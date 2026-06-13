Ein Urteil des Landgerichts München könnte die Spielregeln für KI-generierte Suchresultate in ganz Europa verändern. Die Richter stellten klar: Wenn Googles KI-Zusammenfassung «AI Overview» falsche Behauptungen über Personen oder Unternehmen verbreitet, haftet der Konzern dafür – und kann sich nicht länger hinter der Ausrede verstecken, lediglich fremde Inhalte zusammenzufassen.

Der Fall

Auslöser war eine Klage von zwei Verlagsgesellschaften der Gruppe Verlagshaus24. AI Overview hatte sie fälschlicherweise mit Betrug und rechtswidrigen Geschäftspraktiken in Verbindung gebracht – eine Behauptung, die deren geschäftliches Ansehen erheblich schädigte. Vor Gericht argumentierte Google, Nutzer könnten die Information ja über die in der Zusammenfassung verlinkten Quellen selbst überprüfen. Diese Verteidigungslinie, die Google bislang erfolgreich für klassische Suchergebnisse anwendete, liess das Gericht nicht gelten.

Die Begründung der Richter

Im Urteil vom 28. Mai 2026 stellte die Kammer fest, dass von AI Overview generierte Texte nicht mit einer einfachen Auflistung von Links gleichzusetzen seien. Es handle sich um eigenständige, autoritativ formulierte Texte – und die Verantwortung für deren inhaltliche Richtigkeit liege beim Betreiber, also bei Google. Die blosse Existenz von Quellenlinks entlaste das Unternehmen nicht: Eine in sich geschlossene, unmittelbar verständliche Aussage könne die Prüflast nicht vollständig auf den Nutzer abwälzen.

Damit kippt eine zentrale Verteidigungsstrategie der Plattformökonomie. Bisher konnte sich Google bei Falschinformationen stets darauf zurückziehen, dass die Desinformation von den verlinkten Urhebern stamme – nicht vom Konzern selbst. Mit KI-generierten Zusammenfassungen, die im eigenen «Ton» und mit eigener Autorität präsentiert werden, ändert sich laut Gericht die Rolle des Unternehmens grundlegend: Es kuratiert nicht mehr nur fremde Meinungen, sondern verarbeitet und publiziert Inhalte gewissermassen im eigenen Namen.

Warum die Verlinkung allein nicht reicht

Das zentrale Problem: Kaum jemand klickt sich noch durch. Eine Studie des Pew Research Center kam 2025 zum Ergebnis, dass nur rund ein Prozent der Nutzer überhaupt auf die in AI Overview angegebenen Quellenlinks klicken. Wer sich auf die generierte Zusammenfassung verlässt, überprüft die zugrundeliegenden Quellen faktisch nie. Hinzu kommt ein technisches Problem: Nicht jede KI-generierte Aussage lässt sich überhaupt auf einen konkreten Ursprungstext zurückführen – manche Behauptungen entstehen schlicht als Halluzination des Sprachmodells, ohne reale Textgrundlage.

Eine Fehlerquote mit gewaltigen Dimensionen

Laut Zahlen, die die «New York Times» im April 2026 zitierte, liegt die Erfolgsquote von AI Overview bei rund 90 Prozent korrekter Zusammenfassungen. Auf den ersten Blick eine respektable Quote – doch angesichts der schieren Masse an täglichen Google-Suchanfragen bedeutet dies, dass eine gewaltige absolute Zahl an Suchresultaten fehlerhafte oder erfundene Informationen enthält. Bis anhin gab es für Betroffene praktisch keinen Rechtsweg: Die Original-Webseiten konnten eine Falschmeldung nicht korrigieren, die sie gar nie verfasst hatten, und Google verwies stets darauf, lediglich existierende Texte zusammengefasst zu haben.

Einordnung

Das Münchner Urteil ist bislang ein vorläufiger Entscheid in einem Eilverfahren – doch seine Tragweite könnte beträchtlich sein. Sollte sich diese Rechtsauffassung in weiteren Instanzen und anderen europäischen Gerichten durchsetzen, müsste Google (und mit ihm jeder Anbieter KI-generierter Suchzusammenfassungen, von Microsofts Copilot bis zu Perplexity) künftig deutlich vorsichtiger mit automatisch generierten Aussagen über Personen, Firmen und Sachverhalte umgehen. Für ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell zunehmend auf der Verdrängung klassischer Suchergebnisse durch KI-Zusammenfassungen beruht, wäre eine europaweite Haftungspflicht ein erheblicher Eingriff – und ein Signal, dass die Ära der haftungsfreien «Blackbox-Antwort» in Europa an ihre Grenzen stösst.