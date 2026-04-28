Wie die Schweiz das schaffte, woran die Politik seit Jahrzehnten scheitert – und wer dabei diskret dabei war

ZÜRICH – Während sich andere Länder noch mühsam durch Gleichstellungsdebatten hangeln, hat die Schweiz längst geliefert. Nicht laut, nicht ideologisch, sondern diskret, effizient und mit klarer Preisstruktur: die Gleichberechtigung im Swingerclub.

Hier zeigt sich, was jahrzehntelange politische Diskussionen nicht geschafft haben: ein funktionierendes System, in dem Unterschiede nicht nur anerkannt, sondern sauber bepreist werden. Männer zahlen mehr, Frauen weniger, Paare irgendwo dazwischen – ein fein austariertes Gefüge, das wirkt wie ein volkswirtschaftliches Lehrbuch, nur mit gedämpftem Licht und besserer Musik.

Ein Betreiber aus dem Raum Zürich erklärt das Prinzip mit jener ruhigen Überzeugung, die man sonst nur von Notenbankern kennt: „Wir gleichen Ungleichgewichte aus.” Und tatsächlich – wo sonst könnte man Gleichstellung so unmittelbar erleben wie an der Kasse? Während draussen noch über Lohnlücken gestritten wird, wird drinnen bereits aktiv umverteilt. Direkt, bar oder kontaktlos.

Dabei ist das Fundament dieses Erfolgsmodells älter als mancher Nationalrat vermutet. Seit 1942 ist Sexarbeit in der Schweiz legal und steht unter der verfassungsmässigen Wirtschaftsfreiheit. Man hat also reichlich Zeit gehabt, das System zu verfeinern. Schätzungen gehen von rund 20’000 Sexarbeitenden aus, überwiegend Migrantinnen – ein Beruf, in dem Sozialabgaben und Steuern bezahlt werden. Ordnung muss sein. Und zwischen einer halben und einer Milliarde Franken werden laut Schätzungen jährlich im Schweizer Sexgewerbe umgesetzt. Das ist, für Vergleichszwecke, mehr als das Jahresbudget manches Kantons für Gleichstellungsfragen.

Die Freier-Seite des Marktes ist ebenso imposant dokumentiert: Die Fachstelle FIZ spricht von 350’000 Schweizern, die mindestens einmal pro Jahr Freier sind – also fast jeder fünfte Mann zwischen 20 und 65 Jahren. Eine Zahl, die in der politischen Debatte auffällig selten zitiert wird – vielleicht weil der statistische Freier und der statistische Parlamentarier sich demographisch erstaunlich ähnlich sind.

Besonders fortschrittlich zeigt sich das Modell in seiner Offenheit gegenüber modernen Identitätsfragen. Die klassische Frage „Wer ist eine Frau?” wird hier nicht ideologisch verhandelt, sondern elegant umgangen. Man verlässt sich auf Selbstauskunft, Auftreten und eine gewisse Grosszügigkeit im Zweifel. Schliesslich soll Gleichberechtigung nicht an bürokratischen Hürden scheitern. Kontrolle wäre da nur ein Rückfall in alte Denkmuster – und ausserdem schlecht fürs Geschäft.

So entsteht ein Raum, in dem gesellschaftliche Theorien auf ökonomische Realität treffen. Geschlecht als soziales Konstrukt ist willkommen, solange es sich mit der Preisliste verträgt. Der Markt zeigt sich dabei erstaunlich flexibel, fast schon inklusiv: Wer überzeugend genug auftritt, wird Teil des Systems. Eine Art performative Gleichstellung, bei der der Übergang zwischen Identität und Eintrittspreis fliessend bleibt.

Seinen eigentlichen Höhepunkt – im übertragenen Sinne – erlebt dieses Schweizer Erfolgsmodell jedoch jeden Januar in Davos. Wenn die Weltelite zum World Economic Forum zusammenkommt, um über Klimagerechtigkeit, inklusive Volkswirtschaften und die Zukunft der Arbeit zu diskutieren, boomt parallel dazu ein ganz anderer Markt. Die Schweizer Sex- und Dating-Plattform Titt4Tat verzeichnete während der WEF-Woche einen Anstieg der Buchungen um satte 4’000 Prozent. Im Jahresdurchschnitt gibt es zwei Buchungen pro Tag in Davos – an einem einzigen Tag während des Forums waren es 79 Anfragen. Effizienz, wie man sie sonst nur von der Schweizer Bundesbahn kennt.

Die teuerste dokumentierte Buchung belief sich auf 96’000 Franken für vier Tage mit fünf Frauen – Nebenkosten wie Hotels, Geschenke und Chauffeurdienste nicht inbegriffen. Für Vergleichszwecke: Das ist etwa das Dreifache des Jahresgehalts einer Schweizer Pflegefachfrau. Das WEF diskutiert bekanntlich auch Pflegeberufe und deren gesellschaftliche Aufwertung. Der Zusammenhang erschliesst sich dem aufmerksamen Beobachter von selbst.

Besonders nachgefragt waren laut Plattform Studentinnen, Lehrerinnen und internationale Reisende, die sich in Davos ein Zusatzeinkommen sicherten. Das ist, wenn man so will, Gig-Economy in Reinform – und zeigt, dass das Schweizer Bildungssystem auf allen Ebenen funktioniert.

2025 wurden rund 300 Frauen gebucht, darunter auch Transfrauen – fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Inklusion schreitet voran, auch in Davos. Viele Klienten verlangten dabei die Unterzeichnung von Geheimhaltungsvereinbarungen. Man nennt das in anderen Kreisen Schweigepflicht und hält sie in der Schweiz heilig – ob beim Bankgeheimnis oder beim Escort.

Was bisher allerdings im Dunkeln blieb – und hier hält die Schweiz ihr eigentliches Erfolgsgeheimnis verborgen –, ist die politische Dimension dieses Modells. Die Swingerclub-Szene, die hierzulande nach Schätzungen gut hundert Betriebe umfasst und in keinem Kanton als illegales Gewerbe gilt, gedeiht nicht trotz der Politik, sondern in angenehmer Koexistenz mit ihr. Einige dieser Etablissements befinden sich in Liegenschaften, deren Eigentümerstruktur bei näherer Betrachtung bekannte Namen aus Gemeinde- und Kantonsräten zutage fördert. Das ist kein Skandal – das ist Liegenschaftsverwaltung. Und Liegenschaftsverwaltung, das weiss jeder Deutschschweizer, ist heilig.

Dass ausgerechnet Parlamentarier, die tagsüber in Bern für strengere Regulierung des Rotlichtmilieus votieren, abends Miteigentümer von Liegenschaften sind, in denen das Milieu floriert, ist keine Heuchelei. Es ist Portfoliodiversifikation. Und die Schweiz hat gelernt, beides zu respektieren: die öffentliche Haltung und das private Renditeobjekt. Die Gewaltenteilung endet bekanntlich an der Grundbuchabteilung.

Konsequent zu Ende gedacht wird dieses System im Nationalrat: 2022 sprach sich der Nationalrat mit überwältigender Mehrheit gegen die Einführung des Nordischen Modells aus, das den Kauf sexueller Dienstleistungen unter Strafe stellt. Eine bemerkenswerte demokratische Entscheidung. Man darf spekulieren, ob die Abstimmungsresultate anders ausgefallen wären, hätte jeder Parlamentarier zuvor seine Jahresabschlüsse offenlegen müssen.

Kritiker könnten einwenden, dass hier weniger Gleichheit als vielmehr ein gut getarntes Geschäftsmodell vorliegt. Doch das greift zu kurz. Denn gerade in dieser Mischung aus Moral, Markt und Minimalbeleuchtung liegt die eigentliche Innovation. Die Schweiz hat es geschafft, ein gesellschaftliches Ideal so weit zu operationalisieren, dass es sich jeden Abend neu abrechnen lässt. Und einen politischen Konsens herzustellen, der so breit ist, dass er selbst die Fraktionsgrenzen überwindet – nur eben nicht im Ratssaal, sondern im Wintergarten mit Whirlpool.

Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass Gleichstellung nicht immer gerecht sein muss, um zu funktionieren. Manchmal reicht es, wenn alle Beteiligten das Gefühl haben, Teil eines ausgewogenen Systems zu sein – selbst wenn dieses System auf der simplen Formel basiert: gleiche Würde, unterschiedliche Tarife. Und eine Mehrheit im Kantonsrat, die stillschweigend nickt.

Und so verlässt man den Ort der praktizierten Gleichberechtigung mit einem leichten Schwindelgefühl, einem Stempel am Handgelenk und der Gewissheit, dass Fortschritt in der Schweiz vor allem eines ist: erstaunlich gut organisiert. Und steuerlich korrekt verbucht.

Der Autor weist darauf hin, dass alle geschilderten Verbindungen zwischen Politikern und Liegenschaften rein satirischer Natur sind und auf keinem konkreten Einzelfall beruhen. Die Zahlen und Daten zum WEF, zur Sexarbeitsbranche und zur parlamentarischen Abstimmung sind hingegen dokumentiert und real – was die Satire, wie so oft, eigentlich überflüssig macht.