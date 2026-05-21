INLAND

10-Millionen-Initiative: Wirtschaftselite setzt auf Katastrophenszenarien

Wenige Wochen vor der Abstimmung über die Nachhaltigkeitsinitiative zur Begrenzung der Einwohnerzahl überschlagen sich Verbände, Konzernchefs und Lobbyisten mit Schreckensszenarien. Migros-Chef Mario Irminger warnte öffentlichkeitswirksam vor Geisterfilialen und leeren Regalen – und schoss damit laut Kritikern ein veritables Eigentor, das der Konkurrenz von Aldi und Lidl in die Hände spiele. Inside Paradeplatz kommentiert trocken: Der Untergang wurde nach dem EWR-Nein 1992, nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses 2015 und nach dem Scheitern diverser Steuerreformen jedes Mal vorausgesagt – und jedes Mal blieb er aus. Stattdessen habe sich der Schweizer Werkplatz stets durch Innovation und Premiumstrategie angepasst. Die Gegner der Initiative werden von Beobachtern zunehmend als verzweifelt eingestuft; das zuletzt kommunizierte Ja-Potential an der Urne scheint zu steigen. (Inside Paradeplatz, 20.5.2026)

AHV-Reform: Baume-Schneider will Frühpensionierungen reduzieren

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat Pläne vorgestellt, die langfristige Finanzierbarkeit der AHV durch eine Senkung der Frühpensionierungsquote zu sichern. Im Mittelpunkt steht ein Reformpaket, das Anreize für einen längeren Verbleib im Erwerbsleben schaffen soll. Die Vorschläge stehen im Kontext einer anhaltenden demographischen Debatte – und kommen just in dem Moment, da die 10-Millionen-Initiative die Zuwanderung als zentralen Hebel der Rentenfinanzierung infrage stellt. (blue News, 20.5.2026)

Hausärztemangel: Bundesrat setzt auf Pflegeexperten

Der Bundesrat plant, den zunehmenden Ärztemangel in der Grundversorgung durch den Einsatz spezialisierter Pflegefachpersonen abzufedern. Damit soll ein Teil der hausärztlichen Tätigkeiten delegiert werden, ohne den Patientenzugang zur Grundversorgung zu gefährden. Kritiker sehen darin eine Notlösung, die das strukturelle Problem nicht löst. (Blick, 20.5.2026)

Kerzers: Angehörige der Postauto-Brandopfer fordern mehr Unterstützung

Die Familien der Opfer des Postautobrandunglücks bei Kerzers FR sind mit der bisherigen institutionellen Unterstützung unzufrieden und verlangen eine aktivere Begleitung durch Behörden und zuständige Stellen. Das Unglück und sein Nachgang zeigen einmal mehr, wie unzureichend das Schweizer System auf Grossschadensereignisse mit menschlichen Opfern vorbereitet ist. (SRF, 20.5.2026)

MFK in Verzug: Tausende Fahrzeuge nicht kontrolliert

Bei den Motorfahrzeugkontrollen (MFK) haben sich laut einem Blick-Bericht massive Rückstände aufgebaut. Tausende Fahrzeuge bewegen sich demnach ohne gültige Prüfung auf Schweizer Strassen – ein aufsichtsrechtliches Versagen, das Fragen zur Verkehrssicherheit aufwirft. (Blick, 20.5.2026)

WIRTSCHAFT

SBB Cargo: Weiterer Rückzug aus der Fläche

SBB Cargo hat ein neues «Produktionsmodell» für den Einzelwagenladungsverkehr (EWLV) ab Dezember 2026 präsentiert. Konkret werden rund 50 Bedienpunkte reduziert oder eingestellt, elf Standorte geschlossen. Betroffen ist Personal in Brig, Buchs SG, Chiasso, Thun, Rothenburg, Yverdon, Payerne, Fribourg, Delémont, Martigny und Wil. Der Bund zahlt SBB Cargo in den nächsten vier Jahren 260 Millionen Franken Leistungsabgeltung – während gleichzeitig Anschlussgleise aufgegeben und Weichen entfernt werden, um Fakten zu schaffen. Seit Gründung von SBB Cargo im Jahr 2010 reihen sich die Restrukturierungen nahtlos aneinander; fachkundige Führungspersönlichkeiten hätten an der Spitze nie regiert, so ein früherer SBB-Betriebsdisponent. Der Güterverkehr auf der Schiene verliere systematisch Substanz zugunsten des LKW-Verkehrs auf der Strasse. (Inside Paradeplatz, 20.5.2026)

Hans Hassler AG: 132-jährige Zuger Traditionsfirma überraschend konkurs

Die 1894 gegründete Hans Hassler AG, spezialisiert auf Bodenbeläge und Vorhänge, ist per sofort in Konkurs gegangen. Rund 80 Mitarbeitende wurden am Dienstagmittag kurzfristig aus dem Betrieb entlassen, das Konkursamt versiegelte den Hauptsitz in Zug. Inhaber Urs Steinegger nannte starken Konkurrenzdruck durch Baumärkte, Einbruch im Neubaugeschäft und ruinösen Margendruck als Ursachen. Versuche, neues Kapital zu beschaffen, scheiterten. Nebenstellen in Aarau, Kriens und Zürich sind ebenfalls betroffen. Das Schicksal der Parkett-Maier AG, die zur selben Unternehmensgruppe gehört, ist noch offen. (blue News, 20.5.2026)

Bankombudsstelle: Mehr Akzeptanz für Vermittlungsvorschläge

Laut muula.ch nehmen Finanzinstitute Vorschläge der Bankenombudsstelle zunehmend an. Dies dürfte auch mit der Post-CS-Sensibilisierung für Reputationsrisiken zusammenhängen. Im Kontext der UBS-CS-Fusion haben Beschwerden rund um Phishing und Kulanzfragen zugenommen. (muula.ch, 20.5.2026)

Autobranche: Hoffnung nach US-Zollentscheid

Die Schweizer Automobilbranche – vertreten durch AMAG sowie Importeure von VW, BMW, Mercedes, Toyota und anderen Marken – schöpft laut muula.ch neue Hoffnung, nachdem die USA Zollausnahmen für bestimmte Fahrzeugkategorien angedeutet haben. Der Entscheid könnte die Margen im Importgeschäft stabilisieren. (muula.ch, 20.5.2026)

Pensionskassen-Panne: Asga überweist 257’000 Franken auf falsches Konto

Ein Finpension-Nutzer entdeckte am 23. April 2026 einen Betrag von 257’000 Franken auf seinem Konto – Gelder, die irrtümlicherweise von der Asga Pensionskasse überwiesen worden waren. Die Asga bestätigte einen internen Fehler: Bei einer ausgetretenen versicherten Person seien die Auszahlungsdaten einer anderen Person hinterlegt worden. Besonders brisant: Die obligatorische Vieraugenkontrolle blieb wirkungslos. Die Gelder befanden sich auf einem zweckgebundenen Sperrkonto innerhalb der 2. Säule, waren also nicht frei verfügbar. Die Asga stufte den Vorfall als nicht meldepflichtig gegenüber dem EDÖB ein – ein «operativer Fehler», intern korrigiert. Die Causa illustriert strukturelle Schwächen im Schweizer Vorsorgesystem. (Inside Paradeplatz, 20.5.2026)

SMI schliesst im Plus – ABB und UBS führen Index an

Der Swiss Market Index (SMI) beendete den Handelstag mit einem Kursgewinn. ABB und UBS standen an der Spitze, während die Pharmariesen Nestlé, Roche und Novartis unter Druck blieben. Ypsomed hielt anfängliche Gewinne. (cash.ch, 20.5.2026)

GEOPOLITIK

USA vs. Kuba: Klage gegen Ex-Staatschef Díaz-Canel

Die US-Regierung verschärft den Druck auf Kuba mit einer Klage gegen den früheren Staatschef Miguel Díaz-Canel. Der Schritt fügt sich in die zunehmend konfrontative Lateinamerika-Politik der Trump-Administration ein und dürfte die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Washington und Havanna weiter belasten. (blue News, 20.5.2026)

SpaceX: Milliardenverluste und Rekord-Börsengang

Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX hat nach Berichten von blue News und cash.ch gleichzeitig Milliardenverluste ausgewiesen und Unterlagen für einen der grössten Börsengänge der US-Geschichte eingereicht. Die Kombination wirft Fragen nach der Bewertungslogik im Tech-Sektor auf – und nach dem Status von Musk als politischem Akteur, der gleichzeitig öffentliche Verträge, private Verluste und massive Kapitalzuflüsse koordiniert. (blue News / cash.ch, 20.5.2026)

Corona-Aufarbeitung: Infosperber kritisiert Lockdown-Wissenschaftler

Eine Analyse auf infosperber.ch zieht eine kritische Bilanz der Rolle von Wissenschaftlern während der Coronakrise. Die These: Modelle und Prognosen, die die politische Entscheidung für Lockdowns massgeblich mitprägten, beruhten auf fragwürdigen Annahmen – mit Folgen für Freiheitsrechte und Wirtschaft, die bis heute nicht hinreichend aufgearbeitet sind. (Infosperber, 20.5.2026)

KI-Regulierung: Zwischen Sicherheitsrhetorik und Machtinteressen

Infosperber analysiert die globale KI-Regulierungsdebatte und kommt zum Schluss, dass hinter dem Sicherheitsdiskurs handfeste Machtinteressen dominieren. Regulierungsrahmen würden oft von denselben Akteuren mitgestaltet, die am stärksten von einem kontrollierten Marktzugang profitieren – ein klassisches Regulatory-Capture-Szenario in neuer technologischer Verpackung. (Infosperber, 20.5.2026)

Paris: Sexueller Missbrauch in Kitas – 16 Festnahmen

In Frankreich erschüttert ein massiver Missbrauchsskandal in Pariser Kindertagesstätten die Öffentlichkeit. Laut SRF wurden 16 Personen festgenommen. Der Fall rückt erneut die Schutzlücken in Betreuungseinrichtungen ins Zentrum einer gesamteuropäischen Debatte. (SRF, 20.5.2026)

Schweizer Airline-Chef in Bulgarien verhaftet

Der Chef einer Schweizer Airline wurde in Bulgarien im Zusammenhang mit mutmasslichem Millionenbetrug festgenommen. Einzelheiten zu Tatvorwürfen und betroffener Gesellschaft blieben zunächst vage. Der Fall illustriert die zunehmende Fragilität im europäischen Regionalluftfahrtsektor. (blue News, 20.5.2026)

PERSON IM FOKUS

SVP-Nationalrat Franz Matter gegen Bundesrat Beat Jans

SVP-Nationalrat Franz Matter veröffentlichte einen Gastkommentar im Blick, in dem er Justizminister Beat Jans als «Propaganda-Bundesrat» bezeichnete. Konkret wirft er Jans vor, staatliche Kommunikation zur Migrationspolitik als Instrumente politischer Meinungsbildung zugunsten der Nein-Kampagne zur 10-Millionen-Initiative einzusetzen. Der Angriff ist Teil einer breiteren Offensive der SVP gegen das, was sie als institutionellen Aktivismus des Bundesrats begreift. (Blick, 20.5.2026)

ZAHLEN

85 % – Umsatzwachstum von Nvidia im letzten Quartal im Jahresvergleich; der Quartalsumsatz betrug 81,6 Milliarden Dollar, der bereinigte operative Gewinn stieg um fast 150 Prozent auf 53,5 Milliarden Dollar. (blue News, 20.5.2026)

257’000 Franken – Betrag, der irrtümlich von der Asga Pensionskasse auf das falsche Freizügigkeitskonto überwiesen wurde. (Inside Paradeplatz, 20.5.2026)

132 Jahre – Unternehmensalter der Hans Hassler AG bei Konkurseröffnung; gegründet 1894, geschlossen 2026, 80 Mitarbeitende betroffen. (blue News, 20.5.2026)

260 Millionen Franken – Bundesabgeltung an SBB Cargo für den Einzelwagenladungsverkehr in den nächsten vier Jahren, während gleichzeitig Standorte geschlossen werden. (Inside Paradeplatz, 20.5.2026)

KURZMELDUNGEN

Schweizer Landwirtschaft / Freihandel: Wegen des geplanten Freihandelsabkommens sollen Schweizer Landwirte höhere Subventionen erhalten, um die Wettbewerbsnachteile gegenüber importierten Agrarprodukten auszugleichen. (SRF, 20.5.2026)

Burgdorf / Pissoir-Debatte: Im Stadtparlament Burgdorf eskalierte ein Streit um ein öffentliches Pissoir derart, dass linke Parlamentsmitglieder den Saal verliessen. Die Lokalposse symbolisiert die Dysfunktionalität vieler Schweizer Gemeinderäte. (Blick, 20.5.2026)

Diabetes-Forschung Genf: Schweizer Forscher der Universität Genf haben ein neuartiges Gel entwickelt, das Insulinspritzen bei bestimmten Diabetesformen überflüssig machen könnte – ein potentieller Durchbruch in der Behandlung von Millionen Patienten weltweit. (blue News, 20.5.2026)

WHO / Klima-Notstand: Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die WHO aufgefordert, einen internationalen Klima-Notstand auszurufen. Der Vorstoss ist symbolischer Natur, verdeutlicht aber die zunehmende Überlappung von Gesundheits- und Klimapolitik auf supranationaler Ebene. (blue News, 20.5.2026)

Compliance / Finanzbranche: Inside Paradeplatz berichtete über aktuelle Compliance-Entwicklungen im Bankensektor, mit Fokus auf Verhaltensregeln, deren Durchsetzung im Post-CS-Umfeld an Schärfe gewonnen hat. (Inside Paradeplatz, 19.5.2026)

Swissvox Daily Briefing – Redaktion: Nico Stino | swissvox.news