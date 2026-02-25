Von Martin Sonneborn

EZB-Chefin Christine Lagarde (kriminell, verurteilt), tritt wahrscheinlich schon vor Ende ihrer Amtszeit zurück, um E. Macron (kriminell, noch nicht verurteilt) die Neubesetzung der Stelle noch vor Ablauf seiner Amtszeit zu ermöglichen. Hüstel.

Ihre Korrespondenz mit dem französischen „Mozart der Finanzen“ ist leider nicht öffentlich, aber im Zuge einer Hausdurchsuchung bei Lagarde wegen der Veruntreuung von 400 Mio. Staatsgeldern waren ihre Briefe an seinen Vorgänger Sarkozy (kriminell, verurteilt) publik geworden: „Ich bin an deiner Seite, um dir zu dienen. (...) Benutze mich für die Zeit, die dir passt. (...) Wenn du mich benutzt, brauche ich dich als Führer und Stütze. (...) Mit meiner immensen Bewunderung, Christine L.“

Lagarde – Hobbys: GELD und Synchronschwimmen (allein) – braucht sich um ihre Finanzen keine Sorgen zu machen, zusätzlich zu ihrem offiziell ausgewiesenen Grundgehalt in Höhe von 466.000 Euro (plus, plus, plus, nach Schätzungen der Financial Times liegt ihr tatsächliches Einkommen bei 726.000 €) bezieht sie 130.000 CHF p/a als Verwaltungsratsmitglied der „Bank für Internationalen Zahlungsausgleich“. (Andere Zentralbankchefs in diesem Gremium dürfen keine zusätzliche Vergütung erhalten.)

Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank dürfen aus Gründen keine Zahlungen von Drittinstitutionen annehmen. Die EZB gegenüber der Financial Times: „Die Präsidentin ist kein Mitarbeiter und daher von Personalregeln nicht betroffen.“

Sollte es Ihnen da draußen nicht zu denken geben, dass die Tante (70), die für den Wert und die Stabilität Ihrer Währung zuständig ist, sich nicht in Euro bezahlen lässt, sondern in Schweizerfranken?