von Nico Stino

Am 8. März 2026 taten die Schweizer etwas, das man in keinem anderen Land findet: Sie schrieben sich das Bargeld in die eigene Verfassung. 73,42 Prozent stimmten dem Gegenvorschlag zu, der Franken und die Bargeldversorgung als Verfassungsauftrag festzuschreiben. Ein Bekenntnis zu Münz und Note, zur physischen Selbstbestimmung über das eigene Geld.

Keine fünf Monate später zeigt eine Umfrage von BearingPoint und YouGov: 44 Prozent der Schweizer würden im Alltag am liebsten einen digitalen Franken der Nationalbank nutzen.

Ein Zentralbankgeld, das programmierbar ist, das nachverfolgt werden kann, das theoretisch mit Verfallsdatum oder Verwendungszweck versehen werden könnte. Genau jene Eigenschaften, vor denen die Bargeld-Initiative warnte.

Zwei Abstimmungen, ein Widerspruch

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. In der Schweiz nutzen bereits 23 Prozent der Bevölkerung Kryptowährungen – mehr als doppelt so viele wie in Deutschland. 37 Prozent betrachten Bitcoin, Ethereum & Co. inzwischen als eigene Anlageklasse. Beides Ausdruck eines Wunsches nach Geld, das dem Staat und den Banken ein Stück weit entzogen ist.

Gleichzeitig wollen fast die Hälfte der Befragten das genaue Gegenteil: eine Währung, die von der Nationalbank ausgegeben und kontrolliert wird. Kryptoenthusiasmus und CBDC-Wunsch sitzen in denselben Köpfen, ohne dass sich die beiden Lager offenbar über den Weg laufen.

Der Grund dürfte simpel sein. «Digital» klingt für die meisten Befragten nach Bequemlichkeit – nach Twint, nach kontaktlosem Bezahlen, nach einer App, die einfach funktioniert. Nicht nach einer Zentralbank, die jede Transaktion technisch nachvollziehen könnte. Zwischen der Frage «Wollen Sie digital bezahlen?» und der Frage «Wollen Sie, dass die SNB weiss, wofür Sie Ihr Geld ausgeben?» liegt eine Welt.

Die Bequemlichkeitsfalle

Genau darin liegt das eigentliche Risiko. Ein digitaler Franken der Nationalbank wäre keine Kryptowährung im ursprünglichen Sinn. Er bräuchte keine dezentrale Blockchain, keine Anonymität, keine Kontrolle in den Händen der Nutzer. Er wäre das genaue Gegenteil: zentralisiertes, programmierbares Geld, ausgestellt und verwaltet von einer einzigen Institution.

Traditionelle Banken und die SNB selbst bremsen die Einführung bislang – nicht aus Fürsorge, sondern aus Eigeninteresse. Ein CBDC ohne Bankintermediäre würde das Geschäftsmodell von UBS, ZKB, Raiffeisen und Postfinance direkt angreifen. Diese Zurückhaltung wirkt paradoxerweise wie der einzige Schutzwall, den die Bürger derzeit noch haben – nicht, weil die Finanzelite die Freiheit der Bürger im Sinn hätte, sondern weil sie die eigene Existenzgrundlage verteidigt.

Was die Verfassung schützt – und was nicht

Der neue Verfassungsartikel verpflichtet den Bund, die Versorgung mit Münzen und Banknoten sicherzustellen. Er sagt nichts darüber, was neben dem physischen Bargeld eingeführt werden darf. Ein digitaler Franken liesse sich problemlos parallel zum verfassungsrechtlich geschützten Bargeld etablieren – die Abstimmung vom März schützt die Existenz von Noten und Münzen, nicht die Abwesenheit von digitalem Zentralbankgeld.

Wer im März für den Erhalt des Bargelds stimmte, tat dies mehrheitlich aus Sorge um Kontrolle und Privatsphäre. Wer heute den digitalen Franken herbeisehnt, denkt an die App auf dem Smartphone. Beide Impulse sind menschlich nachvollziehbar. Nur schliessen sie sich, sauber zu Ende gedacht, gegenseitig aus.

Einordnung

Die Schweizer haben sich das Bargeld nicht aus nostalgischer Laune in die Verfassung geschrieben. Sie taten es, weil eine Mehrheit ein ungutes Gefühl bei der schleichenden Verdrängung physischen Geldes hatte. Dieselbe Bevölkerung wünscht sich nun mehrheitlich ein Zahlungsmittel, das dieses Gefühl technisch rechtfertigen würde – nur eben digital verpackt und mit besserer Marketingsprache versehen.

Solange niemand offen erklärt, was ein digitaler Franken tatsächlich bedeutet – Kontrolle, Nachverfolgbarkeit, keine Anonymität –, bleibt die Umfrage weniger ein Stimmungsbild als ein Missverständnis. Das eigentliche Gespräch über Freiheit und Bequemlichkeit hat in der Schweiz noch gar nicht begonnen.

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