Der teuerste Fehlentscheid der Schweizer Geschichte – oder wie man dreizehnhundert Tonnen Gold „entrümpelt“

Es gibt diese Momente in der Geschichte eines Landes, in denen man sich später fragt, ob damals im Sitzungszimmer vielleicht zu wenig Sauerstoff oder zu viel Filterkaffee im Umlauf war. Einer dieser Momente ereignete sich zu Beginn der Nullerjahre in der gemütlichen, für ihre Solidität weltberühmten Schweiz.

Dort kam man auf eine ebenso schlichte wie geniale Idee: Gold. Sehr viel Gold. Rund eintausenddreihundert Tonnen davon. Gelagert als Sicherheitsreserve. Jahrzehntelang gehütet wie ein nationaler Schatz. Und dann plötzlich – zack – „überschüssig“.

Überschüssig.

Ein Wort, das man sonst für alte Kabel, kaputte Bürostühle oder den dritten Raclette-Ofen im Keller benutzt. Aber für Gold? Für das Zeug, wegen dem Menschen seit Jahrtausenden Kriege führen? Offenbar ja.

Mit einem neuen Währungsgesetz wurde im Jahr zweitausend die Goldbindung des Frankens aufgehoben. Die Schweizerische Nationalbank, unterstützt vom Schweizer Bundesrat und dem Parlament, stellte fest: Mehr als die Hälfte des Goldbestands brauche man eigentlich gar nicht. Weg damit.

Man muss sich das bildlich vorstellen: Irgendwo sitzen seriöse Herren und Damen in Anzügen und beschließen, dass ein paar hundert Milliarden an Krisenversicherung im Grunde nur unnötig Staub ansetzen.

Also wurde verkauft. Und zwar nicht irgendwann, sondern ausgerechnet zwischen den Jahren zweitausend und zweitausendfünf – just in jener Phase, in der Gold international eher als dekoratives Relikt galt und die Preise am Boden lagen. Der durchschnittliche Erlös: etwa sechzehntausend Franken pro Kilo.

Schnäppchenpreis. Für die Käufer jedenfalls.

Die offizielle Begründung klang herrlich modern: Gold bringe ja keine Zinsen. Man könne das Geld viel klüger in Devisen und Anleihen investieren. Rendite! Effizienz! Finanzmarktzauber!

Das Resultat: rund einundzwanzig Milliarden Franken Erlös. Zwei Drittel gingen an die Kantone, ein Drittel an den Bund – und landeten schliesslich bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Also im grossen Topf des Staatsalltags. Kurz gesagt: Das Geld wurde ausgegeben. Für alles und nichts. Ein bisschen hier, ein bisschen dort. Weg war es.

Währenddessen tat Gold das, was Gold eben manchmal tut: Es stieg. Und stieg. Und stieg weiter.

Plötzlich war das einst „zinslose Metall“ eine Rakete. Rückblickend stellte sich heraus, dass man mit dem Verkauf nicht nur ein bisschen Pech hatte, sondern ungefähr den denkbar schlechtesten Zeitpunkt der jüngeren Finanzgeschichte erwischt hatte.

Heute weiss man: Der Schweiz entging dadurch ein potenzieller Mehrwert von rund einhundertvierzig Milliarden Franken.

Einhundertvierzig Milliarden.

Das ist nicht „Ups, falscher Parkplatz“-Geld. Das ist „Man hätte damit locker sämtliche Bundesschulden tilgen können“-Geld. Oder mehrere Jahrzehnte Sozialwerke absichern. Oder, wenn man wollte, vermutlich jedem Einwohner ein sehr hübsches E-Bike schenken – mit vergoldeter Klingel.

Stattdessen bleibt die Geschichte als eine Art nationales Lehrstück: Wie man einen Tresor öffnet, den Inhalt verkauft und später zuschaut, wie genau dieser Inhalt im Wert explodiert.

Natürlich geschah alles mit besten Absichten. Niemand steht morgens auf und denkt: „Heute versenken wir mal ein paar hundert Milliarden.“ Aber selten wurde der Unterschied zwischen Theorie und Realität so teuer demonstriert.

Ironischerweise war ausgerechnet das altmodische, schwerfällige, angeblich unproduktive Gold am Ende die solideste Anlage von allen – während die hochmodernen Finanzstrategien im Nebel der Haushaltslöcher verschwanden.

Vielleicht liegt die Moral der Geschichte ganz banal darin, dass nicht alles, was glänzt, verkauft werden sollte. Vor allem dann nicht, wenn es tatsächlich Gold ist.

Und so bleibt der Goldausverkauf als wohl teuerste Entrümpelungsaktion der Schweizer Geschichte in Erinnerung. Andere Länder verlieren Geld durch Krisen oder Kriege.

Die Schweiz schaffte es mit einem Beschlussprotokoll.

Fast schon bewundernswert effizient.

mehr Satire, mehr Biss oder nücht