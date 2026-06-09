Wie monetäre Inflation unproduktive Aktivitäten subventioniert – und warum der nächste Absturz programmiert ist

von Nico Stino | 9. Juni 2026

Marc Faber, Herausgeber des «Gloom Boom & Doom Report» und seit Jahrzehnten unbequemer Mahner an den Rändern des Mainstreams, hat in seinem Juni-Kommentar eine These aus der Österreichischen Schule der Nationalökonomie wieder aufgegriffen, die im gegenwärtigen Börsenrausch kaum gehört wird: Monetäre Inflation ist kein Wohlstandsmotor – sie ist eine Wohlstandsillusion. Und Illusionen platzen.

Inflation als Subvention des Nutzlosen

Ausgangspunkt von Fabers Überlegungen ist eine Analyse des Ökonomen Frank Shostak für das Mises Institute. Dessen Kernaussage: Wenn Kredite nicht durch echte Ersparnisse gedeckt sind, sondern durch Bankgeldschöpfung «aus dem Nichts» entstehen, ermöglichen sie einen Tausch von Nichts gegen Etwas. Solche Kredite schaffen eine Plattform für Aktivitäten, die unter normalen Marktbedingungen – ohne inflationäre Geldmenge – schlicht nicht existieren würden. Diese unproduktiven Aktivitäten können nicht auf eigenen Beinen stehen. Sie erfordern eine kontinuierlich wachsende Geldmenge, die ihnen Ressourcen zuleitet, die andernfalls echten Wertschöpfern zugutekämen.

Das ist keine abstrakte Theorie. Man denke an die aufgeblähten Bewertungen von Technologieunternehmen ohne Gewinn, an Private-Equity-Konstrukte auf Schuldenbasis, an Kryptoprojekte, die jahrelang durch billiges Geld am Leben gehalten wurden. Faber nennt Private Credit explizit «eine Katastrophe, die darauf wartet zu passieren».

Von Mises’ unausweichliche Alternative

Ludwig von Mises hat das Dilemma vor Jahrzehnten klar benannt: Ein durch Kreditexpansion erzeugter Boom lässt sich nicht sanft beenden. Entweder kommt die Krise früher – als Folge einer freiwilligen Beendigung der Geldmengenausweitung – oder später als finaler und totaler Zusammenbruch des Währungssystems. Eine dritte Option gibt es nicht.

Faber ergänzt eine wichtige politökonomische Dimension: Die Wall Street liebt die Gelddruckmaschine, weil steigende Asset-Preise – insbesondere steigende Aktienkurse – ihre Einkommen und ihr Vermögen überproportional steigern. Daher ist der Widerstand gegen eine geldpolitische Normalisierung strukturell. Die Nutzniesser des Systems sind dieselben, die über sein Fortbestehen entscheiden.

Micron, Newton und die Manie der Massen

Als konkretes Beispiel für die gegenwärtige Übertreibungsphase führt Faber den Kursanstieg von Micron Technology an. Der Chipkonzern verdoppelte seine Marktkapitalisierung von 500 Milliarden auf eine Billion US-Dollar in lediglich 48 Handelstagen – ein historischer Rekord. Nvidia, das Paradeunternehmen des KI-Booms, hatte für dieselbe Strecke 490 Handelstage benötigt. Heute umfasst Nvidia eine Marktkapitalisierung von rund 5 Billionen Dollar. Zwölf US-Konzerne liegen insgesamt über der Billion-Dollar-Marke.

Den Versuch, den Endpunkt solcher Manien zu berechnen, quittiert Faber mit dem berühmten Ausspruch Isaac Newtons nach seinen Verlusten in der South-Sea-Blase: «Ich kann die Bewegung der Himmelskörper berechnen, aber nicht den Wahnsinn der Menschen.»

Liquiditätsentzug als Warnsignal

Trotz der Euphorie an den Aktienmärkten sieht Faber handfeste Zeichen einer beginnenden Liquiditätsverknappung. Das globale Liquiditätswachstum verlangsame sich bereits. Gleichzeitig steht eine Kapitalmarkt-Emissionswelle historischen Ausmasses bevor: SpaceX, OpenAI und möglicherweise Anthropic planen allesamt Börsengänge oder Kapitalerhöhungen. Sollten alle drei Transaktionen zustande kommen, könnten öffentliche Investoren in kurzer Zeit fast drei Billionen Dollar an neuem Marktwert absorbieren müssen.

Hinzu kommt, dass für viele Anleger die Liquidität bereits spürbar abgenommen hat – durch fallende Immobilienwerte, Kryptoverluste, schrumpfende Private-Equity-Bewertungen und eine wachsende Zahl von Aktien, die schlicht nicht mehr steigen. Ein technisches Warnsignal sieht Faber im Verhalten der Finanzaktien: Während der S&P 500 im Jahresverlauf rund zehn Prozent zugelegt hat, liegen Finanzwerte rund fünf Prozent im Minus. Diese Nicht-Bestätigung des Bullenmarkts durch den Bankensektor wertet er als schlechtes Omen.

Verkaufsgelegenheit statt Einstiegszeitpunkt

Fabers Schlussfolgerung ist eindeutig: Der aktuelle Zustand euphorischer Investoren biete mit wenigen Ausnahmen eher eine Verkaufs- als eine Kaufgelegenheit. Zu den verhältnismässig attraktiven Segmenten zählt er Edelmetalle und – bemerkenswert aus Schweizer Perspektive – thailändische Aktien. Auch dort erwartet er jedoch bessere Einstiegszeitpunkte im Herbst.

Die warnenden Worte des verstorbenen Fondsmanagers Leon Levy schliessen den Kommentar ab: Die gefährlichste Selbsttäuschung für die meisten Menschen sei die Überzeugung, dass ein fallender Markt die eigenen Aktien – gekauft aus vermeintlich kluger Wertanalyse – nicht treffen werde.

Einordnung

Fabers Kommentar ist kein Aufruf zur Panik, aber ein nüchternes Plädoyer für geldtheoretisches Bewusstsein. Das Grundproblem bleibt ungelöst: Zentralbanken und Regierungen haben über Jahrzehnte eine Wirtschaftsstruktur geschaffen, die von kontinuierlicher Geldmengenausweitung abhängig ist. Wer diese Expansion verlangsamt, riskiert eine Bereinigung. Wer sie fortsetzt, riskiert den totalen Vertrauensverlust in das Währungssystem. Die Schweiz, mit ihrer traditionsreichen Geldwertstabilität und direktdemokratischer Kontrolle über die Staatsfinanzen, hätte eigentlich ein Gegenmodell zu bieten – sofern sie sich nicht stillschweigend dem globalen Inflationssystem anpasst.

Quellen: Marc Faber, Monthly Market Commentary, Juni 2026 (gloomboomdoom.com); Frank Shostak, Mises Institute; Wolf Richter, wolfstreet.com