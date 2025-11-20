Finnland hängt die Schweiz demütigend ab
Warum Finnlands Kinder mit 4-Stunden-Tag die deutschen Pauk-Schüler demütigend abhängen – und unsere Bildungsbürokraten immer noch nicht kapieren wollen
Die Frage, wie Kinder in manchen Ländern trotz vergleichsweise kurzer Schultage von oft nur vier bis fünf Stunden täglich zur absoluten Weltspitze in internationalen Leistungsvergleichen gehören, während Schüler in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) deutlich längere Tage absolvieren und dennoch meist nur im oberen Mittelfeld l…