Niederlanden.

Ein ASML-Sprecher liess verlauten, man habe in den vergangenen Jahren wiederholt unbegründete Gerüchte über Exportverstösse gegenüber China zurückweisen müssen – Gerüchte, die dem Ruf des Unternehmens schadeten. Zudem betont ASML, solche Maschinen liessen sich kaum unbemerkt bewegen: Sie benötigen laufende Wartung durch eigenes Fachpersonal.

Geopolitischer Hintergrund

Der Streit fällt in eine Phase verschärfter US-Bemühungen, ASMLs Quasi-Monopol zu durchbrechen. Das US-Handelsministerium hat unter Lutnick bis zu 150 Millionen Dollar in das Start-up xLight investiert, das eine EUV-Alternative der nächsten Generation entwickelt. Auch Peter Thiel finanziert mit Substrate einen direkten ASML-Konkurrenten. Parallel dazu arbeitet der US-Kongress am sogenannten MATCH Act, der auch den weiterhin erlaubten Export älterer DUV-Anlagen nach China stoppen und verbündete Staaten – allen voran die Niederlande – zur Angleichung ihrer Exportkontrollen verpflichten würde. Für ASML stünde damit rund ein Fünftel des für 2026 erwarteten Umsatzes auf dem Spiel.

Dass China trotz Exportsperre bereits beachtliche Fortschritte erzielt hat, ist unbestritten: Mit älteren DUV-Anlagen und dem aufwendigen «Multi-Patterning»-Verfahren gelang es chinesischen Herstellern wie SMIC, Chipdichten nahe an 7-Nanometer-Niveau zu erreichen – sichtbar geworden 2023 im Kirin-9000s-Prozessor von Huaweis Mate-60-Pro-Smartphone. Zusätzlich forschen Teams an der Tsinghua-Universität an einer alternativen Belichtungstechnologie namens SSMB, die auf Teilchenbeschleunigern basiert und ASMLs Verfahren mittelfristig umgehen könnte.

Einordnung

Ob tatsächlich eine einzelne Maschine die Kontrollen umgangen hat, bleibt vorerst offen – die US-Regierung hat keine Beweise vorgelegt, ASMLs Dementi ist umfassend. Wichtiger als diese Einzelfrage ist jedoch der grössere Trend: China baut unabhängig vom Ausgang dieses Streits eine eigenständige Fähigkeit zur Herstellung fortschrittlicher Chips auf. Die amerikanischen Kontrollen verlangsamen diesen Prozess offenkundig, stoppen ihn aber nicht.

Für Europa – und damit auch für die Schweiz als Standort mit engen Verflechtungen zur europäischen Halbleiterindustrie – steht viel auf dem Spiel. ASML ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 700 Milliarden Dollar das wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas. Gerät der Konzern zwischen die Fronten amerikanischer Aussenpolitik und chinesischer Marktinteressen, dürfte dies auch hiesige Zulieferer und Anleger zu spüren bekommen.