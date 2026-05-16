Wenn Bauern ihre Ernte verbrennen, leiden Millionen Menschen. Ein Problem, das keine Grenzen kennt.

Jedes Jahr, wenn die Reisernte in Nordostthailand eingebracht ist, steigt Rauch über den Feldern auf. In der Trockenzeit – von Januar bis April – verwandelt sich der Himmel über Chiang Mai, Chiang Rai und weiten Teilen des Mekong-Raums in eine graubraune Glocke aus Feinstaub und Verbrennungsrückständen. Was lokal wie eine bäuerliche Routine aussieht, ist in Wahrheit Teil eines der grössten und gleichzeitig am wenigsten beachteten Luftverschmutzungsprobleme Asiens.

Das Abbrennen von Ernte­resten – Reisstroh, Zuckerrohrblätter, Maisstengel – ist in weiten Teilen des Kontinents eine jahrzehntealte Praxis. Sie ist billig, schnell und für viele Kleinbauern die einzige realistische Option, ihre Felder für die nächste Aussaat zu räumen. Die Kosten trägt die Allgemeinheit: in Form von PM2.5-Werten, die medizinische Grenzwerte um ein Vielfaches überschreiten, und in Form von Lungen, die jeden Winter bezahlen.

Thailand ist nicht allein

Der Norden und Nordosten Thailands sind besonders exponiert. Nach Reis- und Mais­ernten werden Felder angezündet, Bergregionen werden zur Jagd oder für Waldnutzung abgebrannt, und Brandrodungen ergänzen das Bild. Doch ein erheblicher Teil des Smogs, der über Chiang Mai lastet, stammt gar nicht aus Thailand selbst: Brandrauch aus Myanmar und Laos zieht mit den saisonalen Winden über die Grenzen. Der Smog im Norden Thailands ist ein regionales Problem des gesamten Mekong-Raums – und keine rein nationale Angelegenheit.

Noch dramatischer ist die Lage in Indien. In den Bundesstaaten Punjab, Haryana und Uttar Pradesh werden nach der Reisernte jährlich Millionen Tonnen Stroh verbrannt. Die Rauchwolken ziehen direkt nach Neu-Delhi und tragen dort zu einer der schlimmsten städtischen Luftverschmutzungen der Welt bei. Das Paradoxe: Die Krise ist zu einem erheblichen Teil ein Produkt des Fortschritts. Moderne Ernte­maschinen hinterlassen grosse Strohmengen auf den Feldern – Mengen, die früher in kleineren Einheiten angefallen und anders entsorgt worden wären. Für viele Bauern bleibt das Feuer die einzige kostengünstige Antwort auf dieses technologische Erbe.

Torfmoore, Palmöl und monatelanger Rauch

Indonesien ist ein Sonderfall mit besonderer Sprengkraft. Dort geht es weniger um Erntereste als um etwas noch Destruktiveres: die absichtliche Brandrodung von Torfmoor­gebieten auf Sumatra und Borneo, um Flächen für Palmöl- und Papier­plantagen freizumachen. Diese Feuer brennen nicht Stunden, sondern Wochen und Monate – tief im Torfboden, kaum zu löschen, enorme Mengen CO₂ freisetzend. Der Rauch treibt bis nach Singapur und Malaysia. Die regelmässigen «Haze»-Krisen in Südostasien haben hier ihren Ursprung, und sie sind keine Naturkatastrophen, sondern das Ergebnis wirtschaftlicher Anreize und behördlicher Duldung.

In Vietnam verbrennen Bauern Reisstroh im Mekong-Delta wie im Norden des Landes. Laos, Myanmar und Kambodscha praktizieren Ähnliches. In der Trockenzeit entstehen so grenzüberschreitende Rauchbelastungen, die keine Behörde eines einzelnen Landes allein regeln kann.

China hat das Problem erkannt und in den vergangenen Jahren mit Satelliten­überwachung, empfindlichen Bussen und Subventionen für alternatives Stroh­management hart dagegen vorgegangen. In manchen Provinzen – historisch besonders im Nordosten und in Zentralchina – kommen Feldbrände nach der Ernte zwar noch vor, sind aber im Vergleich zu früheren Dimensionen zurückgegangen. Das zeigt: staatlicher Wille kombiniert mit wirtschaftlichen Alternativen kann das Problem mildern.

Auf den Philippinen wird Zuckerrohr und Reisstroh verbrannt. Pakistan und Bangladesch kennen dieselben Praktiken wie das benachbarte Nordindien.

Eine ökonomische, keine moralische Entscheidung

Wer Feldbrände als Gleichgültigkeit oder Rücksichtslosigkeit der Bauern abtut, versteht das Problem nicht. Für Kleinbauern ohne Kapital und Maschinen ist das Feuer keine ideologische Wahl – es ist Arithmetik. Mechanisches Mulchen kostet Geld. Kompostierung kostet Zeit und Infrastruktur. Beides haben arme Reisbauern in Myanmar oder Karnataka oft schlicht nicht. Der politische Druck auf hohe Erträge, kombiniert mit fehlenden staatlichen Subventionen für saubere Alternativen, lässt Millionen Bauern jedes Jahr dieselbe Entscheidung treffen.

Das ändert nichts an den Folgen. Feldbrände vernichten Bodenorganismen, verschlechtern die Bodenqualität langfristig, setzen massiv Feinstaub und CO₂ frei, gefährden die Biodiversität und verursachen Gesundheitsschäden, die vor allem die ärmsten Bevölkerungsgruppen treffen – jene, die weder Luftfilter noch klimatisierte Wohnungen haben. Die Logik ist bitter: Die Ärmsten verursachen das Problem aus wirtschaftlicher Not, und die Ärmsten leiden am stärksten darunter.

Ein regionales Problem braucht regionale Antworten

Der Rauch hält sich nicht an Pässe oder Grenzübergänge. Solange Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam und Kambodscha das Problem als je nationales Thema behandeln, wird sich strukturell nichts ändern. Was fehlt, ist ein verbindlicher regionaler Rahmen – mit gemeinsamer Satellitenüberwachung, koordinierten Sperrzeiten, finanziellen Anreizen für saubere Erntemethoden und echter Strafverfolgung bei illegaler Brandrodung.

Das Feuer, das im Februar über einem Reisfeld in Surin aufsteigt, landet im März als Feinstaub in den Lungen eines Kindes in Chiang Mai. Asiens unsichtbarer Klimakrieg wird auf den Feldern ausgetragen – und er betrifft uns alle.​​​​​​​​​​​​​​​​