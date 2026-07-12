Von Nico Stino, für Swissvox

Amerikas Universitäten haben in diesem Frühjahr ein Muster erlebt, das es so noch nicht gab: Rednerinnen und Redner an Abschlussfeiern wurden ausgebuht, sobald sie das Wort «Künstliche Intelligenz» in den Mund nahmen. An der University of Central Florida traf es einen Gastredner an der Fakultät für Geisteswissenschaften. Der Unmut der Absolventinnen und Absolventen ist nicht diffus – er hat eine konkrete Adresse: den miserablen Berufseinstieg des Jahrgangs 2026.

Der Befund

Ob KI daran tatsächlich schuld ist, war bis vor kurzem eine offene Frage. Die vorhandenen Studien widersprachen sich. Der Economist hat deshalb eine eigene Auswertung vorgenommen und dafür zehn Jahre an Absolventenbefragungen der amerikanischen Arbeitgebervereinigung NACE ausgewertet – jährliche Umfragen, in denen frischgebackene Hochschulabsolventen angeben, ob sie eine Stelle haben, arbeitslos sind oder weiterstudieren. Verglichen wurden Studienfächer mit unterschiedlich hoher Exposition gegenüber generativer KI, jeweils vor und nach dem Erscheinen von ChatGPT im November 2022.

Das Ergebnis fällt eindeutig aus: In Fächern mit geringer KI-Exposition – Pädagogik, Philosophie, Bauingenieurwesen – entwickelten sich die Berufsaussichten zwischen 2022 und 2024 sogar leicht positiv; Philosophie-Absolventen etwa verzeichneten ein Beschäftigungsplus von rund vier Prozent. In stark exponierten Fächern wie Informatik, Kommunikationswissenschaften, Elektrotechnik und Informationswissenschaften dagegen sank die Beschäftigung im gleichen Zeitraum um sieben bis vierzehn Prozent. Erste, noch lückenhafte Daten für 2025 verstärken das Bild weiter: In den am stärksten betroffenen Fächern fiel die Vollzeitbeschäftigungsquote der Absolventen von knapp 70 auf rund 55 Prozent – innerhalb von drei Jahren, exakt den drei Jahren nach ChatGPTs Marktstart. Davor war sie stabil geblieben.

Die Gegenrede

Ganz so eindeutig, wie es klingt, ist die Sache dennoch nicht. Andere Forschungsarbeiten, etwa von Morgan Frank an der University of Pittsburgh, zeigen zwar ebenfalls eine Verschlechterung der Arbeitsmarktlage für KI-exponierte Berufe – der Abwärtstrend setzte dort aber bereits vor der Einführung von ChatGPT ein. Eine kürzlich veröffentlichte Analyse auf Basis von Arbeitslosenversicherungsdaten und Millionen von LinkedIn-Profilen kommt zum selben Schluss: Das Risiko für Arbeitslosigkeit in KI-exponierten Berufen stieg bereits Anfang 2022, Monate vor ChatGPTs Lancierung. Wer stärker KI-nahe Studieninhalte belegt hatte, fand nach 2022 sogar schneller und zu besseren Einstiegsgehältern eine Stelle – ein Befund, der schlecht zur These passt, generative KI verdränge gezielt jene, die sich am meisten mit ihr beschäftigt haben.

Diese Gegenevidenz lässt sich nicht einfach beiseiteschieben. Die Technologiebranche hat 2024 und 2025 nach Jahren der Überrekrutierung massiv Stellen abgebaut, die Zinswende hat Investitionen gebremst, und der Studierendenzustrom in die Informatik hat sich in den letzten Jahren selbst verdoppelt – ein Überangebot an Bewerbern, unabhängig von jeder KI-Frage. Was in den Rohzahlen wie ein reiner KI-Effekt aussieht, ist mit ziemlicher Sicherheit eine Überlagerung mehrerer Trends.

Was die Fed-Daten zeigen

Unabhängig von der Kausalitätsfrage ist die Lage für die Klasse 2026 real. Die Federal Reserve Bank of New York beziffert die Arbeitslosenquote frischer Informatik- und Elektrotechnik-Absolventen auf 6,1 respektive 7,5 Prozent – höher als bei Kunstgeschichte-, Englisch- oder Theaterwissenschafts-Absolventen. Die Arbeitslosigkeit unter Hochschulabsolventen insgesamt liegt inzwischen über der gesamtwirtschaftlichen Quote von rund 4,2 Prozent – eine historische Umkehrung, denn ein Universitätsabschluss schützte bislang praktisch immer besser vor Arbeitslosigkeit als gar keiner. Zugleich betont die Regierung in Washington, es gebe «kein Anzeichen dafür, dass KI derzeit irgendjemanden den Job kostet», wie es der Wirtschaftsberater des Weissen Hauses, Kevin Hassett, im Mai formulierte – eine Einschätzung, die auf dem Campus wenig Anklang findet.

Einordnung

Für die Schweiz gibt es bislang keine vergleichbar systematische Auswertung – die hiesigen Arbeitsmarktdaten für Berufseinsteiger sind schlicht dünner. Doch die amerikanische Debatte lohnt die Aufmerksamkeit, weil sie ein strukturelles Muster freilegt, das sich nicht auf ein Land beschränkt: Es sind nicht ganze Berufe, die verschwinden, sondern die untersten Sprossen der Karriereleiter – jene Einstiegsaufgaben, an denen Berufsanfänger traditionell das Handwerk lernen und sich Referenzen erarbeiten. Fällt diese Sprosse weg, wird die klassische Erfahrung «erst Praktikum, dann Juniorstelle, dann Aufstieg» brüchig – unabhängig davon, ob KI, Zinsen oder schlicht zu viele Informatik-Absolventen den grösseren Anteil daran haben. Genau das macht die Frage auch für Schweizer Personalverantwortliche und Hochschulen zu einer, die man nicht erst dann stellt, wenn die eigenen Zahlen es tun.

Quelle: The Economist, «Is AI putting graduates out of work already?», 13. Mai 2026.

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