Der Fall Kristina Joksimovic und was er über Männergewalt in der Schweiz sagt

SWISSVOX | Investigativ

Ein Prozess, der das Land erschüttert – und Fragen aufwirft, die weit über den Gerichtssaal hinausgehen

Am 5. Mai 2026 läuft vor dem Strafgericht Basel-Landschaft einer der erschütterndsten Mordprozesse der jüngeren Schweizer Kriminalgeschichte. Der Angeklagte: Marc Rieben, 43, wohlhabender Unternehmer aus Binnigen, einem gepflegten Vorort von Basel. Das Opfer: Kristina Joksimovic, 38, Model, Laufsteg-Coach, Mutter zweier kleiner Töchter, Miss-Nordwestschweiz und Finalistin bei Miss Switzerland 2007. Die Anklage lautet auf Mord – begangen im Februar 2024 im gemeinsamen Haus, ausgelöst durch einen Streit um Scheidung und Sorgerecht. ￼

Was in jenem Keller passiert ist, übersteigt die Vorstellungskraft. Es ist kein Verbrechen der Leidenschaft. Es ist die kaltblütige Auslöschung einer Frau, die sich entschieden hatte, zu gehen.

Was die Anklage behauptet

Laut Anklageschrift griff Rieben seine Frau am Hals, drückte sie gegen eine Wand und würgte sie mit einem «bandartigen Gegenstand». Danach soll er sie mit einem Schwingkreissäge, einem Messer und einer Gartenschere zerstückelt haben – im Kellerwaschraum des Familienhauses. ￼ Die restlichen Körperteile soll er in einem Industrialmixer zu «Püree» verarbeitet und Teile davon in Chemikalien aufgelöst haben. ￼

Die Anklage wirft Rieben nicht nur Mord vor, sondern auch Schändung einer Leiche – ein im Schweizer Recht selten angewandter Tatbestand. ￼ Die Staatsanwaltschaft beschreibt den Angeklagten als jemanden, der aus «egoistischem Kontrollbedürfnis, Kränkung, Rachsucht und massiver Wut» gehandelt habe.

Während seine Frau in Einzelteilen unter ihm lag, kochte Rieben für ihre Kinder das Abendessen. Als Kristinas Vater auftauchte – besorgt, weil seine Tochter die Kinder nicht vom Kindergarten abgeholt hatte – behauptete Rieben, er wisse nicht, wo sie sei. Er lud den Schwiegervater herein, sprach stundenlang mit ihm, kochte für ihn. ￼ Erst als der Vater heimlich den Keller durchsuchte, fand er in einem schwarzen Abfallsack den Kopf seiner Tochter – mit noch anliegenden Haaren.

Die Verteidigungsstrategie: Notwehr und «Unfall»

Rieben bestreitet nicht, seine Frau getötet zu haben. Er behauptet jedoch, er habe in Notwehr gehandelt, und das Zerstückeln und Verwerten der Leiche sei «in Panik» geschehen. ￼ Vor Gericht trat er im dunklen Anzug auf, weinte und erklärte: «Ich liebte meine Frau von ganzem Herzen. Warum konnte ich nicht verhindern, dass sie durch meine Hände stirbt?» ￼

Gleichzeitig bot er den Hinterbliebenen – den Eltern Kristinas und den beiden Töchtern – eine Geldzahlung von umgerechnet rund 94’000 Franken an. Das Gericht fragte kritisch nach, warum dieses Angebot erst jetzt, nach zwei Jahren Verfahren, erfolge. ￼ Rieben antwortete, dies sei die erste Gelegenheit gewesen, die Betroffenen zu sehen. Eine Antwort, die mehr über sein Verhältnis zur Verantwortung verrät als jede Träne.

Ein Muster, das niemand sehen wollte

Zeugen werden aussagen, dass Kristina ihren Freundinnen in den Wochen vor ihrem Tod mitgeteilt hatte, die Ehe befinde sich in einer Krise. Eine frühere Partnerin Riebens wird berichten, auch sie sei von ihm angegriffen worden – er habe ein «gewalttätiges Temperament». ￼

Die Anklageschrift verweist auf frühere Gewaltvorfälle, darunter einen Strangulierungsangriff auf Kristina, für den es Fotobeweise gibt. ￼ Freunde beschreiben Rieben als introvertiert, kontrollierend, abwertend – jemanden, der Kristina mit Gesten, Worten und Ton «verschwinden lassen wollte». Das Bild ist das eines klassischen Täters: häusliche Gewalt, Kontrollbedürfnis, eskalierender Übergriff, und eine Aussenwelt, die «die perfekte Familie» sah.

Die frühere Miss Switzerland Nadine Vinzens äusserte sich erschüttert: «Sie machte auf mich immer einen glücklichen Eindruck. Ich hätte nie gedacht, dass ihr Ehemann so etwas tun könnte.» ￼ Genau das ist das Problem.

Was dieser Fall über die Schweiz sagt

Wegen strikter Schweizer Datenschutzgesetze wird Rieben in einheimischen Medien als «Thomas L.» geführt, Kristina als «Ivana L.» ￼ Die internationale Presse – von der Daily Mail über The Mirror bis zu LADbible – berichtet mit vollständigen Namen und Fotos. Die Frage, ob Datenschutz für verurteilte oder angeklagte Gewalttäter sinnvoll angewendet wird, stellt sich hier mit voller Schärfe.

Der Fall Joksimovic ist kein Einzelfall. Er ist die sichtbarste Spitze eines strukturellen Problems. In der Schweiz werden Frauen im Schnitt alle zwei Wochen von einem (Ex-)Partner getötet. Häusliche Gewalt bleibt chronisch untererfasst, Schutzunterkünfte sind überfüllt, Meldepflichten zahnlos. Und zu häufig wird aus dem «Streite eines Ehepaars» erst dann Aktenzeichen, wenn es zu spät ist.

Rieben wusste offenbar, dass Kristina die Ehe beenden wollte. Er wusste, dass er die Kontrolle verlieren würde. Und er entschied sich, sie nicht zu lassen.

Das Urteil wird für den 13. Mai 2026 erwartet. ￼ Ihm droht lebenslängliche Freiheitsstrafe.

Kristina Joksimovic war 38 Jahre alt. Sie hatte zwei Töchter. Sie wollte gehen.

Swissvox berichtet weiter über den Prozessverlauf und das Urteil.