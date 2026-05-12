GOOD NEWS, BAD NEWS

Diesmal wirklich live – allerdings mit 10-tägiger Verzögerung ausgestrahlt, damit nicht verfassungskonforme Gesichtsausdrücke, ungewollte Wahrheiten oder spontane Realitäts-Checks im Notfall noch schnell digital weichgezeichnet werden können. Soll Ihnen da draußen schließlich (nicht) den Sonntag versauen… Hehehe…

Also praktisch ECHT LIVE aus dem Europäischen Parlament! Mit Sibylle Berg und Martin Sonneborn, den beiden einzigen Menschen, die dort freiwillig ohne vorgefertigtes Mantra reden dürfen. Gibt (wahrscheinlich) nicht 300 % die offizielle Meinung von Parlamentspräsidentin Metaxa, Außenbeauftragter Kallas, Kommissionschefin von der Leyen und dem gesamten Rest des selbstverliebten Brüsseler Polit-Biotops wieder.

Friedrich „Leck Eier“ Merz wird’s sowieso wieder nicht sonderlich erfreuen, der arme Mann kriegt schon Ausschlag, wenn er nur das Wort „Satire“ hört. Habeck wird wahrscheinlich ein Thread mit 47 Threads hinterherschicken, warum das alles „zutiefst besorgniserregend“ und „kein Beitrag zur Debatte“ ist. Und Scholz? Der schläft vermutlich gerade – oder tut zumindest so.

Kurz: maximale Unverträglichkeit für das polit-mediale Immunsystem garantiert. Wenn danach jemand noch behauptet, Demokratie würde hier großgeschrieben, dann lügt er nicht mal mehr besonders gut.

Smiley! 😏