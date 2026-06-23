Von Nico Stino | Swissvox

Die Frage klingt simpel, aber sie ist politisch brisant: Warum sitzt das Geld locker, wenn es um die Ukraine geht – und warum wird es so eng, wenn es um die eigenen Rentnerinnen und Rentner geht? Valentin Landmann hat sie in einem seiner vielbeachteten Talks öffentlich gestellt. Eine Frage, die man in den Mainstream-Medien vergeblich sucht.

Der Vergleich, den niemand ziehen will

Die Schweiz hat Ende 2026 erstmals die 13. AHV-Rente ausbezahlt – ein Volksentscheid vom März 2024, der vom Stimmvolk mit klarer Mehrheit angenommen wurde. Im ersten Auszahlungsjahr kostet die 13. Monatsrente den Staat rund 4,2 Milliarden Franken. SRF Die Finanzierungsfrage hat das Parlament monatelang in Atem gehalten, die Räte haben debattiert, Kommissionen haben getagt, eine Volksabstimmung über die Mehrwertsteuererhöhung steht bevor. In der Sommersession 2026 hat das Parlament beschlossen, die 13. AHV-Rente über eine Mehrwertsteuererhöhung um 0,4 Prozentpunkte zu finanzieren – ohne zusätzliche Lohnbeiträge. Sozialesicherheit

Gleichzeitig gilt für die Ukraine-Hilfe ein offenbar anderer Massstab. Bis Ende Mai 2025 hatte der Bund bereits rund 5,16 Milliarden Franken zur Unterstützung der vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine und in der Schweiz bereitgestellt. Von 2025 bis 2036 sollen weitere 5 Milliarden Franken folgen. SRF Ein Staatsvertrag zwischen der Schweiz und der Ukraine, unterzeichnet im Juli 2025 in Rom, gibt diesem Engagement eine rechtliche Grundlage.

Das sind auf zwei Jahrzehnte gerechnet potenziell zweistellige Milliardenbeträge – für ein Land, dessen Wiederaufbaukosten die Weltbank auf über 500 Milliarden Euro schätzt, und in dem der Krieg noch läuft. Für die eigene Rentnerbevölkerung hingegen muss jeder Rappen dreifach begründet werden.

Cassis und das Milliarden-Versprechen

Es war Bundesrat Ignazio Cassis, der den Grundstein für diese Schieflage legte. Im April 2023 gab Cassis in Washington bekannt, dass die Schweiz 1,8 Milliarden Franken zum Wiederaufbau der Ukraine beisteuern werde – und stellte in Aussicht, dass der Bundesrat «weitere Milliardeninvestitionen in der Ukraine in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren» erwäge. Blick

Der Kontext dieses Versprechens ist aufschlussreich. Der aussenpolitische Druck auf die Schweiz war gewachsen: Der US-Botschafter zweifelte das Engagement bei Russland-Sanktionen an, die Botschafter der G7-Staaten kritisierten die Umsetzung der Sanktionen gegen russische Oligarchen. Blick Das grosszügige Versprechen war, wie es damals unverblümt hiess, ein «Befreiungsschlag» – ein Mittel zur Image-Korrektur.

Cassis selbst begründete das Engagement mit dem Satz: «Seit Beginn des Krieges betont der Bundesrat, dass Neutralität nicht Gleichgültigkeit bedeutet.» NZZ Eine Argumentation, die man kennt – und die beim Thema Rentenfinanzierung nicht zur Anwendung kommt.

Landmann bringt es in seinem Talk auf den Punkt: Dass der Bundesrat nach Kiew reist und Milliarden verspricht, ohne das Volk vorher zu befragen, ist eine Selbstverständlichkeit. Dass die eigenen Bürgerinnen und Bürger eine 13. AHV finanziert bekommen, erfordert jahrelange parlamentarische Prozesse, Volksabstimmungen und eine Reform nach der nächsten.

Neutralität mit selektivem Gedächtnis

Die Frage der Neutralität ist in diesem Zusammenhang nicht akademisch. Wer einer Kriegspartei über 10 Milliarden Franken in Aussicht stellt – und der anderen nichts –, verlässt den Boden der klassischen Schweizer Neutralität. Das mag politisch vertretbar sein. Aber man sollte es dann auch so nennen.

Landmann stellt in seinem Talk die unbequeme Zusatzfrage: Was ist eigentlich mit der Ukraine-Korruption? Die Schweiz und die Ukraine haben im Juli 2025 in Rom einen Staatsvertrag unterzeichnet, der die verstärkte Einbindung des Schweizer Privatsektors in Wiederaufbauprojekte vorsieht – und explizit auch eine Diskussion über Korruptionsprävention und -bekämpfung umfasst. Südostschweiz Dass Transparenz und Rechenschaftspflicht offene Fragen bleiben, ist also auch offiziell anerkannt.

Das strukturelle Problem

Was Landmanns Analyse – und der vorliegende Vergleich – sichtbar macht, ist kein Einzelfall, sondern ein Systemmuster: Der Bundesrat handelt bei aussenpolitischen Versprechen mit grosser Geschwindigkeit und beachtlichem Spielraum. Im Inland hingegen, wenn es um die eigene Bevölkerung geht, werden Verfahren bis ins kleinste Detail durchexerziert.

Die Finanzierung der 13. AHV-Rente ist bis heute nicht abschliessend geregelt. Eine Volksabstimmung über die Mehrwertsteuererhöhung steht bevor – und selbst die beschlossene Lösung sichert die Finanzierung vorerst nur bis 2030. Zurich Danach beginnt die Diskussion von vorn.

Fünf Milliarden für Kiew, per Staatsvertrag, auf zwölf Jahre festgeschrieben. Fünf Milliarden für die eigene Rente – und das Parlament ringt bis zuletzt um jeden Prozentpunkt.

Landmann hat die Frage gestellt. Bern schweigt lieber.

Nico Stino ist Herausgeber von Swissvox (swissvox.news), einem unabhängigen Schweizer Medienportal.

https://youtu.be/3cJD-w5R5wM?si=bnH1KP-dBvHZan0l