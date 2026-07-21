Während meinem Aufenthalt in Washington D.C. durfte ich eine weitere aussergewöhnliche Persönlichkeit aus dem Pentagon kennenlernen: Air Force Lieutenant Colonel Carolyn Rocco, Mitbegründerin des Military Chapter von Children's Health Defense (https://mil.childrenshealthdefense.org/)

Es sind Begegnungen wie diese, die mir immer wieder zeigen, dass es sie noch gibt – Menschen mit Rückgrat, Gewissen und unerschütterlicher Integrität. Menschen, die bereit sind, für Wahrheit und Gerechtigkeit nahezu alles zu riskieren. Und ich meine wirklich alles – bis auf das eigene Leben.

Solche Menschen trifft man nicht zufällig. Man begegnet ihnen nur, wenn man den Mut hat, das Sofa zu verlassen, sich auf den oft beschwerlichen Weg zu machen und sich für eine Sache einzusetzen, ohne ständig zu klagen oder nach persönlichem Vorteil zu suchen.

Carolyn Rocco gehört zu jenen Offizieren, die sich dem enormen Druck während der COVID-Zeit nicht einfach gebeugt haben. Gemeinsam mit vielen weiteren Betroffenen hat sie dazu beigetragen, den eindrücklichen Dokumentarfilm "Duty to Disobey" zu realisieren, der inzwischen auch über die Plattform von Children's Health Defense veröffentlicht wurde.

Der Film dokumentiert die erschütternden Schicksale zehntausender Angehöriger der US-Streitkräfte, die aufgrund der COVID-Impfpflicht unter massiven Druck gesetzt, diskriminiert oder sogar aus dem Militär gedrängt wurden.

Carolyn Rocco bringt die Botschaft des Films auf den Punkt:

"Es muss Rechenschaft geben. Wenn es keine Verantwortlichkeit gibt, wird sich so etwas wiederholen."

Für sie geht es dabei nicht nur um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft eines freien Rechtsstaates.

Sie warnt eindringlich:

"Die Stärke unseres Landes hängt davon ab, wie stark unser Militär ist. Wenn unser Militär Menschen mit Gewissen, Glauben und Integrität aussortiert, bleiben am Ende nur noch Karrieristen und Ja-Sager übrig, die die Befehle ihrer Vorgesetzten niemals hinterfragen."

Deshalb wurde dieser Film geschaffen: um die Erfahrungen der Betroffenen für die Nachwelt festzuhalten und Politik sowie Öffentlichkeit verständlich zu machen, wie Gesetze, Vorschriften und ethische Grundsätze während der COVID-Krise missachtet wurden.

Dabei betont Carolyn Rocco ausdrücklich:

"Wir fördern keinen Ungehorsam um des Ungehorsams willen. Aber wir ermutigen jeden Menschen, Befehle zu hinterfragen, wenn sie offensichtlich rechtswidrig, unmoralisch oder unethisch sind."

Genau darin liegt eine der wichtigsten Lehren unserer Zeit. Geschichte darf sich nicht wiederholen. Verantwortung darf niemals durch blinden Gehorsam ersetzt werden. Und Freiheit kann nur bestehen, wenn Menschen den Mut haben, auch unter grösstem Druck ihrem Gewissen treu zu bleiben.

Ich danke Carolyn Rocco von Herzen für dieses offene und inspirierende Gespräch. Solche Begegnungen geben Hoffnung – nicht nur für die USA, sondern auch für die Schweiz und ganz Europa.

Es braucht Aufarbeitung. Es braucht Verantwortlichkeit. Und es braucht Menschen, die bereit sind, für Wahrheit und Rechtsstaatlichkeit einzustehen. Denn ohne Konsequenzen wird sich Geschichte wiederholen.

Dokumentarfilm: Duty to Disobey (Offizieller Trailer)

🎥 https://www.youtube.com/watch?v=Xcg7GYi7Q6E

Hintergrundbericht von Children's Health Defense:

🎓 https://childrenshealthdefense.org/defender/duty-to-disobey-new-film-exposes-fallout-from-military-covid-vaccine-mandates

❤️ Herzliche Grüsse aus den USA

Christian Oesch, Präsident

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