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Diskussion über diese Post

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Pascal
28m

Warum wohl die denken echt dass da noch Angst aufkommt... Wahrheit kennt keine Angst ihr Systemlinge seid die ersten die es Treffen wird ja ja und ich genieße es Rollen anzunehmen die einem nicht zustehen es ist alles am sich ordnen 2000 Jahre Verarschung... Wie sagte Mann Gott hat erschaffen mit Pause Fyourself System Gott geht in and on and on and on niemals würde Gotte ein Wochenende installieren da er es nicht braucht außer er möchte es für sich selber, warum für mich... Es ist fertig ich bin einer von vielen die schon da sind aber des Wortes noch nicht mächtig. Fertig ist Schluss mit System lügen.

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