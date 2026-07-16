Ein Swissvox Artikel von Nico Stino

Der Trend hinter dem Ferienglück

Jeden Sommer dasselbe Bild: Volle Flughäfen, ausgebuchte Hotels, glückliche Gesichter auf Social Media. Was viele dieser Reisenden nicht zeigen: Wie sie ihre Ferien finanzieren. Ein wachsender Teil der Schweizer Bevölkerung bezahlt den Urlaub nicht aus Erspartem, sondern über die Kreditkarte oder einen Konsumkredit — und nimmt dafür Zinsen in Kauf, die deutlich über dem liegen, was für Hypotheken oder Autokredite üblich ist.

Schuldenberaterinnen bestätigen das Muster seit Jahren: Autos werden geleast, Anschaffungen über Konsumkredite finanziert — und Ferien landen auf der Kreditkarte. Der Grund liegt weniger im fehlenden Einkommen als in einer veränderten Erwartungshaltung: Wer früher sparte und dann kaufte, kauft heute und zahlt später.

Was ein Ferienkredit tatsächlich kostet

Seit dem 1. Januar 2026 gilt in der Schweiz ein neuer gesetzlicher Höchstzinssatz für Konsumkredite: 10 Prozent für Barkredite, 12 Prozent für Überziehungskredite — dazu zählen auch Kreditkarten. Das ist eine Senkung gegenüber den Vorjahren, als der Deckel noch bei 11 respektive 13 Prozent lag. Die Berechnungsformel koppelt den Höchstzins an den Saron-Referenzzinssatz, weshalb er künftig weiter schwanken wird.

Wer eine Kreditkarte über das Feriendatum hinaus nicht vollständig begleicht, zahlt real oft nahe an diesem Maximum. Anbieter werben zwar mit tieferen Einstiegszinsen für klassische Konsumkredite — aktuell zwischen 3,95 und 9,95 Prozent effektivem Jahreszins, je nach Bonität —, doch bei revolvierenden Kreditkartenschulden liegt die Belastung erfahrungsgemäss deutlich höher. Ein Beispiel macht das greifbar: Wer 5000 Franken Feriengeld über zwölf Monate mit einer Kreditkarte zu 12 Prozent abstottert, zahlt am Ende rund 330 Franken allein an Zinsen — für etwas, das längst verreist, gegessen und fotografiert ist.

Die Zahlen zur Verschuldung

Die Wirtschaftsauskunftei CRIF beziffert die Schuldnerquote der Schweiz für Januar 2026 auf 5,4 Prozent. Das entspricht rund 400’000 Personen, die Betreibungen, Verlustscheine oder Konkurse in ihrer Akte haben. Die Quote ist damit leicht rückläufig, doch strukturell bleibt sie hoch — und die Verteilung ist alles andere als gleichmässig. Neuenburg und Genf führen die kantonale Rangliste an, Männer zwischen 40 und 45 Jahren sind am häufigsten betroffen.

Die schiere Grösse des Konsumkreditmarkts überrascht: Zehntausende neue Kreditverträge werden jährlich abgeschlossen, mit einem ausstehenden Gesamtvolumen im mehrstelligen Milliardenbereich. Dazu kommen 8,4 Millionen Kreditkarten im Umlauf — mehr als eine pro erwachsener Person — mit einem jährlichen Zahlungsvolumen von knapp 59 Milliarden Franken, davon rund 25 Milliarden im Ausland. Ferien sind darin ein sichtbarer Treiber.

Warum ausgerechnet die Ferien so anfällig sind

Ökonomisch betrachtet ist die Ferienfinanzierung ein Sonderfall unter den Konsumkrediten. Ein Auto lässt sich leasen, eine Küche abzahlen — beides bleibt als Sachwert bestehen. Ferien dagegen sind in dem Moment verbraucht, in dem die Rechnung eintrifft. Wer sie auf Kredit finanziert, zahlt für eine Erinnerung, nicht für einen Gegenstand. Das macht diese Schuldenform besonders unwirtschaftlich — und besonders schwer zu rechtfertigen, sobald die Rechnung fällig wird.

Hinzu kommt ein Verhaltensmuster, das der Swiss Payment Monitor von ZHAW und Universität St. Gallen dokumentiert: Rund die Hälfte der Bevölkerung steht Ratenzahlungen grundsätzlich offen gegenüber, auch wenn “Buy now, pay later”-Angebote in der Praxis seltener gewählt werden als erwartet. Das Ferienbudget selbst ist beträchtlich: Laut einer Erhebung von Swiss Bankers geben die meisten Reisenden zwischen 2000 und 4000 Franken pro Jahr aus, fast jede zehnte Person sogar über 8000 Franken.

Einordnung

Zwischen Traumstrand und Betreibungsregister liegt oft nur eine unbezahlte Kreditkartenrechnung. Der gesenkte Höchstzinssatz hilft — zehn statt fünfzehn Prozent bleiben ein Unterschied. Doch er löst das eigentliche Problem nicht: Ferien sind ein Konsumgut ohne Restwert, und wer sie auf Pump finanziert, zahlt am Ende für ein Erlebnis, das längst verblasst ist, bevor die letzte Rate beglichen ist. Wer regelmässig zu diesem Mittel greift, findet bei kantonalen Schuldenberatungsstellen kostenlose und neutrale Unterstützung — ein Anruf, lange bevor die erste Betreibung ins Haus flattert.