Afrika und Karibik erheben gemeinsam ihre Stimme

von Nico Stino | 27. Juni 2026

Vom 17. bis 19. Juni 2026 wurde das Christiansborg-Schloss in Accra, der Hauptstadt Ghanas, zum symbolischen Mittelpunkt einer historischen Forderung, die zunehmend konkrete Gestalt annimmt. Jenes Schloss, das jahrhundertelang das letzte Stück afrikanischen Bodens war, das Millionen von Menschen vor ihrer Deportation erblickten, diente nun als Kulisse für einen Gipfel der Unionafrikanischen Union (AU) und der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) — zwei regionale Blöcke, die durch ein gemeinsames Erbe des Leids verbunden sind.

Der Gipfel mit dem programmatischen Titel Nächste Schritte knüpft an die Resolution A/80/L.48 an, die Ghana in der UNO-Generalversammlung eingebracht hatte und die im März 2026 verabschiedet wurde. Darin wurde der transatlantische Sklavenhandel — bei dem über 10 Millionen Menschen verschleppt und deportiert wurden — als «schwerstes Verbrechen gegen die Menschlichkeit» in der Geschichte anerkannt. lindipendente Ein historisches Verdikt, das nun in politische Forderungen übersetzt werden soll.

Ein 18-Punkte-Plan für reparative Gerechtigkeit

Die Delegierten verabschiedeten in Accra einen gemeinsamen Plan in 18 Punkten: formelle Entschuldigungen der Länder, die vom transatlantischen Sklavenhandel profitiert haben, wirtschaftliche Wiedergutmachung — darunter Schuldenentlastung unter UNO-Aufsicht — sowie die Rückgabe geraubter Kulturgüter. lindipendente

Letzterer Punkt zeitigte bereits erste Resultate: Ghana gab bekannt, eine Einigung mit Deutschland und den Niederlanden erzielt zu haben, um rund 2000 in der Kolonialzeit gestohlene Artefakte in die Heimat zurückzuführen. lindipendente Ein ermutigender Anfang — wenngleich er zugleich verdeutlicht, wie sehr die Umsetzung dieser Forderungen vom politischen Willen der ehemaligen Kolonialmächte abhängt.

Einige europäische Länder waren beim Gipfel vertreten: Der französische Präsident Macron sprach sich für wirtschaftliche Reparationen aus, ergänzt durch kulturelle Massnahmen wie die Finanzierung von Forschung zur Kolonialgeschichte. Auch Dänemark und die Niederlande schickten Vertreter. lindipendente

Die Schuld, die nicht vergeht

Die Erklärung von Accra macht unmissverständlich klar, worum es bei dieser Debatte in Wahrheit geht: nicht bloss um Geschichtsbewältigung, sondern um die Gegenwart. «Die kolonialen Ausbeutungsstrukturen gehören nicht einfach der Vergangenheit an, sondern prägen die globalen Ungleichheiten bis heute durch zeitgenössische Finanz- und Wirtschaftsstrukturen», heisst es in der gemeinsamen Erklärung. lindipendente

Dieser Satz trifft einen wunden Punkt, den westliche Regierungen seit Jahrzehnten zu umschiffen versuchen. Die strukturelle Armut weiter Teile Afrikas und der Karibik ist kein Naturgesetz — sie hat eine Geschichte, Täter und Profiteure. Die Forderung nach Reparationen ist daher keine sentimentale Geste, sondern eine nüchterne ökonomische Diagnose.

Ein Signal der multipolaren Welt

Der Gipfel von Accra ist kein isoliertes Ereignis. Er fügt sich ein in ein breiteres geopolitisches Bild: Die Forderungen der afrikanischen und karibischen Gemeinschaft stellen ein neues Kapitel in der entstehenden multipolaren Weltordnung dar, geprägt von einem wachsenden Bewusstsein der bisher ausgeplünderten Völker. lindipendente Die Dekolonialisierung wird neu formuliert — entlang der Achsen Klimagerechtigkeit, Geschlechtergleichstellung und technologischer Souveränität.

Der Gipfel soll künftig als jährliches Treffen fortgeführt werden. Zugleich wurden drei neue Gremien eingerichtet, um reparative Gerechtigkeit voranzutreiben und die UNO-Resolution umzusetzen: ein beratender Rat für politische Leitlinien sowie Expertengremien aus Juristen und Kulturschaffenden. lindipendente

Einordnung

Die Beschlüsse von Accra sind mehr als symbolische Politik. Sie markieren den Übergang von moralischen Appellen zu rechtlich und institutionell verankerten Ansprüchen. Ob Europa bereit ist, sich dieser Verantwortung ernsthaft zu stellen — und nicht bloss mit wohlklingenden Erklärungen und ein paar zurückgegebenen Bronzen —, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.

Die Schweiz, die zwar keine direkte Kolonialherrschaft ausgeübt hat, aber als Finanzplatz, Rohstoffhändler und Standort kolonialer Handelsgesellschaften durchaus Teil der kolonialen Wirtschaftsarchitektur war, täte gut daran, diese Debatte aufmerksam zu verfolgen. Reparative Gerechtigkeit kennt keine Verjährungsfrist — sie kennt nur politischen Willen oder dessen Abwesenheit.