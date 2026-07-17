Marc Faber, ein in Thailand lebender Schweizer Investor, nimmt kein Blatt vor den Mund.

Marc Faber ist zwei- bis dreimal pro Jahr exklusiv bei Swissvox zu Gast. In ausführlichen Interviews spricht er über die Weltwirtschaft, die Finanzmärkte, geopolitische Entwicklungen und seine oftmals konträren Einschätzungen zu aktuellen Ereignissen.

Der in Thailand lebende Schweizer Investor und Publizist Marc Faber, bekannt als “Dr. Doom”, sieht die globalen Aktienmärkte auf dem Weg in eine historische Übertreibung. In seinem jüngsten Marktkommentar zieht der gebürtige Zürcher Parallelen zu früheren Spekulationsblasen – von der Eisenbahnmanie des 19. Jahrhunderts bis zur Dotcom-Ära – und warnt insbesondere vor der Konzentration des Marktes auf wenige KI-nahe Technologiewerte.

Marc Faber, Jahrgang 1946, gehört zu den bekanntesten Schweizer Stimmen der internationalen Finanzwelt. Nach Stationen in Zürich, New York und Hongkong lebt er seit Jahrzehnten in Chiang Mai, Thailand, und verfasst von dort aus seinen vielbeachteten Börsenbrief “The Gloom, Boom & Doom Report”. Faber wurde vor allem für seine frühzeitigen Warnungen vor dem Börsencrash von 1987 sowie vor der Finanzkrise 2008 bekannt.

In seinem aktuellen Kommentar beruft sich Faber auf eine Analyse der Bank of America, die die Marktkapitalisierung dominanter Branchen in historischen Spekulationsblasen untersucht – beginnend mit der Eisenbahnmanie des späten 19. Jahrhunderts. Das Muster sei auffällig: Sobald ein Boom-Thema rund 40 Prozent der gesamten Börsenkapitalisierung erreiche, folge in aller Regel ein Einbruch. Aktuell rückten Technologie-, KI- und Halbleiterwerte gefährlich nahe an diese Schwelle heran.

Besondere Sorge bereitet Faber die Entwicklung des freien Cashflows grosser KI-Unternehmen, der seiner Beobachtung nach sinke und künftig sogar negativ werden könnte – ein Belastungsfaktor für die Kursentwicklung dieser Konzerne und damit für den Gesamtmarkt. Gleichzeitig verweist er auf den Softwarekonzern Oracle, der sein Geschäftsjahr mit 141’000 Vollzeitstellen abschloss, rund 21’000 weniger als im Vorjahr – ein Hinweis darauf, dass die milliardenschweren KI-Investitionen nicht automatisch mit Beschäftigungswachstum einhergehen.

Faber geht davon aus, dass der massive Kapitalaufwand für KI-Infrastruktur die Liquiditätsbedingungen tendenziell verknappt und dadurch überbewertete Vermögenswerte, allen voran US-Aktien, unter Druck setzen dürfte. Zudem könne der Investitionsboom in seiner Anfangsphase inflationär wirken und die Zinsen länger hoch halten – mit gemischten Folgen für die breite Bevölkerung. Diese Einschätzung deckt sich laut Faber mit einer vielzitierten Zahl, wonach ein erheblicher Teil des jüngsten US-Wirtschaftswachstums direkt auf KI-Investitionen zurückgeht. Zerohedge brachte es kürzlich auf den Punkt: “75% Of US GDP Growth In The First Quarter Was Due To AI.”

Damit sei die KI-Branche längst nicht mehr nur eine Börsenblase, sondern ein tragender Pfeiler der gesamten US-Wirtschaft – was aus Fabers Sicht auch erklärt, warum die US-Regierung im Fall eines Platzens kaum umhinkommen dürfte, einzugreifen. Für die Analyse verweist Faber zudem auf einen Essay seines langjährigen Bekannten Kevin Duffy von Bearing Asset Management, der sich vertieft mit der US-Technologiebranche und der aktuellen KI-Investitionsblase auseinandersetzt.

Aus diesen Überlegungen leitet Faber eine klare Anlageempfehlung ab: Anleger sollten die derzeit populärsten Marktsegmente – Technologie, Social Media und Halbleiter – meiden. Als zusätzliches Risiko nennt er die hohe Verschuldung, mit der Spekulanten ihre Positionen in diesen Sektoren finanzieren. Grosse Spekulationsblasen gingen historisch stets mit einem Anstieg der Kreditfinanzierung einher, ein Umstand, den auch die Ökonomin Carmen Reinhart in ihren Arbeiten zu Finanzkrisen betont habe.

Stattdessen setzt Faber selbst weiterhin auf festverzinsliche Anlagen – Bargeld, US-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen unterschiedlicher Bonität und Laufzeit – da sich die US-Wirtschaft ausserhalb des KI-Sektors zunehmend schwäche und die Zinsen in den kommenden Monaten eher sinken dürften. Parallel dazu baut er sein Engagement in zinssensitiven Aktien aus, darunter Finanzwerte, Bauunternehmen, Immobilienentwickler, Versorger und REITs. Einen Schwerpunkt legt er weiterhin auf Immobilientitel und REITs aus Hongkong und Singapur sowie zunehmend auf thailändische Immobilienwerte wie Land & Houses, Supalai und Home Product Center, ergänzt um grosse Positionen in thailändischen Banken wie Bangkok Bank, Siam Commercial Bank, Kasikorn Bank und Krung Thai Bank. Der thailändische Aktienmarkt habe seit Jahresbeginn in US-Dollar bereits 18 Prozent zugelegt; Faber rechnet mit einem fortgesetzten Bullenmarkt, der die Kurse in den kommenden zwei Jahren um bis zu 50 Prozent steigen lassen könnte.

Zum Abschluss seines Kommentars wählt Faber einen historischen Vergleich, der aufhorchen lässt: Mit Verweis auf die Hyperinflation der Weimarer Republik zitiert er den Ökonomen Constantino Bresciani-Turroni, wonach die neuen “Wirtschaftskapitäne” jener Zeit ihre Macht aus den zerstörerischen Kräften ihrer Epoche zogen und nicht durch wachsenden allgemeinen Wohlstand reich wurden, sondern durch die wachsende Armut ihres Volkes – ein Gedanke, den Faber seinen Lesern ausdrücklich zum Nachdenken mitgibt.

Gloom, Boom Doom Report Marc Faber