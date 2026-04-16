SWISSVOX.NEWS | WIRTSCHAFT & UMWELT | 16. APRIL 2026

Der Telekomriese lässt 99 Tonnen Sondermüll in Länder verschieben, wo Umweltschutz kaum existiert – und behauptet dabei, alles sei «fachgerecht». Das ist eine Zumutung.

Von der Swissvox-Redaktion | 16. April 2026

Es war der deutsche Zoll, der die Sache aufflog. 99 Tonnen giftiger Kupferabfall, unterwegs nach Indien, wurden abgefangen und zurück in die Schweiz geschickt. Was zunächst wie ein anonymer Entsorgungsskandal wirkte, hat nun ein Gesicht – und was für eines: Swisscom, der staatlich dominierte Telekomriese, steckt dahinter.

Die Eidgenossenschaft hält die Mehrheit an Swisscom. Das Unternehmen baut sein altes Kupfernetz ab, reisst Kabel aus dem Boden – und übergibt das belastete Reststoffgemisch an sogenannte «zertifizierte Recyclingpartner». Was dabei herauskommt, ist eine chemisch verseuchte Brühe, voll mit Schwermetallen. Und offenbar sollte ein Teil davon in Indien landen.

«Fachgerechtes Recycling» – oder clevere Kostenvermeidung auf Kosten der Ärmsten?

Die Schweiz hätte die Infrastruktur – sie ist nur teurer

Was besonders stört: Die Schweiz verfügt über ausgezeichnete Möglichkeiten zur fachgerechten Entsorgung von Sondermüll. Firmen wie Stena Recycling, Batrec oder REMONDIS betreiben hierzulande Anlagen, die Kupferrückstände und schadstoffbelastete Abfälle nach strengsten Umweltstandards verarbeiten können. Das Basler Übereinkommen, dem die Schweiz angehört, regelt den grenzüberschreitenden Transport gefährlicher Abfälle explizit – und schreibt vor, dass Entsorgung grundsätzlich im Ursprungsland erfolgen soll, wenn die technischen Mittel vorhanden sind.

Und die sind vorhanden. Sie kosten nur. Genau da liegt das Problem: In Indien lässt sich Sondermüll erheblich billiger «verwerten» – weil dort Arbeiter ohne Schutzausrüstung die Chemikalien mit blossen Händen trennen, weil Abwässer in Flüsse fliessen, weil niemand wirklich kontrolliert, was mit den Giftstoffen passiert. Was für Swisscom eine Kostenersparnis ist, ist für Menschen in indischen Recyclingzentren ein Gesundheitsrisiko.

Schweigen auf unbequeme Fragen

Swisscom weicht den entscheidenden Fragen aus. Wie viel solchen Abfalls wurde bereits zuvor exportiert? Wer trägt intern die Verantwortung? Wie werden die «zertifizierten Partner» wirklich kontrolliert? Stattdessen gibt es Sprachregelungen: «Swisscom arbeitet dabei nur mit spezialisierten Unternehmen zusammen, welche die geltenden Umwelt-, Sozial- und Sicherheitsstandards erfüllen.» Das klingt beruhigend. Doch wer die Realität des informellen Elektroschrotthandels kennt, weiss: Zertifikate in Schwellenländern sind oft käuflich. Ein Stempel aus Mumbai ist kein Garant dafür, dass ein Arbeiter in Chennai nicht vergiftet wird.

Bemerkenswert auch das Kommunikationsverhalten des Konzerns: CEO Christoph Aeschlimann, der öffentlich viel von Nachhaltigkeit, Diversity und gesellschaftlicher Verantwortung spricht, lässt seinen Sprecher Ausweichantworten liefern. Das passt nicht zusammen. Wer Frauen fördert und gleichzeitig Giftmüll in Entwicklungsländer verschiebt, hat ein Glaubwürdigkeitsproblem.

Ein Bundesunternehmen, das Schadstoffe exportiert, beschädigt das Image der ganzen Schweiz.

Ein staatliches Unternehmen in besonderer Pflicht

Swisscom ist kein normales Privatunternehmen. Der Bund hält rund 51 Prozent der Aktien. Das bedeutet: Die Schweizer Steuerzahlenden sind Miteigentümer dieses Konzerns. Und damit auch mitverantwortlich für dessen Entsorgungspraxis. Das ist keine abstrakte Feststellung – es ist eine politische Realität, die den Bundesrat und das Parlament beschäftigen sollte.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die als Finanzministerin die Beteiligungen des Bundes beaufsichtigt, und UVEK-Vorsteherin Rösti, zuständig für Umwelt und Telekommunikation, sind gefragt: Welche Vorgaben macht der Bund seinen Staatsunternehmen in Sachen Sondermüllentsorgung? Gibt es Richtlinien, die den Export von Gefahrstoffen in Nicht-OECD-Länder ausschliessen? Und wenn nicht – warum nicht?

Transparenz statt PR

Was jetzt gebraucht wird, ist keine weitere Mediencoach-Antwort von Swisscom. Gebraucht wird ein vollständiges Bild: Wie viele Tonnen Kupferabfall hat Swisscom in den letzten fünf Jahren wohin exportiert? Welche Firmen waren beteiligt? Welche Kontrollen fanden statt? Und welche Konsequenzen zieht der Konzern daraus?

Der deutsche Zoll hat gute Arbeit geleistet. Dass es eines ausländischen Eingriffs bedurfte, um diesen Fall ans Licht zu bringen, sagt alles über das Kontrollversagen in der Schweiz. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) sollte umgehend eine Untersuchung einleiten – und der Nationalrat sollte in der Sommersession eine Anfrage an den Bundesrat richten.

Die Botschaft an Swisscom ist simpel: Wer sich «nachhaltig» nennt, muss auch dann Verantwortung übernehmen, wenn es teurer wird. Kupfer fachgerecht zu entsorgen kostet in der Schweiz mehr als in Indien. Das ist kein Argument für den Export – das ist das Problem.

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Quellen: Inside Paradeplatz (16.4.2026), Blick, Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle (BAFU)