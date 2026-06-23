Die nächste Generation von Kernreaktoren verspricht, das hartnäckigste Problem der Nuklearindustrie technisch zu lösen – und dabei gleichzeitig sauberen, zuverlässigen Strom zu liefern. Ein Paradigmenwechsel, der auch für die Schweiz relevant ist.

Von Nico Stino | Swissvox.news

Seit Jahrzehnten ist es das stärkste Argument der Atomkraftgegner: der Müll. Zehntausende Tonnen hochradioaktiver Abfälle lagern weltweit in Zwischenspeichern, und niemand weiss wirklich, wohin damit. In der Schweiz sucht die Nagra seit Generationen nach einem geeigneten Tiefenlager – ein politisch wie geologisch heikles Unterfangen. Das Schweizer Kernenergiegesetz verbietet den Bau neuer Atomkraftwerke, und die Debatte um die verbleibenden Anlagen in Beznau, Gösgen und Leibstadt dreht sich zu einem guten Teil um genau diese Frage.

Doch was, wenn das Problem des Atommülls technisch lösbar wäre – und zwar nicht durch bessere Lagerung, sondern durch Verbrennung des Abfalls in neuen Reaktoren?

Sechs Konzepte, ein Ziel

Das Generation IV International Forum, ein Zusammenschluss von dreizehn Ländern darunter die USA, Frankreich, Japan, China und Russland, hat sechs Reaktorkonzepte identifiziert, die den nächsten grossen Entwicklungsschritt in der Kerntechnik markieren sollen. Darunter sind schnelle Reaktoren mit Natrium- oder Bleikühlung, Flüssigsalzreaktoren, gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren und überkritische Wasserreaktoren.

Was sie eint, ist die Abkehr von den Kompromissen der bisherigen Generationen. Die heute dominierenden Leichtwasserreaktoren – so auch die Schweizer Anlagen – nutzen den Brennstoff nur zu einem kleinen Bruchteil aus. Was übrig bleibt, wird als Abfall deklariert, obwohl es noch erhebliche Mengen spaltbaren Materials enthält. Genau hier setzen die Generation-IV-Designs an.

Der geschlossene Kreislauf

Das Herzstück der neuen Reaktorgeneration ist der geschlossene Brennstoffkreislauf. Abgebrannter Brennstoff wird chemisch aufbereitet, spaltbare und brütbare Isotope werden zurückgewonnen und erneut eingesetzt. Einige Reaktortypen – allen voran die sogenannten schnellen Brüter – erzeugen dabei sogar mehr spaltbares Material, als sie verbrauchen. Das ist keine Science-Fiction: Frankreich betrieb mit Superphénix bis 1997 einen solchen Reaktor im industriellen Massstab, und Russland hat mit dem BN-800 einen kommerziellen Schnellen Brüter in Betrieb.

Der Bedarf an frisch gefördertem Uran sinkt dadurch auf einen Bruchteil des heutigen Verbrauchs. Gleichzeitig wird die Lagermenge bestehender Abfälle massiv reduziert.

Transmutation: Wenn Jahrtausende zu Jahrhunderten werden

Der technisch eindrücklichste Aspekt ist die sogenannte Transmutation. Durch gezielte Neutronenbestrahlung werden die gefährlichsten Bestandteile des Atommülls – die langlebigen schweren Actiniden wie Plutonium, Americium und Curium – in kurzlebigere Isotope umgewandelt oder direkt gespalten.

Was das konkret bedeutet: Material, das ohne Transmutation Hunderttausende von Jahren radioaktiv bleibt und entsprechend gesichert werden müsste, zerfällt nach einer solchen Behandlung innerhalb weniger Jahrhunderte auf ein natürliches Strahlungsniveau. Die verbleibende Abfallmenge reduziert sich dabei um mehr als das Zehnfache.

Für die Schweiz wäre das eine fundamentale Veränderung der Ausgangslage. Die gesamte Debatte um das Tiefenlager Wellenberg oder den heutigen Standort Nördlich Lägern würde sich anders stellen, wenn der zu lagernde Abfall nicht für 100’000, sondern nur noch für einige hundert Jahre isoliert werden müsste.

Höhere Temperaturen, breitere Einsatzmöglichkeiten

Generation-IV-Reaktoren arbeiten bei deutlich höheren Temperaturen als ihre Vorgänger – teilweise über 700 Grad Celsius. Das steigert den thermischen Wirkungsgrad auf bis zu 50 Prozent, verglichen mit rund einem Drittel bei heutigen Anlagen. Dieser Mehrwert lässt sich nicht nur als Strom abgreifen: Hochtemperaturwärme ist industriell verwertbar, etwa für Prozesswärme in der Chemie oder Stahlindustrie, für die Wasserstoffproduktion oder die Meerwasserentsalzung.

Gerade im Kontext der Dekarbonisierung industrieller Prozesse – einem der schwierigsten Aspekte der Energiewende – könnte diese Eigenschaft entscheidend sein. Wärme, die heute aus Erdgas oder Öl gewonnen wird, liesse sich so sukzessive ersetzen.

Inhärente Sicherheit statt aktiver Notfallsysteme

Ein strukturelles Problem bisheriger Kernkraftwerke war die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen: Im Störfall mussten Pumpen laufen, Strom fliessen, Ventile ansprechen. Fukushima hat gezeigt, was passiert, wenn diese Systeme ausfallen.

Generation-IV-Reaktoren setzen auf inhärente Sicherheit – physikalische und materialbedingte Eigenschaften, die einen Reaktor auch ohne jeden menschlichen Eingriff in einen sicheren Zustand bringen. Fällt die Kühlung aus, verlangsamt sich die Kettenreaktion von selbst oder stoppt ganz, weil die Physik es so vorschreibt. Ein schwerer Unfall mit Kernschmelze wird unter diesen Bedingungen praktisch ausgeschlossen.

Das ändert die öffentliche Risikowahrnehmung nicht von heute auf morgen. Aber es verändert die technische Grundlage, auf der diese Debatten geführt werden sollten.

Schweizer Kontext: Verpasste Chance oder offenes Fenster?

Die Schweiz hat sich mit dem Kernenergiegesetz von 2017 gegen den Bau neuer Atomkraftwerke entschieden – eine politische Entscheidung, die damals mehrheitsfähig war, aber auf dem Technologiestand von gestern fusste. Generation IV war da noch weit entfernt von der Marktreife.

Inzwischen laufen Demonstrationsprojekte in China, Russland, den USA und Frankreich. Die OECD-Kernenergiebehörde NEA schätzt, dass erste kommerzielle Anlagen dieser Generation in den 2030er Jahren in Betrieb gehen könnten. Die Schweiz wird diese Entwicklung von der Seitenlinie beobachten – es sei denn, die politische Debatte wird neu aufgerollt.

Immerhin: Das Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen ist eines der führenden Forschungszentren Europas im Bereich Kernenergie und Reaktorsicherheit. Schweizer Expertise fliesst in internationale Entwicklungsprojekte ein, auch wenn der Bau im Inland verboten ist.

Einordnung

Generation-IV-Kraftwerke sind keine Wundertechnologie, und ihre vollständige kommerzielle Umsetzung ist noch nicht abgeschlossen. Wirtschaftlichkeit, Regulierung und gesellschaftliche Akzeptanz bleiben offene Fragen. Doch sie verschieben die technischen Parameter der Kernenergiedebatte grundlegend.

Wer heute über Atomkraft spricht, als wäre Tschernobyl der Massstab, spricht über eine vergangene Technologiegeneration. Die eigentliche Frage ist, ob Gesellschaften bereit sind, diese Unterscheidung ehrlich zu treffen – und energiepolitische Entscheidungen auf dem Stand des Jahres 2026 zu fällen, nicht des Jahres 1986.

Nico Stino ist Gründer von Swissvox.news, dem unabhängigen Schweizer Medienportal.