Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) befindet sich in einer schwerwiegenden Personalkrise, die grundsätzliche Fragen zur Funktionsfähigkeit der Schweizer Finanzmarktaufsicht aufwirft. Der massive Aderlass in Führungspositionen und die systematische Abwanderung von Schlüsselpersonal zu beaufsichtigten Finanzinstituten offenbaren einen strukturellen Interessenkonflikt, der die Integrität und Wirksamkeit der Aufsicht untergräbt.

Kernproblematik

Personalmassenflucht auf höchster Ebene

Die Finma verliert systematisch Führungspersonal an die von ihr beaufsichtigte Finanzindustrie:

- Urban Angehrn (ehemaliger Direktor): Wechsel in den Verwaltungsrat von Julius Bär – ausgerechnet zu jener Bank, bei der er als Aufsichtsdirektor das Benko-Risiko übersehen hatte, das zu Verlusten in Millionenhöhe führte

- Stellvertretende Direktorin und Leiterin Versicherungen: Weggang kurz nach Angehrn

- Verantwortliche für Bankenabwicklung: Rücktritt aus der Finma

- Generalsekretärin und weitere Kadermitarbeiter: Zahlreiche Abgänge

- Florian Schönknecht (Enforcement-Jurist): Wechsel zur privaten Anwaltskanzlei CMS nach vielen Jahren bei der Finma

- Thomas Hirschi (Verantwortlicher Bankenaufsicht): Übernahme der Position als Chief Risk Officer bei Vontobel

Das Drehtür-Problem

Die systematische Abwanderung von Finma-Personal zu beaufsichtigten Instituten schafft einen fundamentalen Interessenkonflikt. Zwei mögliche Szenarien ergeben sich:

1. Übertriebene Strenge als Karrierehindernis: Aufsichtsbeamte zeigen sich besonders rigoros, woraufhin die Finanzindustrie lukrative Positionen anbietet, um diese “lästigen Kontrolleure” loszuwerden.

1. Wohlwollende Aufsicht als Karrierestrategie: Die wahrscheinlichere Variante – Aufsichtspersonal pflegt über Jahre hinweg gute Beziehungen zu den beaufsichtigten Instituten in der Hoffnung auf einen späteren, besser bezahlten Karriereschritt in die Privatwirtschaft.

Versagenshistorie der Finma

Credit Suisse-Kollaps

Die Finma übersah systematisch Risiken bei der Grossbank Credit Suisse, was letztlich zu deren Untergang und staatlich forcierter Notfusion mit der UBS führte. Ex-Direktor Angehrn räumte nachträglich Fehler ein.

UBS-Rettung

Auch bei der UBS versagte die Aufsicht, sodass eine staatliche Rettung notwendig wurde.

Julius Bär-Desaster

Bei Julius Bär übersahen die Finma-Auditoren gravierende Grossrisiken im Zusammenhang mit dem Immobilienguru René Benko, was zu Verlusten in dreistelliger Millionenhöhe führte. Ausgerechnet der damals zuständige Finma-Direktor Angehrn soll nun in den Verwaltungsrat der Bank einziehen – Julius Bär lobte seine “Expertise im Risikomanagement”.

Systemisches Versagen

Fehlende Unabhängigkeit

Die Finma beschäftigt Hunderte Mitarbeiter, die täglich den Schweizer Finanzplatz überwachen sollten. Dennoch mussten in jüngster Zeit sowohl UBS als auch Credit Suisse vom Staat gerettet werden, und bei Julius Bär wurden massive Risiken übersehen.

Feigenblattfunktion

Der Bericht zieht eine ernüchternde Bilanz: Die Finanzmarktaufsicht habe mittlerweile nur noch Feigenblattfunktion. Die provokante These: Würde man die Finma abschaffen, würde es womöglich niemand bemerken.

Strukturelle Defizite

Fehlanreize im System

Das gegenwärtige System setzt falsche Anreize:

- Finanzielle Attraktivität: Positionen in der Privatwirtschaft sind deutlich lukrativer als bei der Aufsichtsbehörde

- Karriereplanung: Mitarbeiter sehen die Finma als Sprungbrett in besser bezahlte Positionen

- Netzwerkaufbau: Enge Zusammenarbeit mit beaufsichtigten Instituten schafft berufliche Perspektiven

Was die Finma bräuchte

Für eine wirksame Aufsicht wären Mitarbeiter erforderlich, die:

- Nicht auf den nächsten Karriereschritt in der Finanzindustrie schielen

- Sich idealerweise aus der Regulierungstätigkeit in den Ruhestand verabschieden

- Unabhängig von Wohlwollen der beaufsichtigten Institute agieren können

Langfristige Folgen für den Finanzplatz Schweiz

Vertrauensverlust

Die systematische Verflechtung zwischen Aufsichtsbehörde und beaufsichtigter Industrie untergräbt das Vertrauen in die Integrität des Schweizer Finanzplatzes.

Systemische Risiken

Wenn die Aufsicht strukturell nicht mehr in der Lage ist, Risiken frühzeitig zu erkennen und einzudämmen, steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Finanzkrisen.

Reputationsschaden

International könnte der Schweizer Finanzplatz als unzureichend reguliert wahrgenommen werden, was Investoren und Kunden verunsichern könnte.

Die beschriebene Personalkrise ist mehr als ein temporäres Problem – sie offenbart einen fundamentalen Konstruktionsfehler im Schweizer Aufsichtssystem. Solange hochqualifizierte Finanzexperten bei der Finma deutlich schlechter bezahlt werden als in der Privatwirtschaft und gleichzeitig die “Drehtür” zwischen Aufsicht und beaufsichtigten Instituten offen steht, bleibt die Unabhängigkeit und Effektivität der Finanzmarktaufsicht strukturell gefährdet.

Ohne grundlegende Reformen droht die Finma zu einer reinen Alibiveranstaltung zu verkommen, während echte Aufsicht und Risikokontrolle faktisch nicht mehr stattfinden – mit potenziell katastrophalen Folgen für die Stabilität des Schweizer Finanzplatzes.

Empfehlung: Es bedarf dringend einer öffentlichen Debatte über strukturelle Reformen der Finma, einschließlich verbesserter Vergütungssysteme, strengerer Karenzfristen beim Wechsel in die Privatwirtschaft und möglicherweise einer grundlegenden Neuorganisation der Finanzmarktaufsicht in der Schweiz.