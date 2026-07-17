Von Nico Stino

Ein Baumanager zweigt 3,2 Millionen Franken ab. Ein Gericht findet die dafür beantragte Strafe zu mild. Und im Hintergrund steht ein Konzern, der selbst schon fast zwei Milliarden Franken verzockt hat.

Der Fall liest sich zunächst simpel: Ein heute 43-jähriger Mann soll die Technopark AG in Zürich zwischen 2018 und 2021 um mehr als 3,2 Millionen Franken betrogen haben. Als Baumanager und später als externer Projektleiter prüfte und genehmigte er Rechnungen – eine Position, die er ausnutzte. Über eine externe Gipserfirma liess er Rechnungen künstlich aufblähen und bestätigte sie als korrekt. Allein 2019 kamen so überteuerte Rechnungen von rund 1,55 Millionen Franken zusammen. Als der Schwindel aufflog, floh er über mehrere Länder nach Österreich, besorgte sich mindestens acht gefälschte Ausweise und kaufte unerlaubt Waffen.

Das Gericht widerspricht der eigenen Staatsanwaltschaft

Am Mittwoch stand der Mann im abgekürzten Verfahren vor dem Bezirksgericht Zürich. Er gestand weitgehend, führte die Taten auf Spielsucht und Alkohol zurück. Die Staatsanwaltschaft selbst plädierte für Milde: 36 Monate Freiheitsstrafe, davon nur sieben unbedingt. Das Gericht rechnete anders – und deutlich härter. Für das Wirtschaftsdelikt allein kämen fünf Jahre infrage, mit den übrigen Delikten insgesamt 90 Monate. Die Akten gingen zurück an die Staatsanwaltschaft, mit der Auflage, die Strafzumessung neu zu begründen. Von Vertuschung oder Milde durch Verflechtung keine Spur – im Gegenteil, dieses Gericht urteilte auffällig hart.

Wer hinter dem geschädigten Unternehmen steht

Interessant wird der Fall trotzdem, wenn man fragt, wem das geschädigte Unternehmen eigentlich gehört. Die Technopark Immobilien AG ist Teil einer Doppelstruktur: eine gemeinnützige Stiftung für die Innovationsförderung, und eine Immobiliengesellschaft, die den 170-Millionen-Bau von 1989 verwaltet. Finanziert wurde der Bau ursprünglich zu gleichen Teilen von Sulzer-Escher Wyss, der Zürcher Kantonalbank, der Schweizerischen Rentenanstalt und der Winterthur Versicherung. Über die Jahre verschoben sich die Anteile: Sulzer stieg 2002 aus, und als Swiss Life 2013 die von AXA übernommene Winterthur Versicherung schluckte, wuchs ihr Anteil am Technopark auf zwei Drittel. Heute gehört die Immobilie nur noch zwei Parteien: Swiss Life und der Zürcher Kantonalbank.

Ein Konzern mit eigener Fehlerbilanz

Wer ist dieser Swiss Life, der nun als geschädigte Partei im Hintergrund des Prozesses steht? Der Versicherungskonzern hat in der eigenen Geschichte einen der bekanntesten Fehlkäufe der Schweizer Finanzbranche zu verantworten. 2007 übernahm Swiss Life den deutschen Finanzdienstleister AWD von Carsten Maschmeyer, für rund 1,9 Milliarden Franken – ein Kaufpreis, der schon damals Anlegerinnen und Analysten beunruhigte und den Kurs der Swiss-Life-Aktie zwischenzeitlich um sechs Prozent einbrechen liess. Der Deal wurde zum Debakel: Ein Drittel des Kaufpreises musste abgeschrieben werden , das erhoffte Osteuropa-Geschäft blieb aus, die Marke AWD verschwand irgendwann ganz. Maschmeyer selbst blieb trotzdem als Verwaltungsratspräsident an Bord und kassierte seither insgesamt 17,7 Millionen Franken Salär.

Das macht Swiss Life nicht zum Komplizen im Technopark-Fall – dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkt, und das Gericht hat in diesem Verfahren gerade nicht milde geurteilt, sondern strenger als die eigene Staatsanwaltschaft. Es zeigt aber, dass Grösse und Seriosität eines Konzerns nicht automatisch für einen sorgfältigen Umgang mit Geld sprechen – auch nicht mit dem eigenen.

Es gilt die Unschuldsvermutung.