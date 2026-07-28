Von Nico Stino

Es gibt Gerichtsurteile, die weniger über die Angeklagten aussagen als über das System, das sie ermöglichte. Der Entscheid des Bundesstrafgerichts im Fall Karimowa gehört in diese Kategorie. Am Ende bleibt eine Genfer Privatbank mit einer Busse von drei Millionen Franken, ein verurteilter Banker – und die Hauptfigur des Skandals sitzt, unbehelligt vom Schweizer Recht, in einem usbekischen Gefängnis.

Die Prinzessin, die zu weit ging

Gulnara Karimowa war einst das, was man in Zentralasien eine unantastbare Figur nennt: Tochter des usbekischen Präsidenten Islam Karimow, Society-Liebling, gehandelt als mögliche Nachfolgerin ihres Vaters. In den 2000er-Jahren nutzte sie diese Stellung, um sich von internationalen Telekomkonzernen Zugang zum usbekischen Mobilfunkmarkt erkaufen zu lassen – gegen Bestechungsgelder in dreistelliger Millionenhöhe. Das Geld floss über ein Netz aus Briefkastenfirmen und Stiftungen um den Globus, ein gutes Stück davon landete in der Schweiz.

Dass ausgerechnet Genf zur Zwischenstation wurde, überrascht wenig. Die Stadt lebt seit Generationen von der Verwaltung fremden Vermögens, diskret und ohne allzu viele Fragen. Lombard Odier, eine der ältesten Privatbanken des Landes, verwaltete die fraglichen Konten. Das Bundesstrafgericht kam nun zum Schluss, das Institut habe die Herkunft der Gelder nicht ausreichend geprüft und damit Geldwäscherei durch einen eigenen Mitarbeiter ermöglicht. Dieser wurde mitverurteilt.

Die Bank widerspricht – und zieht weiter

Lombard Odier weist die Vorwürfe zurück und betont, man habe damals über taugliche Kontrollen verfügt und den Fall sogar selbst bei den Behörden gemeldet. Das Urteil soll weitergezogen werden. Ob dieses Argument vor der nächsten Instanz mehr Gewicht hat als vor dem Bundesstrafgericht, wird sich zeigen – die Verfahrenskosten von über 2,3 Millionen Franken übernimmt derweil nicht die Bank, sondern die Staatskasse, finanziert aus den beschlagnahmten Vermögenswerten. Insgesamt hat das Gericht Gelder und Immobilien im Wert von rund 400 Millionen Franken eingezogen – eine Summe, die selbst für Schweizer Verhältnisse aussergewöhnlich ist.

Die Hauptangeklagte fehlt – wieder einmal

Das eigentliche Kuriosum des Verfahrens ist sein Ende: Gegen Karimowa selbst wurde das Verfahren eingestellt. Sie wollte laut ihren Anwälten nach Bellinzona reisen, die usbekischen Behörden verweigerten ihr jedoch die Ausreise. Da ein Prozess ohne persönliche Anhörung der Hauptangeklagten aus rechtsstaatlicher Sicht als unhaltbar galt, blieb dem Gericht nichts anderes übrig. Karimowa, einst als künftige Präsidentin gehandelt, sitzt seit Jahren in einem usbekischen Gefängnis – ihr Sturz begann bereits 2013, als sich Korruptionsvorwürfe häuften und ihr auch im eigenen Machtapparat der Rückhalt entzogen wurde. Nach dem Tod ihres Vaters verschärfte Taschkent die Ermittlungen; die «usbekische Prinzessin» verschwand endgültig von der politischen Bühne.

Einordnung

Der Fall reiht sich ein in eine lange Liste von Skandalen, die Genfs Bankenplatz mit den Kapitalströmen autoritärer Regime verknüpfen – von Kasachstan bis Angola. Bemerkenswert ist weniger die Summe der Busse, die für ein Institut von der Grösse Lombard Odiers verkraftbar bleibt, als die Botschaft dahinter: Auch wenn die Hauptverantwortlichen ausserhalb der Reichweite Schweizer Gerichte bleiben, hält die Justiz an den hiesigen Finanzintermediären fest. Die Sorgfaltspflicht endet eben nicht an der Landesgrenze der Auftraggeber – sie beginnt am Bankschalter in Genf.