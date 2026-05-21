Mountain View, 20. Mai 2026 – An seiner diesjährigen Entwicklerkonferenz Google I/O hat der Alphabet-Konzern die umfassendste Produktoffensive seit Jahren präsentiert. Im Mittelpunkt: ein neues KI-Modell, ein persönlicher KI-Agent rund um die Uhr, eine grunderneuerte Suche – und der Anspruch, nicht mehr nur Informationen zu liefern, sondern direkt zu handeln.

Das neue Modell: Gemini 3.5 Flash

Den Kern der Ankündigungen bildet Gemini 3.5 Flash, das erste Modell der neuen Gemini-3.5-Serie. Google behauptet, das neue Flash-Modell sei viermal schneller als vergleichbare Spitzenmodelle der Konkurrenz – und dabei günstiger. Flash liefert Fähigkeiten auf Spitzenniveau zu weniger als der Hälfte des Preises vergleichbarer Modelle. Trotz des tieferen Preispunkts übertrifft Gemini 3.5 Flash laut Google das bisherige Topmodell Gemini 3.1 Pro auf zentralen Benchmarks: 76,2 Prozent auf Terminal-Bench 2.1, 1656 Elo auf GDPval-AA, 83,6 Prozent auf MCP Atlas und 84,2 Prozent auf CharXiv Reasoning. Der Kontextfenster des Modells umfasst 1’048’576 Input-Tokens, versteht Text, Bild, Audio und Video und hat einen Wissensstand bis Januar 2026. Gemini 3.5 Flash ist ab sofort weltweit verfügbar, auch in der Schweiz. Das leistungsstärkere Modell 3.5 Pro folgt im Juni.

Die Suche nach 25 Jahren neu gedacht

«Das grösste Upgrade der Suchbox seit über 25 Jahren» – so formulierte es Liz Reid, Googles Suchchefin, am Dienstag. Das Suchfeld wächst mit, schlägt Fragen vor und kann mit Bildern, Dateien, Videos oder geöffneten Chrome-Tabs gefüttert werden. Dahinter steckt ein strategisch folgenreicher Schritt: Informationsagenten sollen künftig rund um die Uhr das Netz durchsuchen und Nutzerinnen und Nutzer benachrichtigen, sobald sich etwas ändert – etwa wenn eine gesuchte Wohnung frei wird. Die Suche kann neu auch kleine Anwendungen generieren, also Dashboards oder Widgets wie Fitnesstracker oder Eventplaner. Was dies für die Verweildauer bedeutet, ist offensichtlich: Wer in der Google-Umgebung bleibt, klickt sich nicht mehr zu anderen Websites weiter. Das stärkt das Kerngeschäft. Die neue Suchbox wird ab sofort in alle Länder mit KI-Modus ausgerollt, also auch in die Schweiz. Die Agentenfunktionen starten erst im Sommer – vorerst in den USA.

Gemini Spark: der Agent, der nie schläft

Gemini Spark ist ein neuer, allgemeiner KI-Agent in der Gemini-App, der über verbundene Apps hinweg Informationen verknüpft und im Auftrag der Nutzerin oder des Nutzers handelt. Er läuft auf dedizierten virtuellen Maschinen in der Google Cloud, rund um die Uhr, auch ohne geöffneten Browser oder Laptop. Spark kann eigenständig Kreditkartenabrechnungen prüfen, versteckte Abonnements aufspüren oder Mails verwalten – fragt aber vor heiklen Schritten wie Geldausgaben oder dem Versenden von Nachrichten zuerst nach. Der Daily Brief bündelt morgens Wichtiges aus Gmail und Kalender, identifiziert dringende Mails, bevorstehende Termine und schlägt nächste Schritte vor. Gemini Spark ist derzeit in der Beta und wird zuerst für Tester sowie AI-Ultra-Abonnenten in den USA verfügbar. Für die Schweiz ist kein Startdatum bekannt.

Gemini Omni: KI-Video mit Physikverständnis

Neu ist auch Gemini Omni, ein KI-Modell zur Videogenerierung und -bearbeitung. Es verarbeitet Text, Bilder, Audio und bestehende Videoclips beliebig kombiniert. Szenen lassen sich im Dialog anpassen – Hintergründe austauschen, Abläufe umschreiben – alles per Sprachanweisung. Google verspricht, dass Omni über blosses Generieren hinausgeht und auf Geminis Weltwissen zugreift, also physikalische Gesetzmässigkeiten wie Schwerkraft und Strömungsverhalten kennt. Genau daran scheitern bisherige KI-Videomodelle regelmässig. Omni Flash, das erste Modell der Reihe, ist ab sofort weltweit für zahlende Abonnenten verfügbar. Gemini Omni steht für Plus-, Pro- und Ultra-Abonnenten in der Gemini-App bereit. Video-zu-Video-Generierung ist in der Schweiz vorerst nicht verfügbar.

Universal Cart: der Warenkorb als Agent

Auch im E-Commerce tritt Google nun als Vermittler auf: Der «Universal Cart» funktioniert shopübergreifend, sucht automatisch nach Rabatten, meldet Preisveränderungen und warnt bei Inkompatibilitäten – etwa wenn CPU und Mainboard beim PC-Kauf nicht zusammenpassen. Google bezeichnet dies als Aufbau eines «Fundaments für agentischen Handel». Der Universal Cart soll diesen Sommer in den USA starten.

Audiobrillen und das SynthID-Paradoxon

Eine Randnotiz, die strategisch bedeutsam ist: Google lanciert im Herbst sogenannte «Audio Glasses», Brillen, die dem Träger KI-Antworten ins Ohr flüstern, für die Umgebung unhörbar. Hardware-Partner sind Samsung sowie die Brillenmarken Warby Parker und Gentle Monster. Die Variante mit Display folgt erst 2027.

Parallel dazu weitet Google SynthID aus – sein unsichtbares Wasserzeichensystem für KI-generierte Inhalte. Über 100 Milliarden Bilder und Videos wurden seit dem Start 2023 damit markiert. Neu können auch Nutzerinnen und Nutzer direkt in der Suche, in der Gemini-App und in Chrome prüfen lassen, ob Inhalte KI-generiert sind. Auch OpenAI, Elevenlabs und Kakao wollen Inhalte künftig mit SynthID markieren. Das Paradoxe bleibt: Google bekämpft ein Echtheitsproblem, das es mit seinen eigenen KI-Tools gleichzeitig verschärft.

Einordnung: Googles Plattformstrategie der neuen Generation

Google I/O 2026 ist kein Produktevent im klassischen Sinne. Es ist eine Machtdemonstration. Der Konzern, der jahrelang vom Vorwurf begleitet wurde, im KI-Zeitalter zu spät zu reagieren, zeigt nun, wie tief er die KI-Integration in seine gesamte Produktpalette treiben kann. Google will Nutzerinnen und Nutzer durch ihr digitales Leben navigieren – und dabei im Auftrag und unter Aufsicht der Nutzenden handeln.

Die eigentliche Frage lautet nicht, ob diese Technologien funktionieren. Sie lautet: Wer kontrolliert wen? Ein Agent, der Mails liest, Termine kennt, Finanzdaten sieht und autonom Entscheidungen vorbereitet, ist kein Assistent mehr. Er ist ein Proxy. Und dieser Proxy sitzt in der Cloud von Alphabet.

Für die Schweiz gilt vorerst: Die neue Suchbox kommt, Gemini 3.5 Flash kommt. Die Agenten – Spark, die Informationsagenten in der Suche, der Universal Cart – starten in den USA. Die Verfügbarkeit in der Schweiz ist ungeklärt, teils regulatorisch bedingt, teils schlicht Rollout-Hierarchie.

Nico Stino / Swissvox