Inland

10-Millionen-Initiative: Patt-Stimmung kurz vor dem Finale

Die Abstimmung vom 14. Juni rückt näher — und die Nerven liegen blank. Freisinnige Ständerätin Petra Gössi hat an einem Tages-Anzeiger-Podium öffentlich eingestanden, was viele längst spüren: «Mein Bauchgefühl sagt, die Initiative kommt knapp durch.» Das Eingeständnis einer prominenten Nein-Kämpferin ist politisch brisant. Wer im Wahlkampf die eigene Niederlage als wahrscheinlich bezeichnet, liefert dem Ja-Lager ein kostbares Motiv — den Schwung des absehbaren Siegers. In der Demokratie gewinnen oft jene, denen der Wind beiläufig zuzuwehen scheint.

Dass die Ja-Kampagne rund 10 Millionen Franken mobilisiert hat, die Nein-Seite Millionen mehr — und es trotzdem so eng steht — sagt viel über die Stimmungslage der Bevölkerung aus. Zuwanderung, Wohnungsnot, Infrastrukturüberlastung: Das sind keine Abstraktionen mehr. Sie sind Alltagserfahrung.

Kompass-Initiative: Wietlisbach greift Bundesrat an

Partners-Group-Mitgründer Urs Wietlisbach, einer der treibenden Kräfte hinter der Kompass-Initiative, macht seinem Unmut gegenüber dem Bundesrat Luft. In einem Interview mit der Sonntagszeitung wirft er der Regierung vor, die Tragweite der neuen EU-Verträge systematisch herunterzuspielen. Wietlisbachs Kernkritik: Das Vertragspaket weite die Personenfreizügigkeit erheblich aus und verpflichte die Schweiz zur automatischen Übernahme von EU-Recht — beides Punkte, die der Bundesrat in seiner Kommunikation verschweige oder verharmlost. Die Kompass-Initiative, die ein Ständemehr für wichtige internationale Verträge verlangt, findet nach Angaben Wietlisbachs bereits Rückhalt bei rund 4500 Unternehmern. Und eine Parteigründung schliesst er nicht mehr aus — ein Signal, das die FDP nach ihrem Ja zu den EU-Verträgen politisch unter Druck setzt.

Tarifsystem-Chaos im Schweizer Gesundheitswesen

Seit dem 1. Januar 2026 gelten neue Arzttarife — doch die Einführung läuft in einer Vielzahl von Spitälern noch immer nicht reibungslos. Das Unispital Zürich spricht offen von drohenden «Liquiditätsengpässen», sollte die Fakturierung ambulanter Pauschalen nicht bis Ende Mai anlaufen. Kantonsspitäler in Luzern, Graubünden und andernorts berichten von Verzögerungen von bis zu zwei Monaten. Der Spitalverband H+ nennt den bundesrätlichen Zeitplan schlicht «von Anfang an sehr ambitioniert» — ein höflicher Euphemismus für eine vermeidbare Fehlplanung. Die Folge: Spitäler haben seit Jahresbeginn Leistungen erbracht, ohne diese fakturieren zu können. Die Frage, wer am Ende für die entstandenen Liquiditätsschäden geradestehen muss, ist offen.

Wirtschaft

Roche Diagnostics: Stiller Stellenabbau in Hunderten

Was der Basler Pharmakonzern Roche offiziell als moderaten Stellenabbau in Rotkreuz kommuniziert, ist laut Insidern erheblich grösser als zugegeben. Betroffen sind vor allem externe Contractors — also Temporärangestellte über Vermittler wie Adecco. Die Rede ist von Hunderten Stellen, die stillschweigend wegfallen, ohne in den offiziellen Abbau-Zahlen zu erscheinen. Hintergrund ist nach Angaben einer Quelle ein Managementfehler von erheblichem Ausmass: Das Diagnostics-Management habe alles auf einen neuen «Massenspektrometrie-Analyser» gesetzt, der sich als technischer und kommerzieller Flop erwiesen habe. Gleichzeitig hat China die Rückerstattungen für Labor-Tests massiv gekürzt — was den Goldesel, den das neue Gerät darstellen sollte, endgültig zum «Fass ohne Boden» machte. Der Scherbenhaufen liegt nun bei den Mitarbeitenden.

Zuger Traditionsfirma pleite: 80 Jobs weg

Ein schockierender Konkurs erschüttert den Kanton Zug. Die Hans Hassler AG, eine über 130 Jahre alte Spezialistin für Bodenbeläge, ist am Dienstagmittag überraschend in Konkurs gegangen. Den rund 80 Angestellten wurde ohne Vorwarnung die Türe gewiesen, Zugangsbadges wurden abgenommen, Firmenwagen zurückgegeben. Das Konkursamt versiegelte die Eingangstür. Inhaber Urs Steinegger nennt als Ursachen tiefe Margen, intensiven Wettbewerb durch Baumärkte sowie den allgemeinen Rückgang im Neubauvolumen. Ein jahrelanger Kampf um frisches Kapital blieb erfolglos. Ein weiteres Zeichen dafür, dass der Strukturwandel im Schweizer KMU-Sektor stiller, aber unerbittlicher ist, als die Politik wahrnimmt.

Übernahmekommission: Wenn die Regulatorin auf Kosten der Regulierten lebt

Die Schweizer Übernahmekommission lässt sich ihre Verluste von der Privatfirma SIX Swiss Exchange ausgleichen — und dieses Defizit wächst. Laut ihrem Tätigkeitsbericht 2025 hat die SIX der Behörde rund 630’000 Franken überwiesen, über 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Das strukturelle Problem dahinter: Die UBS ist seit der CS-Übernahme mit 34,5 Prozent an der SIX beteiligt — also trägt sie über ein Drittel der Verluste einer Behörde, die auch über UBS-Transaktionen urteilt. Bei der CS-Notfusion half die Übernahmekommission der UBS sogar nachträglich, ihr Aktienrückkaufprogramm umzuwidmen. Wer Institutionen vertrauen soll, darf ihre Interessenkonflikte nicht bagatellisieren.

Europäische Börsen mit deutlichen Gewinnen

Pfingstmontag war für die meisten Schweizer ein freier Tag — nicht aber für die Märkte in Frankfurt, Mailand und Paris. Ein mögliches Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran über die Strasse von Hormus liess die Ölpreise fallen und schickte den EuroStoxx 50 um fast zwei Prozent nach oben auf 6136 Punkte. Reisewerte wie Air France-KLM gewannen bis zu sechs Prozent. Öltitel verloren dagegen Terrain.

Geopolitik

Macron warnt Lukaschenko — erstes Gespräch seit 2022

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in einem Telefonat mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor einer direkten Beteiligung am russischen Krieg gegen die Ukraine gewarnt. Es war das erste offiziell bestätigte Gespräch beider Seiten seit Kriegsbeginn im Februar 2022. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor vor einer möglichen neuen russischen Offensive über belarussisches Territorium gewarnt; der ukrainische Geheimdienst SBU spricht von Sicherheitsvorkehrungen «beispiellosen Ausmasses» an der belarussischen Grenze. Russland weist alle Vorwürfe zurück. Minsk seinerseits liess nach dem Gespräch lediglich verlauten, es sei über «regionale Themen» und EU-Belarus-Beziehungen gesprochen worden. Ein diplomatischer Nebelball — aber immerhin einer.

Person im Fokus

Thomas Süssli: Der ewige Aufsteiger

Ex-Armeechef Thomas Süssli landet seinen nächsten Topjob. Die Genossenschafter der Mobiliar haben ihn in den Verwaltungsrat des grossen Versicherers gewählt. Parallel kandidiert er für die FDP Luzern bei den Nationalratswahlen 2027. Und bereits sitzt er im Führungsgremium der Vaduzer Privatbank Kaiser Partner. Ein beeindruckender Karrierepfad — wäre da nicht die wachsende Zahl jener, die seinen Leistungsausweis kritisch hinterfragen. Inside Paradeplatz enthüllt, dass sein vielzitierter CEO-Posten bei Vontobel Financial Products in Singapur weniger als ein Dutzend Mitarbeiter umfasste — und die eigentliche Führungslinie nicht bei ihm, sondern beim Zürich-Chef lag. Die Armee, die er bis zu seinem Rücktritt führte, hinterliess er mit kolossalen Rüstungsfehlern und einem desolaten Budget. Der Scherbenhaufen liegt nun bei anderen. Süssli selbst setzt unbeirrt seinen Kometen-Flug fort. Die Frage, die sich mit jedem neuen Mandat stellt: Was genau lernt das Schweizer Establishment aus diesem Muster?

Zahlen

282’000 — Noch so viele Kulturschaffende zählt die Schweiz laut Bundesamt für Statistik (2025), ein Rückgang von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark betroffen: Musiker, bildende Künstler und Literaten mit einem Minus von 7,8 Prozent. Im Tessin brach die Zahl sogar dramatisch ein. 2015 waren es noch 312’000 — das entspricht einem Rückgang von fast zehn Prozent binnen eines Jahrzehnts.

Kurzmeldungen

Kosmetika und Schadstoffe. Eine französische Studie mit rund 100 Studentinnen hat gezeigt, dass bereits fünf Tage Verzicht auf Standardpflegeprodukte die Konzentration problematischer Chemikalien im Urin deutlich senkt. Methylparaben sank um 30 Prozent, Bisphenol A um 39 Prozent, Phenoxyessigsäure um bis zu 64 Prozent. Die Ergebnisse sind ermutigend — und werfen ein unbequemes Licht auf die tägliche Körperpflege.

Tötungsdelikt in Monthey VS. In Monthey im Wallis wurde am Bahnhof ein Franzose getötet. Drei Männer wurden verhaftet. Die Ermittlungen laufen.

Behörden gegen Bürger in Zürich. Ein Fall aus Bachs ZH illustriert die Kafkaesken Dimensionen des Schweizer Verwaltungsrechts: Thomas Meier kämpft seit zehn Jahren in einem juristischen Albtraum gegen Behörden und Gerichte — laut Blick droht ihm der Verlust von Haus und Ehe. «Aber dieser Kampf ist nötig», sagt er.

Velogeläute. Der Infosperber würdigt die analoge Unvergänglichkeit der Veloklingel — und liefert damit, jenseits der Ironie, einen nüchternen Kontrapunkt zur Schnelllebigkeit der digitalen Mobilität.

Heute vor 50 Jahren

Am 26. Mai 1976 trat Portugal der Europäischen Gemeinschaft formell als Beitrittskandidat bei — ein Signal, das Europa nach dem Ende der Salazar-Diktatur (1974) als Zeichen demokratischer Konsolidierung wertete. Portugal sollte schliesslich 1986 Vollmitglied der EG werden, gemeinsam mit Spanien. Die Erweiterung nach Süden galt damals als Triumph für die Demokratie; heute ist sie Gegenstand differenzierterer Debatten über Konvergenz und Souveränität.