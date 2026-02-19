Das amerikanische Aussenministerium plant ein Portal, das Inhalte zugänglich machen soll, die in Europa gesetzlich verboten sind. Das Vorhaben offenbart mehr über den Zustand des transatlantischen Verhältnisses als über das Internet.

Es gibt Nachrichten, die man zunächst für eine Parodie hält. «freedom.gov» – unter dieser Adresse plant das amerikanische Aussenministerium einen Onlineauftritt, der Bürgerinnen und Bürgern in Europa und anderswo Zugang zu Inhalten verschaffen soll, die ihre jeweiligen Regierungen verboten haben. Gemeint sind, laut übereinstimmenden Quellen, die der Nachrichtenagentur Reuters ihr Wissen anvertrauten, unter anderem Hassreden und Terrorpropaganda. Washington bezeichnet solche Sperren als Zensur. Man helfe der Welt, freier zu atmen.

Wer den Sachverhalt nüchtern betrachtet, stellt fest: Es handelt sich um keine Kleinigkeit. Das Vorhaben berührt zentrale Fragen der digitalen Souveränität, des Verhältnisses zwischen staatlicher Regulierung und individueller Freiheit, und nicht zuletzt der transatlantischen Beziehungen in einer ohnehin angespannten Phase. Dass die Webadresse freedom.gov am 12. Januar 2026 registriert wurde – wenige Tage vor der zweiten Amtseinführung Donald Trumps –, ist kaum Zufall.

Die Idee und ihre Architekten

Die Domain liegt derzeit brach. Wer sie aufruft, sieht das Logo des sogenannten «National Design Studio», einer Behörde, die Trump ins Leben rief, um Regierungswebseiten ästhetisch aufzupolieren, sowie die Worte «fly, eagle, fly» und ein Einlogformular. Nüchterner könnte ein Anfang kaum sein. Doch hinter den Kulissen ist Bewegung: Unter der Leitung von Sarah Rogers, Staatssekretärin für öffentliche Diplomatie, arbeitet ein Team an dem Projekt. Rogers soll es ursprünglich an der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar präsentieren wollen – die Lancierung wurde aber verschoben. Warum, ist offiziell nicht bekannt.

Informell erzählen die Quellen, dass Juristen im Aussenministerium Bedenken angemeldet haben. Das Departement selbst bestreitet dies. In einer Stellungnahme gegenüber Reuters erklärte ein Sprecher, man habe kein auf Europa zugeschnittenes Zensurumgehungsprogramm, betonte aber gleichzeitig: «Digitale Freiheit ist eine Priorität des Aussenministeriums, einschliesslich der Verbreitung von Datenschutz- und Zensurumgehungstechnologien wie VPNs.» Eine Aussage, die mehr enthüllt als verhüllt.

Beteiligt am Projekt ist auch Edward Coristine, ein ehemaliges Mitglied von Elon Musks berüchtigtem «Department of Government Efficiency» (DOGE), der Behörde, die unter dem Vorwand der Effizienzsteigerung zahlreiche staatliche Stellen kahlschlug. Coristine arbeitet nun im National Design Studio. Seine Beteiligung an freedom.gov ist symptomatisch: Das Projekt liegt im Schnittpunkt von DOGE-Kultur, Silicon-Valley-Libertarismus und trumpscher Aussenpolitik.

Das Konzept: VPN auf Steuerzahlerkosten

Technisch ist das Vorhaben nicht revolutionär. Diskutiert wird laut Quellen die Integration eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN), das den Datenverkehr der Nutzer so umleiten würde, als käme er aus den Vereinigten Staaten. Damit würden länderspezifische Inhaltssperren technisch unterlaufen. Nutzeraktivitäten sollen nicht gespeichert werden, heisst es.

Das klingt praktisch. Doch Reuters stellt die naheliegende Frage: Was bietet freedom.gov, das ein kommerzieller VPN-Anbieter nicht ebenso leisten könnte? Die Antwort bleibt offen. Kommerziell erhältliche VPN-Dienste existieren seit Jahrzehnten, sind günstig, oft kostenlos und technisch ausgereift. Ihre Nutzung ist in den meisten europäischen Ländern legal. Worin liegt also der Mehrwert eines staatlichen amerikanischen Portals?

Die Antwort ist politischer Natur. Es geht nicht primär um die Technologie. Es geht um das Signal. Erstmals in der Geschichte würde eine demokratische Grossmacht aktiv und offiziell dazu aufrufen, die Gesetze verbündeter Staaten zu missachten – und dies nicht im Kontext eines autoritären Regimes, sondern gegenüber den Demokratien Westeuropas.

Eine amerikanische Ausnahme

Um das zu verstehen, muss man den amerikanischen Exzeptionalismus in Sachen Meinungsfreiheit begreifen. In den Vereinigten Staaten schützt der Erste Zusatzartikel zur Verfassung nahezu jede Äusserung vor staatlichem Eingriff. Hassreden, Verleumdung von Politikern, Verherrlichung von Gewalt – was in Europa strafbar sein kann, geniesst in Amerika verfassungsrechtlichen Schutz. Diese Tradition wurzelt in der Überzeugung, dass der freie Markt der Ideen langfristig Wahrheit und Vernunft begünstigt, und dass staatliche Eingriffe in die Rede stets gefährlicher sind als die Rede selbst.

Europa hat nach dem Zweiten Weltkrieg einen anderen Weg eingeschlagen. Gerade Deutschland, aber auch Frankreich, Österreich und andere Länder haben aus bitterer Erfahrung die Lehre gezogen, dass Hassreden und Nazipropaganda nicht bloss abstrakt schädlich sind, sondern konkrete Gewalt und staatliche Barbarei entfesseln können. Die europäischen Grenzen des Sagbaren sind historisch begründet und demokratisch legitimiert. Sie entspringen keiner obrigkeitlichen Willkür, sondern einem kollektiven Gedächtnis.

Diese Differenz ist real und substanziell. Sie ist auch ehrenwert auf beiden Seiten. Doch unter der Trump-Administration wird sie instrumentalisiert. Washington stellt das europäische Modell nicht als einen anderen, legitimen Umgang mit den Grenzen der Freiheit dar, sondern als Unterdrückung schlechthin. Die Nuance verschwindet; übrig bleibt das Narrativ: Amerika frei, Europa zensiert.

Freiheit als Aussenpolitik – eine neue Doktrin

Das freedom.gov-Projekt steht nicht allein. Es fügt sich in ein breiteres Muster der Trump-Administration, die Meinungsfreiheit – insbesondere was sie als Unterdrückung konservativer Stimmen beschreibt – zum aussenpolitischen Kampffeld gemacht hat. In Brasilien intervenierte Washington, nachdem der Oberste Gerichtshof Elon Musks Plattform X wegen wiederholter Gesetzesverstösse vorübergehend gesperrt hatte. In Europa drängte Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz europäische Regierungen, ihre Inhaltsmoderationspolitik zu liberalisieren – und stellte dabei den Digital Services Act, das europäische Regelwerk für Onlineplattformen, implizit als Anschlag auf die Demokratie dar.

Diese Rhetorik hat eine strategische Logik. In der nationalen Sicherheitsstrategie, die die Trump-Administration im Dezember 2025 veröffentlichte, warnte Washington, Europa riskiere eine «zivilisatorische Auslöschung» durch seine Migrationspolitik und kündigte an, «Widerstand gegen Europas gegenwärtigen Kurs innerhalb europäischer Nationen zu kultivieren». Das ist starker Tobak unter Verbündeten. freedom.gov wäre das technische Instrument zu dieser politischen Ansage.

Der Präzedenzfall und seine Umkehrung

Es gäbe eine Zeit gegeben, in der ein solches Projekt klar verortbar gewesen wäre: im Kalten Krieg, gerichtet gegen die Sowjetunion, oder in jüngerer Vergangenheit gerichtet gegen China, Iran, Russland, Nordkorea. Radio Free Europe, Voice of America, die Förderung von Tor-Browsern und VPN-Software in autoritären Staaten – all das war Teil einer kohärenten Strategie, Bürgern unter Diktaturen Zugang zu freier Information zu verschaffen.

Tatsächlich finanzierte die amerikanische Regierung vor Trumps zweiter Amtszeit kommerzielle VPN-Dienste und andere Umgehungstools, um Menschen in China, Iran, Russland, Belarus, Kuba und Myanmar zu helfen. Das war legitim, und es war wirksam. Die Strategie richtete sich gegen Regime, die Oppositionelle verhafteten, Journalisten einschüchterten und den freien Informationsfluss systematisch unterdrückten.

Nun soll dieselbe Logik auf Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Schweden angewendet werden. Das ist keine Erweiterung einer Doktrin – es ist ihre Umkehrung. Wenn das Konzept der Zensurumgehung keine Grenze zwischen Autokratie und Demokratie kennt, verliert es seine moralische Substanz. Es wird zum Instrument nicht der Freiheit, sondern der Destabilisierung.

Rechtliche und diplomatische Fallgruben

Die juristischen Bedenken, die laut Reuters intern im Aussenministerium geäussert wurden – trotz offiziellen Dementis –, sind nachvollziehbar. Würde freedom.gov tatsächlich als staatliches amerikanisches Portal europäische Bürgerinnen und Bürger zur Umgehung nationaler Gesetze anleiten, entstünde ein diplomatisches Minenfeld. Die Europäische Union könnte dies als Einmischung in innere Angelegenheiten werten – und das nicht zu Unrecht.

Hinzu kommt das Datenschutzrecht. Auch wenn das Portal verspricht, keine Nutzeraktivitäten zu verfolgen, steht dieses Versprechen im Widerspruch zur Realität amerikanischer Geheimdienstbefugnisse. Die Enthüllungen Edward Snowdens haben gezeigt, wie weitreichend amerikanische Behörden den globalen Datenverkehr überwachen. Europäische Nutzer, die freedom.gov nutzen, würden ihren Datenverkehr über amerikanische Server leiten – eine Ironie, die nicht entgangen sein dürfte.

Der Digital Services Act, das zentrale europäische Regelwerk für Onlineplattformen, verpflichtet grosse Dienste zur Entfernung illegaler Inhalte. Sollte freedom.gov aktiv solche Inhalte zugänglich machen, wäre eine Konfrontation mit europäischen Regulatoren programmiert. Ob Brüssel darüber hinaus Werkzeuge hätte, ein auf amerikanischen Servern gehostetes Regierungsportal zu sperren, ist eine offene Frage – technisch dürfte es schwierig werden.

Was Europa antworten könnte

Bisher haben sich europäische Regierungen zurückgehalten. Das mag taktische Klugheit sein. Wer laut schreit, gibt dem Projekt die Aufmerksamkeit, die es vielleicht sucht. Doch das Schweigen hat seine Grenzen.

Mittelfristig wird Europa antworten müssen, und zwar nicht primär technisch, sondern politisch. Es geht darum, die eigene Regulierungstradition zu erklären und zu verteidigen – nicht defensiv, sondern offensiv. Europa hat gute Gründe für seine Ansätze, und diese Gründe sind nicht Zensurwille, sondern historische Erfahrung, demokratische Entscheidung und der Schutz vulnerabler Gruppen.

Gleichzeitig täte Europa gut daran, sich selbstkritisch zu prüfen. Nicht jede Inhaltsbeschränkung ist gleich gut begründet. Es gibt Fälle, in denen europäische Behörden übergeschossen haben, in denen Satire oder Kritik unter den Tisch fiel oder in denen Plattformen vorschnell löschten, um Ärger zu vermeiden. Diese Graubereiche sind real. Sie müssen jedoch innereuropäisch diskutiert werden – und nicht von ausserhalb als Hebel zur Destabilisierung benutzt werden.

Das grössere Bild

Was hinter freedom.gov steckt, ist letztlich eine Weltanschauung, die den amerikanischen First Amendment-Absolutismus nicht als Besonderheit des amerikanischen Kontexts versteht, sondern als universellen Standard, dem alle anderen sich anzupassen hätten. Diese Sichtweise ist nicht neu – sie hat in liberalen amerikanischen Kreisen ebenso Anhänger wie in libertären. Neu ist, dass sie nun als Regierungspolitik exekutiert wird, gerichtet gegen Verbündete.

Das wirft die grundsätzliche Frage auf: Was bedeutet Freiheit in einer vernetzten Welt? Ist Freiheit die Abwesenheit jeder staatlichen Regel für digitale Inhalte? Oder ist sie das Ergebnis demokratischer Aushandlung, bei der Gesellschaften selbst bestimmen, welche Inhalte tolerierbar sind und welche nicht? Es gibt auf diese Frage keine Antwort, die für alle Kulturen und Kontexte gilt. Das ist der Kern des Problems.

Die Trump-Administration hat entschieden, dass es doch eine universelle Antwort gibt – und dass sie amerikanisch ist. freedom.gov ist der Buchstabe, in dem diese Überzeugung Gestalt annimmt.

Ein Projekt, das Fragen aufwirft

Ob freedom.gov je in Betrieb geht, ist offen. Die Verschiebung der Münchner Präsentation, die internen Bedenken, das noch leere Portal – all das deutet auf ein Projekt hin, das intern umstrittener ist, als die Beteiligten zugeben wollen. Möglicherweise bleibt es ein Signal, eine Drohgeste, ein Verhandlungschip im transatlantischen Poker um Plattformregulierung und Handelspolitik.

Doch selbst als Geste ist es bedeutsam. Es zeigt, wohin die aussenpolitische Reise geht. Washington betrachtet Europa nicht länger nur als Verbündeten mit gelegentlichen Differenzen, sondern als Problemfall – als Region, deren Bürger von der eigenen Regierung unterdrückt werden und amerikanischer Hilfe bedürfen.

Das ist eine Diagnose, die Europa zurückweisen muss. Nicht weil es keine Debatten über die Grenzen der Meinungsfreiheit geben darf – die gibt es, und sie sind notwendig. Sondern weil die Idee, eine fremde Regierung solle europäischen Bürgern beim Umgehen europäischer Gesetze helfen, das Fundament der demokratischen Selbstbestimmung untergräbt.

«fly, eagle, fly» steht auf der Seite. Der Adler mag fliegen. Die Frage ist, wohin er führt.

Dieser Artikel basiert auf einem Reuters-Exklusivbericht vom 18. Februar 2026.