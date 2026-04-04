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Tom Weber
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„Leute, schaut nicht auf den Boden, schaut auf den Horizont!“

„Habt ihr euch gewundert, warum Gold trotz brennender US-Rechenzentren und der Blockade der Straße von Hormus im April 2026 nicht schon bei 10.000 Dollar steht?

Es ist das Tsunami-Prinzip. Bevor die Welle alles zufüllt, zieht sich das Wasser zurück. Die Marktmanipulatoren und Zentralbanken schöpfen gerade mit aller Kraft das Wasser weg, drücken den Preis mit fiktivem Papiergold und hoffen, dass ihr eure physische Substanz wegwerft, weil ihr glaubt, der Markt sei ‚tot‘.

Aber die Physik lässt sich nicht bescheißen. Die aufgestaute Energie der unbegrenzten Geldruckerei und der realen Warenverknappung (Öl, Gas, Chips) baut sich im Hintergrund zu einem Monster auf. Wenn diese Wand bricht, wird es keinen ‚sanften Übergang‘ geben. Es wird ein digitaler und finanzieller Kahlschlag, der die Hafer-Latte-Fraktion in ihren Elektroschüsseln einfach wegspült.

Wer jetzt am Strand steht und Muscheln sammelt, wird ertrinken. Wer auf dem Berg der physischen Substanz sitzt, wird zuschauen, wie die alte Welt gereinigt wird.“

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