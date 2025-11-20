Schulklasse

Die Frage, wie Kinder in manchen Ländern trotz vergleichsweise kurzer Schultage von oft nur vier bis fünf Stunden täglich zur absoluten Weltspitze in internationalen Leistungsvergleichen gehören, während Schüler in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) deutlich längere Tage absolvieren und dennoch meist nur im oberen Mittelfeld l…