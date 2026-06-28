https://youtu.be/5-sKQEbIIww?si=F31Cnaom-DS36RSu

Eine Zusammenfassung der jüngsten Gesprächsrunde mit Nico, Ernesto und Tiziano

Es beginnt, wie so oft, mit einem diplomatischen Erfolg, der bei näherem Hinsehen keiner ist. Die Schweiz feiert sich für ihre Vermittlerrolle zwischen den USA und dem Iran – am Bürgenstock, demselben Ort, an dem schon die Ukraine-Konferenz ohne Russland stattfand. Doch was dort unterzeichnet wurde, war kein Friedensabkommen, sondern ein Memorandum: eine Absichtserklärung, sich während sechzig Tagen ruhig zu verhalten und Punkte zu «diskutieren». In der Runde fällt das Urteil nüchtern aus. Solche Optimismuswellen, so Ernesto, dienten vor allem kurzfristigen Kursbewegungen an den Börsen, bevor man wieder zur Realität von Raketen, Drohnen und Opfern zurückkehre. Die jüngsten Angriffe rund um die Strasse von Hormuz – ein getroffenes Schiff, Drohneneinschläge in Bahrain und Kuwait – bestätigen das Muster: Wer die USA nicht direkt treffen kann, trifft deren Verbündete. Die Prognose des Gesprächs ist düster: ein Hin und Her über die Sommermonate, dann womöglich die Eskalation im Herbst.

Venezuela: das Unglück des reichen Landes

Vom Nahen Osten wandert das Gespräch nach Venezuela, wo ein schweres Erdbeben – etwa 7,2 bis 7,3 auf der Skala – Tausende Tote gefordert haben soll, bei stark schwankenden Schätzungen und schwer erreichbaren Gebieten. Tiziano erinnert an Haiti 2010, wo amerikanische Hilfe zur Bühne der Selbstdarstellung geriet, während französische Strukturen besser funktionierten. Venezuela steht für ein wiederkehrendes Drama: ein an Rohstoffen unermesslich reiches Land, dessen korrupte Kasten ihr Vermögen ins Ausland verschieben – nicht selten in Länder mit starkem Eigentumsschutz wie die Schweiz – während im Inland Versorgung, Justiz und Demokratie verkommen. Die Demokratie selbst, so die bittere Beobachtung, gilt je nach politischer Färbung mehr oder weniger: Gegen eine rote Diktatur berufen sich die einen auf sie, gegen eine rechte die anderen.

Der «Krebs des Staates»

Hier formuliert die Runde ihre zentrale These, und sie reicht weit über Venezuela hinaus. Der eigentliche Niedergang beginne, wenn die Politik anfange, den Techniker zu spielen – wenn strategische Positionen in Justiz, Verwaltung oder Infrastruktur nicht nach Kompetenz, sondern nach Parteitreue und Gefälligkeit besetzt würden. Venezuela hatte in den sechziger und siebziger Jahren leistungsfähige Raffinerien; als die Fachkräfte abwanderten – gut bezahlt nach Saudi-Arabien und in die Golfstaaten –, blieb die Hülle. Dieses Prinzip, so die Warnung, kenne keine Ideologie: Es treffe linke wie rechte Regierungen gleichermassen und könne ebenso die Schweiz oder Italien erfassen.

China plant, Europa redet

Den Gegenpol bildet China. Acht bis neun Millionen hochspezialisierte Ingenieure jährlich, ein gezielt umgebauter akademischer Sektor, der weiche Fächer zugunsten von künstlicher Intelligenz und Robotik zurückdrängt, und ein 15. Fünfjahresplan, dessen Inhalt – so die provokante Behauptung – ein durchschnittlicher Chinese eher benennen könne als ein Europäer auch nur einen einzigen Punkt eines europäischen Plans. Denn ein solcher Plan existiere schlicht nicht. Europa habe statt gemeinsamer Ziele eine selbstbezogene Technokratie installiert, die den Kontinent wie einen Wohnblock verwalte und nicht wie eine Industrie mit Kosten, Einnahmen und einer Mission. Als positives Gegenbeispiel fällt das CERN in Genf: ein Projekt, an dem Schweizer, Italiener, Franzosen, Deutsche und Spanier mit gemeinsamem Ziel arbeiten – ein Modell, das politisch nie verallgemeinert wurde.

Die Selbstversenkung der Industrie

Am Automobilsektor wird das Problem konkret. Volkswagen verlagert Produktionslinien für Elektrofahrzeuge nach China, während in Deutschland Zehntausende Arbeitsplätze wegfallen – eine «Selbstversenkung», die exemplarisch für die Deindustrialisierung Europas stehe. BYD baut derweil Montagelinien in Serbien und Ungarn, also gerade dort, wo Brüssels Einfluss schwächer ist. Die Sorge der Runde: dass am Ende chinesische Komponenten in Europa lediglich endmontiert und als «europäisches Produkt» verkauft werden, während echte Wertschöpfung von Anfang bis Ende auf dem Kontinent kaum noch stattfindet.

Energie, Kernkraft und das deutsche Erbe

Dass künstliche Intelligenz und Elektromobilität einen exponentiell steigenden Energiebedarf erzeugen, führt das Gespräch zur eigentlichen Lücke: der Energieversorgung. Japan setze auf Wasserstoff und kleine modulare Reaktoren; Macrons China-Reise habe wohl weniger geopolitischen als unternehmerischen Charakter gehabt – Vereinbarungen rund um Mini-Atomkraft. Scharf fällt die Bilanz über Angela Merkels Erbe aus: ein Europa, das auf amerikanischen Waffen, billigem russischem Gas und chinesischem Wohlwollen gebaut habe und mit der Abschaltung der Kernkraftwerke seine Grundlage selbst untergraben habe – während Frankreich, die Schweiz, Belgien und Slowenien ihre Reaktoren am Netz hielten. In Italien wiederum wird die jüngst beschlossene Reaktivierung der Mini-Kernenergie als seltenes Positivbeispiel gewertet, unabhängig von der Regierungsfarbe.

Spaltung als Methode

Ein durchgehender Faden bleibt die Warnung vor der politischen Spaltung – Jung gegen Alt, künstliche Intelligenz gegen die Generation Z. Wer mit dem Finger auf einen Sündenbock zeige, lenke vom eigenen Versagen ab. Nicht die Technologie sei das Problem, sondern der Gebrauch, den eine pseudo-industrielle, lobbygetriebene Kaste davon mache. Der Staat, so das wiederkehrende Bild, sei wie ein Unternehmen zu führen: mit klaren Zielen und dem einzigen legitimen Zweck, das Wohlergehen seiner Bürger zu optimieren – der Jungen wie der Alten, unabhängig von Herkunft oder Lebensweise.

Einordnung

Was diese Sonntagsrunde verbindet, ist weniger ein einzelnes Thema als eine Diagnose: Der Westen, und Europa im Besonderen, hat die Fähigkeit verloren, an der technologischen Grenze zu bleiben – nicht aus Mangel an Talenten, sondern aus Mangel an Plan, Koordination und politischem Mut zum langen Horizont. China plant über Jahrzehnte, Europa über Legislaturperioden. Ob die pessimistische Lesart zutrifft, bleibt offen; dass die Fragen, die hier aufgeworfen werden, unbequem und unbeantwortet sind, steht ausser Zweifel.

Nico Stino

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