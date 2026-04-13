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Drei Gemälde, 30 Millionen und eine fragwürdige Auslöschung

Die Liquidation der Flowbank SA fördert pikante Details zutage: Kunstwerke im Streit, mysteriöse Millionen-Rückzahlungen und die Frage, ob der Schweizer Finanzregulator eine vitale Kleinbank ohne Not in den Konkurs getrieben hat.

Von der Swissvox-Redaktion

Zürich/Genf, 13. April 2026

Es waren drei Gemälde, die zu einem unerwarteten Symbol für das Versagen von Regulierungsbehörden wurden. Zwei Leinwände von Roy Lichtenstein und ein Andy Warhol – in den Büroräumen der Flowbank SA aufgehängt, ihrem Gründer und CEO Charles Henri Sabet gehörend – standen monatelang im Mittelpunkt eines juristischen Tauziehens. Am Ende bekam Sabet seine Kunst zurück. Doch die eigentliche Geschichte beginnt erst hier.

Eine Mini-Bank, die niemand brauchte – ausser ihren Kunden

Die Flowbank SA war kein systemrelevantes Institut. Gegründet 2020, betreute die Genfer Online-Bank mit rund 140 Mitarbeitern gerade einmal 22'000 Kundenkonten. Die Bilanzsumme belief sich auf etwa 680 Millionen Franken – ein Sandkorn im Schweizer Finanzsystem. Sie war eine Bank der Kategorie 5, also der kleinsten und unbedeutendsten Klassifikation.

Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – zog die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) die Daumenschrauben an und entzog dem aufstrebenden Geldhaus im Juni 2024 überraschend die Banklizenz. Als Begründung nannte der Regulator unzureichendes Risikomanagement und eine angeblich nicht bewilligungsfähige Kapitalerhöhung.

«Die FINMA akzeptierte die rechtzeitig eingezahlten 25 Millionen Franken nicht und eröffnete sofort den Konkurs.»

Was nun bekannt ist: Die Eigentümer der Flowbank stellten die geforderten 25 Millionen Franken Kapital fristgerecht bereit. Die FINMA unter Direktor Stefan Walter akzeptierte das Geld dennoch nicht und verfügte umgehend den Konkurs – mit der Begründung, das Institut verfüge nicht mehr über die erforderlichen Mindest-Eigenmittel. Eine Aussage, die sich im Nachhinein als zumindest erklärungsbedürftig erweist.

Walder Wyss als Liquidatorin – und ein Streit um Kunst

Mit der Abwicklung wurde die renommierte Zürcher Anwaltskanzlei Walder Wyss in Genf als Liquidatorin betraut. Im Zuge des Verfahrens kamen zunächst die drei Gemälde ins Blickfeld: Roy Lichtensteins «Two Nudes» und «Seascape» sowie Andy Warhols «Nine Dollars» hingen als persönliche Leihgabe Sabets in den Geschäftsräumen der Bank.

Die Liquidatoren fochten Sabets Eigentumsansprüche zunächst an – ein Schritt, der das Grundprinzip der Trennung von Privat- und Geschäftsvermögen schmerzhaft illustriert. Für Unternehmer aller Branchen gilt seither als ernüchternde Lehre: Persönliche Wertgegenstände und betriebliche Räumlichkeiten sollten niemals vermischt werden, selbst wenn es nur um Wandschmuck geht. Am Ende wurden alle drei Anfechtungen fallengelassen. Sabet erhielt seine Kunst zurück – nach erheblichem Aufwand.

Die mysteriösen 30 Millionen Franken

Weit gravierender als der Gemälde-Streit ist jedoch ein anderer Fund aus dem Konkursverfahren. Einen einzigen Tag vor der Konkurseröffnung flossen offenbar 30 Millionen Franken an einen Kunden ab. Die Hypothese liegt nahe, dass es sich dabei um eben jenes Kapital handelt, das die FINMA als Einlage nicht akzeptiert hatte – und das der betreffende Investor kurz nach der Ablehnung wieder abzog.

Die Liquidatoren setzten diesen Betrag im Inventar vorsichtshalber zunächst mit null Franken an. Im Januar 2026 teilte Walder Wyss den Gläubigern jedoch mit, dass eine Einigung mit dem betreffenden Kunden erzielt worden sei: Er zahlt 30 Millionen Franken zurück, erhält dafür 21 Millionen Franken aus der Konkursmasse – entsprechend 70 Prozent seiner Forderungen der Kategorie 3.

«Das Konkursvermögen legt um 9 Millionen Franken zu. War die ganze Konkursverfügung überflüssig?»

Das Ergebnis: Das verwertbare Konkursvermögen steigt überproportional um 9 Millionen Franken, während die Verbindlichkeiten lediglich um die jeweiligen Rückzahlungsquoten wachsen. Für die Gläubiger eine unerwartete Verbesserung. Für die FINMA ein unerwartetes Eigentor.

Aktiva übertrafen die Einlagen

Besonders brisant ist eine Bestandsaufnahme, die der Liquidator kurz nach Konkurseröffnung durchführte. Gemäss den Bankbüchern hatten die Kunden am 30. Juni 2024 Einlagen von rund 420 Millionen Franken. Die Inventarisierung der Vermögenswerte ergab jedoch sogar 422 Millionen Franken – mehr als die Einlagen, wohlgemerkt ohne die gesondert verbuchten 30 Millionen.

Anders formuliert: Die Aktiva der Bank überstiegen zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung die Passiva gegenüber den Einlegern. Die Kunden wären in einer ordentlichen Liquidation vollständig bedient worden. Stattdessen wurden 22'000 Konten eingefroren, ein wachstumsstarkes Fintech zerstört und hunderte Arbeitsplätze vernichtet.

Selektiver Regulierungseifer

Die Flowbank-Affäre steht exemplarisch für eine Tendenz, die in der Schweizer Finanzbranche zunehmend Unbehagen auslöst: Grossbanken und systemrelevante Institute geniessen de facto einen Schutzschirm, während kleinere, innovative Marktteilnehmer mit unverhältnismässiger Regulierungsstrenge konfrontiert werden.

Man erinnere sich: Der Untergang der Credit Suisse – mit über 500 Milliarden Franken Bilanzsumme und jahrelangen Compliance-Skandalen – wurde mit einem staatlich orchestrierten Notverkauf an die UBS gelöst. Bei der Flowbank mit ihrer 680-Millionen-Bilanz zog die FINMA hingegen sofort den Stecker. Verhältnismässigkeit sieht anders aus.

Die Millionenhonorare, die Walder Wyss bisher aus dem Konkursverfahren bezogen hat, tragen ebenfalls nicht zur Beruhigung bei. Das Geld fehlt den Gläubigern – und es wäre gar nicht nötig gewesen, hätte der Regulator mit Augenmass gehandelt.

Ein Muster der regulatorischen Willkür

Für Charles Henri Sabet, einen erfahrenen Bankmanager mit Hintergrund bei Saxo Bank und anderen Instituten, bedeutete die FINMA-Entscheidung das Ende eines Projekts, das er mit erheblichem persönlichem Einsatz aufgebaut hatte. Dass seine privaten Kunstwerke monatelang im Konkursstreit feststeckten, ist eine Fussnote – aber eine symbolträchtige.

Die eigentliche Frage, die das Flowbank-Verfahren aufwirft, ist grundlegender Natur: Nach welchen Kriterien entscheidet die FINMA, wem sie eine zweite Chance gewährt und wem nicht? Und wer kontrolliert den Kontrolleur, wenn sich im Nachhinein zeigt, dass seine Entscheidungen faktisch unhaltbar waren?

Vorerst hat die FINMA geschwiegen. Die drei Gemälde aber hängen wieder dort, wo sie hingehören.

Quellen: muula.ch (13.4.2026) · Walder Wyss Liquidatorenberichte (Rundschreiben Nr. 2, Dez. 2024 / Nr. 9, Jan. 2026) · FINMA-Mitteilung 13.6.2024

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