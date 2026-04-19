Rubrik: Digitalpolitik / Bundesverwaltung

Bern zahlt seit einem Jahrzehnt Milliarden an einen US-Konzern. Jetzt regt sich Widerstand — doch der Weg zur digitalen Souveränität ist steiniger als die Politik glaubt.

von Nico Stino

Über eine Milliarde Franken. In den letzten zehn Jahren haben Bund und Kantone zusammen rund 1,1 Milliarden Franken für Microsoft-Lizenzen ausgegeben. ￼ Das ist keine Zahl aus einem Oppositionspapier, sondern eine nüchterne Bilanz der Abhängigkeit. Und sie wächst: Ende 2024 bezahlte die Bundesverwaltung über 140 Millionen Franken an Microsoft — ohne öffentliche Ausschreibung, für weitere drei Jahre Zugang zu MS Office 365. ￼ Der offizielle Befund im Zuschlagsentscheid: Es sei «weiterhin zwingend erforderlich», diese Leistung bei Microsoft einzukaufen.

«Zwingend erforderlich» — das ist der bürokratische Euphemismus für einen Sachverhalt, den die Bundeskanzlei intern längst klarer formuliert: «Eine grosse Organisation hat heute faktisch keine Alternative, mit der man eingeführte Microsoft-Lösungen in der IT-Infrastruktur einfach so ersetzen könnte.» ￼ Man sei abhängig. Und diese Abhängigkeit, so gibt die Bundeskanzlei selbst zu, verleihe dem Konzern eine «starke Position bezüglich der Preise».

Kurz gesagt: Der Steuerzahler zahlt, weil er zahlen muss. Und das Preisdiktat liegt in Redmond, nicht in Bern.

Der goldene Käfig: Wie Vendor Lock-in funktioniert

Microsoft verkauft keine Software mehr — es vermietet sie. Das Geschäftsmodell heisst «Software-as-a-Service»: Die Nutzenden können die Software nicht besitzen, sondern nur mit kostenpflichtigen Lizenzen für eine bestimmte Zeit nutzen. ￼ Wer aufhört zu zahlen, verliert den Zugang. Und wer jahrelang seine gesamte IT-Architektur auf diesem Fundament aufgebaut hat, ist faktisch erpressbar.

Die Cloud-Only-Strategie von Microsoft verstärkt diese Abhängigkeit zusätzlich. Die Bundeskanzlei räumt ein: «Es wird durch die stärkere Anbindung künftig schwieriger, auf mögliche neue Anbieter zu wechseln.» ￼ Die über Jahre gewachsenen Verflechtungen — die Bundesverwaltung betreibt über 1000 Fachanwendungen ￼, von denen viele mit Microsoft-Produkten verknüpft sind — machen einen Wechsel zum logistischen Alptraum.

Matthias Stürmer, Berner Professor für Verwaltungsdigitalisierung, bringt den psychologischen Kern auf den Punkt: «Nobody has been fired for buying Microsoft.» Wer auf etablierte Lösungen setzt, bleibt auf der sicheren Seite. Ein Fehlversuch mit alternativen Systemen könnte dagegen schnell die Karriere gefährden. ￼ Das ist kein Technikproblem — das ist Verwaltungskultur.

Open Source: Bedrohung oder Befreiung?

In der öffentlichen Debatte kursiert eine gefährliche Halbwahrheit: Open-Source-Software sei ein Sicherheitsrisiko, weil der Quellcode offen ist und Hacker ihn studieren können. Das Gegenteil ist richtig.

Wenn der Quellcode offen verfügbar ist, gilt er als sicherer, weil Transparenz das Auffinden von Fehlern fördert und verhindert, dass schlechter Programmcode unbemerkt bleibt — so erklärt es Professor Stürmer selbst. ￼ Proprietäre Software wie die von Microsoft ist eine Black Box: Was darin passiert, kann niemand von aussen überprüfen. Das ist nicht mehr Sicherheit — das ist Blind Trust.

Die andere Seite ist noch brisanter: Der Quellcode von Microsoft-Produkten kann nicht unabhängig auf Hintertüren oder Kill-Switches überprüft werden. ￼ Und die Daten, die in der Microsoft-Cloud lagern, sind nach übereinstimmender Einschätzung von Fachleuten nicht vor dem Zugriff durch US-Geheimdienste geschützt — dafür sorgt der amerikanische CLOUD Act, der US-Behörden Zugriff auf Daten amerikanischer Unternehmen weltweit ermöglicht, unabhängig davon, wo die Server stehen.

Das ist keine Paranoia. Das ist geltendes US-Recht.

Der ICC-Präzedenzfall: Was passiert, wenn Trump den Schalter umlegt

Ein konkretes Beispiel zeigt, wie real das Risiko ist. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag hatte plötzlich keinen Zugriff mehr auf die E-Mails in seinem Outlook-Postfach, nachdem er juristisch gegen Benjamin Netanyahu vorgegangen war. ￼ Microsoft sperrte seinen Account — auf politischen Druck aus Washington.

«Die Schweiz ist heute abhängig und wäre ohnmächtig gegen eine Microsoft-Sperrung, wie sie beispielsweise dem Internationalen Strafgerichtshof passiert ist» ￼, sagt Rahel Estermann, Co-Geschäftsleiterin der Digitalen Gesellschaft Schweiz. Wenn morgen der US-Präsident entscheidet, dass die Schweiz auf einer unliebsamen Liste steht — aus welchem Grund auch immer —, könnte die gesamte Bundesverwaltung digital lahmgelegt werden.

Digitale Souveränität ist keine politische Spielerei. Sie ist staatliche Überlebensfähigkeit.

Die BOSS-Studie: Zu wenig, zu langsam

Die Bundesverwaltung tut — etwas. Die Bundeskanzlei hat die Machbarkeitsstudie BOSS (Büroautomation durch Einsatz von Open-Source-Software) lanciert. Sie soll einen Weg für den Einsatz von Open-Source-Software in Behördenbüros aufzeigen — einerseits als Notfallersatz bei einem möglichen Microsoft-Ausfall, andererseits für die laufende Bearbeitung von Dokumenten mit schützenswerten Inhalten. ￼

Erste Resultate und daraus abgeleitete Empfehlungen sind für Mitte 2026 zu erwarten. ￼ Getestet wird das vom deutschen Zentrum für digitale Souveränität entwickelte Open-Source-Officepaket openDesk. Im August 2025 starteten die ersten Benutzertests; das Fazit soll im Frühsommer 2026 vorliegen. ￼

Doch intern herrscht wenig Begeisterung. Open-Source-Software gelte intern als zu wenig ausgereift, werde gar als «Bastelei» bezeichnet. ￼ Von offizieller Seite hingegen versichert man, das Projekt geniesse «hohe Priorität». Dieser Widerspruch ist bezeichnend für eine Verwaltungskultur, die zwischen politischem Erwartungsdruck und institutionellem Beharrungsvermögen gefangen ist.

Was Open Source wirklich kostet — und was es einsparen kann

Das Argument gegen Open Source lautet immer gleich: Ein Wechsel sei teurer als die aktuellen Lizenzkosten. Die Kosten einer vollständigen Umstellung lägen laut Bundeskanzlei um ein Vielfaches höher als die aktuellen Lizenzgebühren. ￼ Das stimmt — für den kurzfristigen Horizont. Langfristig ist die Rechnung eine andere.

Der Blick nach Deutschland ist erhellend: Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Thüringen und Baden-Württemberg sind bereits zu guten Teilen auf nichtamerikanische Alternativen umgestiegen. ￼ Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister formuliert es klar: Open Source erhöhe die Sicherheitsniveaus, ermögliche die unabhängige Kontrolle kritischer Infrastrukturen und stärke die regionale IT-Industrie. Statt US-Konzerne zu finanzieren, könnten die Lizenzmittel in die heimische IT-Industrie fliessen und die einheimische Innovationskraft stärken. ￼

Auch der Internationale Strafgerichtshof hat nach seiner Sperrung durch Microsoft bereits reagiert: Er hat Microsoft durch openDesk ersetzt. ￼

Der Bund hat unterdessen unter opensource.admin.ch einen zentralen Katalog für Open-Source-Software aufgebaut, der laufend erweitert wird. ￼ Das ist ein Schritt. Aber kein Sprung.

Das eigentliche Sicherheitsproblem

Die Frage «Ist Open Source sicher?» ist falsch gestellt. Die richtige Frage lautet: Für wen ist die aktuelle Lösung sicher?

Microsoft 365 ist sicher für Microsoft. Es ist sicher für US-Behörden, die kraft CLOUD Act Zugriff verlangen können. Es ist sicher für Anwälte, die ihre Kunden in Vendor-Lock-in-Verträge treiben. Es ist weniger sicher für den Schweizer Bundesrat, der sensible Staatsdokumente auf amerikanischen Servern ablegt. Und es ist definitiv nicht sicher für Schweizer Bürgerinnen und Bürger, deren Verwaltungsdaten damit potenziell amerikanischem Behördenzugriff ausgesetzt sind.

«Heute sind wir nicht frei, sondern erpressbar. Nur wenn wir unsere digitale Infrastruktur langfristig eigenständig betreiben und gestalten können, bleibt die Schweiz digital wettbewerbsfähig, sicher und selbstbestimmt» ￼ — so Rahel Estermann von der Digitalen Gesellschaft Schweiz.

Open Source bedeutet nicht, dass die Tür für Angreifer offensteht. Es bedeutet, dass die Schweiz selbst entscheidet, wer die Schlüssel hält.

Fazit: Wille als Knappheitsgut

Die technischen Lösungen existieren. openDesk läuft. LibreOffice ist produktionsreif. Die Rechtslage ist eindeutig: Seit dem 1. Januar 2024 müssen die Stellen der zentralen Bundesverwaltung von ihnen selbst entwickelte Lösungen als Open Source veröffentlichen. ￼ Das Gesetz ist da. Die Alternativen sind da. Das Geld — 1,1 Milliarden Franken in zehn Jahren — wäre auch da gewesen, hätte man es anders eingesetzt.

Was fehlt, ist politischer Wille. Und solange «Nobody has been fired for buying Microsoft» in Bundesbern gilt, wird der goldene Käfig teurer und enger. Bis eines Tages ein Anruf aus Washington genügt, um die Lichter auszuschalten.

Swissvox — Nico Stino