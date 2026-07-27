Von Nico Stino

Die Schweiz baut gerade eines der teuersten Löcher Europas – und verspricht gleichzeitig, es kaum zu benutzen. 2,14 Milliarden Franken, 16,9 Kilometer, fertig 2030. Und wenn die zweite Gotthard-Straphentunnelröhre steht, bleibt pro Richtung trotzdem nur eine Fahrspur offen. Wer daraus keinen Widerspruch liest, hat nicht aufgepasst.

Ein Tunnel für die Sicherheit, nicht für den Verkehr

Der bestehende Strassentunnel, eröffnet 1980, ist ein Gegenverkehrstunnel: Lastwagen und Personenwagen teilen sich eine Röhre, getrennt durch eine Mittellinie. Das war schon damals riskant, heute nach über vier Jahrzehnten Dauerbetrieb ist die Anlage sanierungsbedürftig. Gewölbe, Lüftungsschächte, Technik – alles am Ende der Lebensdauer.

Eine Sanierung im Vollbetrieb ist nicht möglich. Die Schweiz stand vor der Wahl: die wichtigste Nord-Süd-Achse jahrelang sperren, oder zuerst eine zweite Röhre bauen, durch die der Verkehr während der Sanierung weiterfliesst. 2016 stimmte das Stimmvolk der zweiten Variante zu – unter einer Bedingung, die seither über dem Projekt schwebt: keine Kapazitätserhöhung. Zwei Röhren, aber am Ende weiterhin nur eine Spur pro Richtung. Was sich ändert, ist die Trennung der Fahrtrichtungen und ein Pannenstreifen – kein Gegenverkehr mehr, dafür Sicherheit.

Das ist eine politisch clevere Formel. Sie beantwortet die Frage, wie man Milliarden in Beton verwandelt, ohne dass Umweltverbände und Alpenschutz-Initiativen sofort Sturm laufen. Ob das Versprechen hält, ist eine andere Frage. Zwei Röhren sind, rein technisch, eine Infrastruktur, die deutlich mehr schlucken könnte. Die Versuchung, sie irgendwann «voll zu nutzen», dürfte mit jedem Stau am Nordportal wachsen.

Wenn der Fels nicht mitspielt

Im Berg selbst läuft das Projekt weniger nach Drehbuch als der Zeitplan suggeriert. Die Tunnelbohrmaschine Paulina, auf der Südseite im Einsatz, musste im Juni 2025 stoppen: Rund 2000 Kubikmeter Fels hatten sich über dem Bohrkopf gelöst, in einer sogenannten Störzone – Gestein, das über Jahrmillionen tektonischer Bewegung zu einer fast sandigen Masse zermahlen wurde. Weiterbohren wäre zu riskant gewesen. Erst am 18. Mai 2026, fast ein Jahr später, konnte Paulina den Vortrieb wieder aufnehmen.

Auf der Nordseite lief es unterdessen deutlich runder: Die Schwestermaschine Alessandra hatte im Frühjahr 2026 bereits rund 4000 Meter geschafft, etwa die Hälfte der Strecke bis zur Tunnelmitte. Der Gotthard ist eben kein homogener Granitblock, sondern ein Massiv voller Überraschungen – und jede dieser Überraschungen kostet Zeit, die im Terminplan nicht vorgesehen war.

Der Basistunnel als Warnung

Während oben am Berg gebohrt wird, liefert der Gotthard-Basistunnel – mit 57 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der Welt, seit 2016 in Betrieb, dieses Jahr also zehnjährig – eine Lektion in Systemrisiko. Am 10. August 2023 bricht bei einem Güterzug in der Weströhre ein Radteil. Der Zug hält nicht an, schleift die defekte Achse rund sieben Kilometer weit, bis in die Multifunktionsstelle Fatra, wo Weichen zerstört werden und Wagen entgleisen. Sachschaden: rund 150 Millionen Franken. Die Weströhre fällt für ein Jahr aus.

Verletzt wird niemand – und das ist kein Zufall, sondern Konstruktionsprinzip. Der Basistunnel besteht aus zwei getrennten Einspurröhren, jede nur in eine Richtung befahren. Genau jenes Prinzip, das man beim Strassentunnel jetzt mit der zweiten Röhre nachträglich einführt, existierte bei der Bahn von Anfang an. Ein teurer Umweg, den die Strasse erst vierzig Jahre nach Inbetriebnahme nachholt.

Das schwächste Glied liegt in Deutschland

Ein Tunnel ist nur so leistungsfähig wie seine Zulaufstrecken. Das wussten Bern und Berlin schon 1996, als sie im Abkommen von Lugano vereinbarten: Baut die Schweiz Basistunnel durch die Alpen, muss Deutschland seine Zulaufstrecken im Norden ausbauen – vor allem die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel, viergleisig. Der Gotthard-Basistunnel ging 2016 in Betrieb, der Ceneri-Basistunnel 2020. Die deutsche Rheintalbahn ist bis heute nicht durchgehend viergleisig. Vollendung: frühestens 2040, eher 2041.

Damit zeigt sich das eigentliche Muster hinter dem Gotthard: Die Schweiz liefert pünktlich und über Budget hinaus präzise, ihre Nachbarn liefern mit erheblicher Verspätung. Wer über Schweizer Tunnelbaukosten klagt, sollte auch fragen, wie viel diese Verzögerung im Norden die Verlagerungspolitik – Güter von der Strasse auf die Schiene – tatsächlich kostet.

Einordnung

Der Gotthard bleibt, was er immer war: ein Testfeld für die Frage, wie viel Infrastruktur ein kleines Land bauen soll, wenn es politisch verspricht, sie nicht auszureizen. Zwei Milliarden Franken für eine zweite Strassenröhre, die am Ende nicht mehr Verkehr durchlässt als heute – das ist entweder vorbildliche Selbstbeschränkung oder eine Wette darauf, dass künftige Generationen das Versprechen von 2016 revidieren. Die Bohrmaschinen im Berg kennen diese Debatte nicht. Sie kämpfen sich, Meter für Meter, durch einen Fels, der sich an keine Volksabstimmung hält.